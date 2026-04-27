Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
KDNP Semjén Zsolt Fidesz Orbán Viktor

Elindította a dominót Orbán: mostanra végleg kiderült, kik nem vállalják még rajta kívül a parlamenti munkát

2026. április 27. 18:37

Fájó névsort mutattak be.

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-oldalán tette közzé.

A Blikk felhívta arra is a figyelmet, hogy így kik lesznek azok, akik nem vállalják a parlamenti munkát.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát. Később az is kiderült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem veszik fel mandátumukat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ők azok a Fidesz-listáról bejutott politikusok, akik végül nem veszik fel a mandátumukat:

Bánki Erik
Demeter András
Földesi Gyula
Gál Kinga
Jakab István
Kósa Lajos
Kovács Zsolt
Kövér László
Kubatov Gábor
Latorcai János
Lezsák Sándor
Menczer Tamás
Mohácsy István
Molnár Ágnes
Németh Szilárd
Nyitrai Zsolt
Orbán Viktor
Rogán Antal
Selmeczi Gabriella
Semjén Zsolt
Soltész Miklós
Sztojka Attila
Tapolczai Gergely
Zsigmond Barna Pál

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
harald
2026. április 27. 19:52
Viktornak nagy levegőt kellene vennie és Szijjártó helyére lépnie...
Válasz erre
1
0
Gubbio
•••
2026. április 27. 19:15 Szerkesztve
A komoly emberek nem akarnak az eljövendő bolhacirkuszban részt venni. A bennmaradóknak erőt és kitartást a látszatdemokrácia fenntartásában. A segítség majd kívülről jön.
Válasz erre
6
0
cirmos
2026. április 27. 19:04
a majom továbbra sem akar kérdésekre válaszolni. pedig elébb-utóbb muszáj lesz!
Válasz erre
1
2
mreinstand-3
2026. április 27. 18:49
Egytől-egyig leköpnivalók.
Válasz erre
0
14
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!