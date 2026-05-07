05. 07.
csütörtök
tisza sógor Tárkányi Zsolt hegedűs zsolt melléthei - barna márton igazságügyi miniszter képviselő miniszter

Hebegtek, habogtak a Tisza képviselői: nem értik, mi a baj azzal, hogy Magyar Péter a sógorából csinál minisztert (VIDEÓ)

2026. május 07. 11:36

A Fidesz-kormány tagjait ilyen interjúkért szétszedte volna a „független, objektív sajtó”.

2026. május 07. 11:36
A Hír TV munkatársa arról kérdezte a Tisza Párt leendő minisztereit és képviselőit, hogy mit gondolnak Magyar Péter azon lépéséről, mely szerint a beiktatását váró miniszterelnök a saját sógorát, Melléthei-Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek.

Hegedűs Zsolt jövőbeli egészségügyi miniszter szerint ez egy olyan különleges döntés volt, amelyet Magyar Péter és a rokona közti bizalmi viszony indokolt.

Hegedűssel ellentétben azonban a Tisza több képviselője is menekülőre fogta a kérdés hallatán. A videón is jól látható, hogy a párt munkatársai a Parlament épülete felé rohanva azzal mentegetőznek, hogy ők még nem képviselők és a beiktatásukig „még sok dolguk van”.

Tárkányi Zsolt, a Tisza sajtófőnöke sem volt túl közlékeny Melléthei kinevezése kapcsán. Ezen felül – a korábban megkérdezett képviselőkhöz hasonlóan – arra a kérdésre sem nem kívánt válaszolni, hogy a Mellétheti által a Tisza Pártnak adományozott milliók mennyire segíthették elő az igazságügyi miniszter kinevezését, esetleg a Tiszán belül más tisztségviselőknél felmerült-e az adományozás hatására történő kinevezés, azaz a korrupció.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. május 07. 12:15
Az NKA ügyről nem kérdezősködtek. 17 milliárd nem piskóta. Bár nagyon messze van az MNB bulitól.
dryanflowd-
2026. május 07. 12:14
...mi a baj azzal, hogy Magyar Péter a sógorából csinál minisztert (VIDEÓ) coub.com/view/49b2sh (szóval товарищи / izvinyítye, f.szfejek – nincs ugribugri)
Syr Wullam
2026. május 07. 12:13
Mellékpeti. 😁
szim-patikus
•••
2026. május 07. 12:12 Szerkesztve
Ott a fő gond, ami a Fidesznél jött először divatba, miszrerint általánossá vált az a nézet, hogy nem lehet megbízni másokban. Ismerősök egymást tolták be az állásokba, ha értettek hozzá ha nem. Az igazi profik meg adott esetben háttérbe szorítva pislogtak csak, ha volt az aspirránsok között valakinek beajánlója. Nem az előző teljesítménye, hanem akár a takarító, gondnok KLIKK-nél udvaros is biztosabbra ajánlhatott bárkit aki belefért a képbe.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!