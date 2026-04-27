Elindította a dominót Orbán: mostanra végleg kiderült, kik nem vállalják még rajta kívül a parlamenti munkát

Villámgyorsan söpört végig a hír az országon: kiderült, Orbán Viktor mellett még kik nem ülnek be a Parlamentbe
A KDNP-ből három politikus is így döntött.
Fájó névsort mutattak be.
A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-oldalán tette közzé.
A Blikk felhívta arra is a figyelmet, hogy így kik lesznek azok, akik nem vállalják a parlamenti munkát.
Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. Később az is kiderült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem veszik fel mandátumukat.
Ők azok a Fidesz-listáról bejutott politikusok, akik végül nem veszik fel a mandátumukat:
Bánki Erik
Demeter András
Földesi Gyula
Gál Kinga
Jakab István
Kósa Lajos
Kovács Zsolt
Kövér László
Kubatov Gábor
Latorcai János
Lezsák Sándor
Menczer Tamás
Mohácsy István
Molnár Ágnes
Németh Szilárd
Nyitrai Zsolt
Orbán Viktor
Rogán Antal
Selmeczi Gabriella
Semjén Zsolt
Soltész Miklós
Sztojka Attila
Tapolczai Gergely
Zsigmond Barna Pál
A KDNP-ből három politikus is így döntött.
