Hát elmehet a fenébe a Mi Hazánk és a Fidesz is!

Nem elég megterhelő egy nőnek, ha eljut odáig, hogy nem szeretné, vagy nem tudja megtartani a gyermekét, még nyomorítsuk is bele, veszélyeztetve az egészségét is.

Hogyan merészeltek mindenféle szakmai állásfoglalás nélkül, pusztán ideológiai és vallási alapon emberekre kötelező rendeletet alkotni?