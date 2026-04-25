KDNP Magyarország Semjén Zsolt Fidesz Gulyás Gergely Orbán Viktor

Villámgyorsan söpört végig a hír az országon: kiderült, Orbán Viktor mellett még kik nem ülnek be a Parlamentbe

2026. április 25. 18:28

A KDNP-ből három politikus is így döntött.

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője.

A Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő pedig országos listán jutott be.

A 24.hu szombaton írt arról, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem veszik fel mandátumukat.

A Fidesz-KDNP közös listájáról 8 KDNP-s politikus szerzett mandátumot és a parlamenti alakuló ülést előkészítő,

múlt heti tárgyalások után Gulyás Gergely azt mondta, hogy a Fidesz és KDNP külön frakciót alkot majd.

Letmeread
2026. április 25. 19:54
Jajj, most néztem M1 híradót. Ez gyors volt, nagyon hamar becsicskultak Bütyöknek. Mintha egy észak koreai híradót láttam volna a dicső vezető áldásos munkájáról.
csapláros
2026. április 25. 19:49
nyugdijas-2 2026. április 25. 18:48 ..."Amit OV csinál ripacskodas."... A faszt. Az lenne a ripacskodás,ha az országgyűlésben kellene szenvednie a bunkó, országrontó baromságaitoktól, az egyik hülyébb lotyapofázástól a másik betépett panel proli szivárvány színű zagyvalékáig bezárólag. A helyében minden épeszű ember menekülne a Poloskapötty féle parlamenti csürhétől, hadd markolásszák csak egymás pöcsét . A Dzsungel könyve majmok gyülekezete egy akadémiai társaság a buta bivaly csordátokhoz képest... bruhahaha
csapláros
2026. április 25. 19:41
massivement5kecskesajt 2026. április 25. 19:02 ..."Gyönyörű, édes fidernyák könnyekből desztillált sirámpárlat, jaj, de finom."... Jót röhögünk rajtad kávézgatás és fröcccsözgetés közben, ahogyan két pofára majszolod a Zsolti bácsi barna lovának - amelyen Gyulafehérvárra is belovagolt pár éve - a TRÁGYÁJÁT. Birkabaszó tótként mi mást is tudnál... bruhahahaha
sensuscommunis
2026. április 25. 19:18
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO oldalán,amelyben kérjük Sulyok Tamást,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az alkotmányos rendet ! Osszuk meg a hirt !
