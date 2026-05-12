Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Irigységre, dühre, sértettségre épített politikai hakni ez az egész.
„Magyar Péter karmelitás ámokfutása lassan belém fojtja a szavakat. Nem azért, mert nincs mit mondani, hanem mert lassan elfogynak rá a jelzők.
A »bibliás jelenet« pedig tényleg az utolsó csepp volt a pohárban. Más dolgaihoz hozzányúlni, mindent a »ki-ha-én-nem« pózban előadni, vonaglani, mint egy kish... (ki sem mondom).
A tudatalatti viszont dolgozott rendesen: többször is »Miniszterelnök úrnak« nevezte Orbán Viktort, majd pár másodperccel később idegesen javította magát. Van, amit még a kampánypszichózis sem tud teljesen felülírni. És persze tartalom továbbra sem volt. Csak a jól ismert hergelés.
»Innen nézte Gáspár Evelin a tűzijátékot.« Mert mindig kell egy mondat, ami arra épít, hogy a kisember érezze: neki rosszabb, másnak jobb. Irigységre, dühre, sértettségre épített politikai hakni ez az egész.
39 percen keresztül fröcsögni, lekezelően beszélni és folyamatos feszültséget generálni valóban egyfajta művészet. Csak még nem sikerült eldöntenem, pontosan melyik műfajba tartozik.
A megválasztott minisztereket pedig úgy állította oda maga mellé, mint kisiskolásokat egy március 15-i ünnepségen. Aztán amikor nem kizárólag rá figyeltek, már jött is a rendreutasítás: »gyertek már«. Döbbenetes.
Ha Orbán Anitának tényleg akkora háttere van, mint írja, akkor iszonyatosan kínosan kéne, hogy érezze magát, ahogy ehhez asszisztál. De van itt valami, amit a politikai marketingesek sem tudnak megkerülni: a folyamatos dopaminhergelés nem tart örökké. Kampányt lehet nyerni indulattal, irigységre építve, a »nézd, milyen drága könyvei vannak Orbánnak« típusú jelenetekkel.
Csakhogy ez egyszer kiég. És amikor kiég, akkor kezdődik majd az igazi »ne mulass«. u.i. MINDEN titkárságon VAN iratmegsemmisítő. MINDEN multinál van, minden jogi irodában. De persze kell a dráma.”
