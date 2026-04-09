Ilyet még nem láttunk: úgy benyelte Magyar Péter hazugságát a Telex, a 444 és a HVG, mint kacsa a nokedlit

Ez a VIDEÓ övön aluli ütésként érte Magyar Pétert: már a saját főnökei is ellene vallottak
Nem maradt több kérdés a Tisza Párt elnöke kapcsán.
Most pedig síri csend honol a szerkesztőségekben.
Mandula Viktor csütörtökön lebuktatta Magyar Pétert a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke korábban azt állította, hogy a Mi Hazánk egyes körzetekben vissza fogja léptetni a jelöltjeit a Fidesz javára.
„Ma 16:00 órakor lejárt az egyéni képviselőjelöltek visszalépési határideje. Március 26-án, szentendrei hakniján az egri lángosozóba bejegyzett, 29 tagú kamupárt vezére azt állította:
»pontos tudomása« van róla, hogy a Mi Hazánk egyes körzetekben vissza fogja léptetni a jelöltjeit a Fidesz javára.
A tiszás propagandalapok két hete természetesen forráskritika nélkül harsogták szalagcímeikben a bombasztikus bemondást. Nos, a határidő letelt, a Mi Hazánk egyetlen jelöltjét sem léptette vissza.
Most, hogy megdőlt Magyar fedezetlen lódítása, a telex-444-hvg-népszava-magyarhang természetesen egy sort nem fog írni róla, hogy Magyar Péter megint hazudott, ők pedig félrevezették az olvasóikat.
Hát ilyen alakokkal élünk egy országban, és így megyünk neki a választásoknak” – fogalmazott Mandula Viktor.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Facebook