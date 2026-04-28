Megtörtént az első pengeváltás: Gulyás Gergely belekötött a Tiszába, majd bejelentést tett

A Tisza nem fogadta el a döntést: Magyar Péter új jelöltet követel a Fidesztől
Magyar Péter jelezte, hogy nem támogatja a Fidesz jelöltjét az Országgyűlés alelnöki tisztségére.
Kiderült, kit jelöl a Fidesz az országgyűlési alelnöki pozícióra.
A parlamenti szokásjog felrúgásának tartja a leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Fidesz leendő frakcióvezetője, hogy a Tisza Párt nem támogatja Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminiszter parlamenti alelnökké választását. Gulyás Gergely kedden közölte, új jelöltet állítottak:
Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt javasolják az Országgyűlés alelnökének.
A politikus az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások szünetében újságíróknak azt mondta, az új kormánytöbbség annak ellenére kíván válogatni az ellenzék jelöltjei között, hogy az ellenzék nem kívánt válogatni a kormánytöbbség jelöltjei között.
Azzal folytatta, hogy a politikai kultúra szerinte negatív irányba változott, és a Tisza nem nagyvonalúságot, hanem kisstílűséget hoz a politikai életbe.
Miután csak többséggel lehet parlamenti alelnököt választani, a Fidesz új jelöltet állított – magyarázta.
Gulyás Gergely az átadás-átvétellel kapcsolatban hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP az alakuló ülésen hozzá fog járulni a házszabálytól való eltéréshez az előterjesztések tárgyalásakor. Erre az új kormányzati struktúra kialakítása miatt, illetve azért van szükség, hogy vagy meghosszabbítsák a veszélyhelyzetet, vagy – és úgy látja, hogy ez a törekvése az új kormánytöbbségnek – elfogadják mindazokat a szabályokat, amelyek a veszélyhelyzet lezárásához szükségesek.
Ezt is ajánljuk a témában
