Villámgyorsan söpört végig a hír az országon: kiderült, Orbán Viktor mellett még kik nem ülnek be a Parlamentbe

Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője.

A Fidesz-KDNP színeiben 52-en szereztek mandátumot az országgyűlési választáson: tízen győztek egyéni körzetben, 42 képviselő pedig országos listán jutott be.

A 24.hu szombaton írt arról, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök és Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem veszik fel mandátumukat.