Hebegtek, habogtak a Tisza képviselői: nem értik, mi a baj azzal, hogy Magyar Péter a sógorából csinál minisztert (VIDEÓ)

Magyar Péter megkapta a listát: kiderült, mit követelnek az új kormánytól
Komoly kihívásokkal néz szembe a Tisza Párt elnöke.
A Fidesz-kormány tagjait ilyen interjúkért szétszedte volna a „független, objektív sajtó”.
A Hír TV munkatársa arról kérdezte a Tisza Párt leendő minisztereit és képviselőit, hogy mit gondolnak Magyar Péter azon lépéséről, mely szerint a beiktatását váró miniszterelnök a saját sógorát, Melléthei-Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek.
Hegedűs Zsolt jövőbeli egészségügyi miniszter szerint ez egy olyan különleges döntés volt, amelyet Magyar Péter és a rokona közti bizalmi viszony indokolt.
Hegedűssel ellentétben azonban a Tisza több képviselője is menekülőre fogta a kérdés hallatán. A videón is jól látható, hogy a párt munkatársai a Parlament épülete felé rohanva azzal mentegetőznek, hogy ők még nem képviselők és a beiktatásukig „még sok dolguk van”.
Tárkányi Zsolt, a Tisza sajtófőnöke sem volt túl közlékeny Melléthei kinevezése kapcsán. Ezen felül – a korábban megkérdezett képviselőkhöz hasonlóan – arra a kérdésre sem nem kívánt válaszolni, hogy a Mellétheti által a Tisza Pártnak adományozott milliók mennyire segíthették elő az igazságügyi miniszter kinevezését, esetleg a Tiszán belül más tisztségviselőknél felmerült-e az adományozás hatására történő kinevezés, azaz a korrupció.
Ezt is ajánljuk a témában
Komoly kihívásokkal néz szembe a Tisza Párt elnöke.
Nyitókép: Facebook / Magyar Péter
***