Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Hogyan merészeltek (...) ?
„A szívhangrendelet megalkotása nem pusztán ideológiai, vallási vagy népesedéspolitikai kérdés, hanem a politikai felelőtlenség csúcsa!
A magzati szívhang meghallgatásának kötelezővé tétele minősített kegyetlenség, amely az egyébként is nehéz helyzetben lévő nőket nyomorítja tovább lelkileg, mentálisan, és ha jól értem, a magzatot és a nőt is károsíthatja.
Olvasom Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter érvelését a szívhangrendelettel kapcsolatban, és posztjában az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészeti és Nőgyógyászati Tagozata által hivatkozott Nemzetközi Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság biztonsági szakmai állásfoglalását, mely szerint az első 13+6 hétben külön óvatossági szabályok vonatkoznak a szívhang hallhatóvá tételére szolgáló Doppler-vizsgálattal kapcsolatban. Konkrétan, ha jól értem, ez nem egy veszélytelen vizsgálat sem a magzatra, sem a nőre nézve.
Hát elmehet a fenébe a Mi Hazánk és a Fidesz is!
Nem elég megterhelő egy nőnek, ha eljut odáig, hogy nem szeretné, vagy nem tudja megtartani a gyermekét, még nyomorítsuk is bele, veszélyeztetve az egészségét is.
Hogyan merészeltek mindenféle szakmai állásfoglalás nélkül, pusztán ideológiai és vallási alapon emberekre kötelező rendeletet alkotni?
Ráadásul, amiből kiindultak, egyrészt ideológiai, másrészt vallási meggyőződésből, hogy majd azáltal több gyermek születik, ha a nehéz sorsú anya meghallja a magzati szívhangot, és meggondolja magát, az nem bizonyított.
Többek között az sem igaz, amivel érveltek, mert nem a szívhangtól fog több gyermek megszületni, hanem egy anyákat és nőket támogató társadalmi közeg kialakításától.
Másrészt mindenkinek joga van saját világnézete és vallási meggyőződése szerint eldönteni, hogy honnan számítja az élet kezdetét, és ez alapján eldönteni, hogyan áll a gyermekvállaláshoz, de ahhoz nincs joga senkinek, hogy ráerőszakolja saját nézeteit másokra, és olyan jogszabályokat alkosson a vallás vagy éppen népesedéspolitikai megfontolás ürügyén, amelyek elveszik mások döntési lehetőségét, és még az egészségüket is veszélyeztetik.
Végezetül, a KDNP-s Máthé Zsuzsa szerint a szívhangrendelet nem hagyná magukra a krízishelyzetbe került nőket. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának elutasításával nem hagyta magára a Fidesz–KDNP a krízishelyzetben lévő bántalmazott nőket?
És, kedves Zsuzsa, azért erőltetik, hogy a nők mindenáron megtartsák a gyermeküket, hogy aztán esetleg ne tudjanak gondoskodni róla, és állami gondozásba kerülve »Zsoltibácsikkal« is találkozhassanak?
Apropó, az is kiderülhetne már végre, hogy ki is az a Zsoltibácsi!”
Nyitókép: Kovács Attila/MTI