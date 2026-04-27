Elindította a dominót Orbán: mostanra végleg kiderült, kik nem vállalják még rajta kívül a parlamenti munkát

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-oldalán tette közzé.

A Blikk felhívta arra is a figyelmet, hogy így kik lesznek azok, akik nem vállalják a parlamenti munkát.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. Később az is kiderült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem veszik fel mandátumukat.