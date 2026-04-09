Nem hazudtolta meg önmagát Magyar Péter: most sem tudott semmit sem ígérni, de a 444 újságíróját így is meggyőzte

A 444 a választás előtt néhány nappal ledobta az atombombát. A liberális lap azt a kérdést szerette volna megválaszolni, hogy mindenki Magyar Péterre szavazzon-e. Természetesen a válasz egyértelmű: a 444 szerint igen, még akkor is, ha az illető queer.

A szerző egyik legnagyobb érve a Tisza Párt mellett, hogy „sok száz, MP-nél számunkra szimpatikusabb ember fogja alakítani az ország életét”, csak sajnos őket név szerint nem említi.

De természetesen nem fogyott ki a későbbiekben sem az „érvekből” Vay Blanka. „Tehát meleg / transz szemmel fogja nézni a világot – és ebből a pozícióból nézve a Tisza semmit nem ígért nekünk. Márpedig valószínűleg jó okkal: nem is tartják különösebben fontosnak helyzetünket”. Ilyet azért ritkán látni: a nagy büdös semmivel vette le a lábáról Magyar Péter a 444 újságíróját.