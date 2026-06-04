Ft
Ft
28°C
14°C
Ft
Ft
28°C
14°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kunhalmi Ágnes szívhangrendelet Fidesz Mi Hazánk

Hát elmehet a fenébe a Mi Hazánk és a Fidesz is!

2026. június 04. 10:59

Hogyan merészeltek (...) ?

2026. június 04. 10:59
null
Kunhalmi Ágnes
Kunhalmi Ágnes
Facebook

„A szívhangrendelet megalkotása nem pusztán ideológiai, vallási vagy népesedéspolitikai kérdés, hanem a politikai felelőtlenség csúcsa!

A magzati szívhang meghallgatásának kötelezővé tétele minősített kegyetlenség, amely az egyébként is nehéz helyzetben lévő nőket nyomorítja tovább lelkileg, mentálisan, és ha jól értem, a magzatot és a nőt is károsíthatja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Olvasom Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter érvelését a szívhangrendelettel kapcsolatban, és posztjában az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szülészeti és Nőgyógyászati Tagozata által hivatkozott Nemzetközi Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság biztonsági szakmai állásfoglalását, mely szerint az első 13+6 hétben külön óvatossági szabályok vonatkoznak a szívhang hallhatóvá tételére szolgáló Doppler-vizsgálattal kapcsolatban. Konkrétan, ha jól értem, ez nem egy veszélytelen vizsgálat sem a magzatra, sem a nőre nézve.

Hát elmehet a fenébe a Mi Hazánk és a Fidesz is!

Nem elég megterhelő egy nőnek, ha eljut odáig, hogy nem szeretné, vagy nem tudja megtartani a gyermekét, még nyomorítsuk is bele, veszélyeztetve az egészségét is.

Hogyan merészeltek mindenféle szakmai állásfoglalás nélkül, pusztán ideológiai és vallási alapon emberekre kötelező rendeletet alkotni?

Ráadásul, amiből kiindultak, egyrészt ideológiai, másrészt vallási meggyőződésből, hogy majd azáltal több gyermek születik, ha a nehéz sorsú anya meghallja a magzati szívhangot, és meggondolja magát, az nem bizonyított.

Többek között az sem igaz, amivel érveltek, mert nem a szívhangtól fog több gyermek megszületni, hanem egy anyákat és nőket támogató társadalmi közeg kialakításától.

Másrészt mindenkinek joga van saját világnézete és vallási meggyőződése szerint eldönteni, hogy honnan számítja az élet kezdetét, és ez alapján eldönteni, hogyan áll a gyermekvállaláshoz, de ahhoz nincs joga senkinek, hogy ráerőszakolja saját nézeteit másokra, és olyan jogszabályokat alkosson a vallás vagy éppen népesedéspolitikai megfontolás ürügyén, amelyek elveszik mások döntési lehetőségét, és még az egészségüket is veszélyeztetik.

Végezetül, a KDNP-s Máthé Zsuzsa szerint a szívhangrendelet nem hagyná magukra a krízishelyzetbe került nőket. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának elutasításával nem hagyta magára a Fidesz–KDNP a krízishelyzetben lévő bántalmazott nőket?

És, kedves Zsuzsa, azért erőltetik, hogy a nők mindenáron megtartsák a gyermeküket, hogy aztán esetleg ne tudjanak gondoskodni róla, és állami gondozásba kerülve »Zsoltibácsikkal« is találkozhassanak?

Apropó, az is kiderülhetne már végre, hogy ki is az a Zsoltibácsi!”

Nyitókép: Kovács Attila/MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2026. június 04. 11:36
Nem érti a lelkem az intézkedés célját, de ne legyünk vele kegyetlenek! Ágica sem érthet mindenhez! Jó-jó, nem országgyűlési képviselői szint, de valamire csak alkalmas!
Válasz erre
1
0
Kecskejus
2026. június 04. 11:35
Út a tiszába, csak dolgozni ne kelljen...
Válasz erre
3
0
lofejazagyban-2
2026. június 04. 11:34
Ágica, ha van egy csöpp eszed, leszállsz erről a vonatról, találsz egy rendes fazon és rendes munkát, és szülsz pár gyereket. Jobb lesz az életed.
Válasz erre
5
0
pollip
2026. június 04. 11:33
"A magzati szívhang meghallgatásának kötelezővé tétele minősített kegyetlenség," Én azt hittem, az abortálás minősített kegyetlenség! Nem is beszélve arról, hogy többféle fogamzásgátlás is használható lett volna ...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!