Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
gáspár evelin karmelita Magyar Péter orbán viktor

Magyar Péter karmelitás ámokfutása lassan belém fojtja a szavakat

2026. május 12. 06:19

Irigységre, dühre, sértettségre épített politikai hakni ez az egész.

Gulyás Virág
„Magyar Péter karmelitás ámokfutása lassan belém fojtja a szavakat. Nem azért, mert nincs mit mondani, hanem mert lassan elfogynak rá a jelzők.
A »bibliás jelenet« pedig tényleg az utolsó csepp volt a pohárban. Más dolgaihoz hozzányúlni, mindent a »ki-ha-én-nem« pózban előadni, vonaglani, mint egy kish... (ki sem mondom).

A tudatalatti viszont dolgozott rendesen: többször is »Miniszterelnök úrnak« nevezte Orbán Viktort, majd pár másodperccel később idegesen javította magát. Van, amit még a kampánypszichózis sem tud teljesen felülírni. És persze tartalom továbbra sem volt. Csak a jól ismert hergelés.

»Innen nézte Gáspár Evelin a tűzijátékot.« Mert mindig kell egy mondat, ami arra épít, hogy a kisember érezze: neki rosszabb, másnak jobb. Irigységre, dühre, sértettségre épített politikai hakni ez az egész.

39 percen keresztül fröcsögni, lekezelően beszélni és folyamatos feszültséget generálni valóban egyfajta művészet. Csak még nem sikerült eldöntenem, pontosan melyik műfajba tartozik.

A megválasztott minisztereket pedig úgy állította oda maga mellé, mint kisiskolásokat egy március 15-i ünnepségen. Aztán amikor nem kizárólag rá figyeltek, már jött is a rendreutasítás: »gyertek már«. Döbbenetes.

Ha Orbán Anitának tényleg akkora háttere van, mint írja,  akkor iszonyatosan kínosan kéne, hogy érezze magát, ahogy ehhez asszisztál. De van itt valami, amit a politikai marketingesek sem tudnak megkerülni: a folyamatos dopaminhergelés nem tart örökké. Kampányt lehet nyerni indulattal, irigységre építve, a »nézd, milyen drága könyvei vannak Orbánnak« típusú jelenetekkel.

Csakhogy ez egyszer kiég. És amikor kiég, akkor kezdődik majd az igazi »ne mulass«. u.i. MINDEN titkárságon VAN iratmegsemmisítő. MINDEN multinál van, minden jogi irodában. De persze kell a dráma.”

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kulakman
2026. május 12. 07:31
Ez lesz ezután , minden napra jut majd egy ilyen , "kórmányzás helyett" de a tömeg ezt akarta, ugyanez volt a polgink itt a városban , 2 év alatt nem csinált semmit , de a népek kajálják!
Ekrü123
•••
2026. május 12. 07:27 Szerkesztve
Én csak azt remélem van kisfilm és fényképek tömkelege a termekről és a föld alatti folyosórol a Szabad György irodaházról, ahová ezek költöznek. S tessék csak szépen bemutatni, tárlatot vezetni ott is...
altercat1
2026. május 12. 07:24
Legközelebb karajcsont gelivel kalapáccsal törnek-zúznak, hogy a dühüket csillapítsák.
palicsi-2
2026. május 12. 07:22
Van valaki, aki meglepődött? Már a kampányt is erre alapozta! Az irigységre, meg azokra a balfaszokra, akik rendszertől függetlenül nem jutnak soha 1-ről a 2-re!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.