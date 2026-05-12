05. 12.
kedd
Magyarország Ursula von der Leyen Európai Bizottság Európai Unió

Ezúttal Magyarország szólította fel Von der Leyent: tűkön ülve várjuk a válaszát

2026. május 12. 11:03

„Elég a magyar emberek politikai okokból történő, hazugságokra alapozott büntetéséből” – jelentették ki.

2026. május 12. 11:03

A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP-frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte.

A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy Fabrice Leggeri, a Patrióták francia koordinátora, és László András, a Fidesz-KDNP EP-képviselője az eljárás azonnali lezárását hivatalos formában is kérvényezte az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) elnökénél.

Elég a magyar emberek politikai okokból történő, hazugságokra alapozott büntetéséből”

– fogalmaztak. A képviselők rámutattak: „Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80 százaléka vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken” – írták.

László András a kezdeményezés kapcsán emlékeztetett: az elmúlt években Magyarországot példátlan mértékű politikai támadások érték.

A Patrióták Európáért képviselőcsoport megkérdőjelezi ezen támadások legitimitását és ténybeli megalapozottságát. Hozzátette: a választásokat követően az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője, Manfred Weber is elismerte, hogy az Európai Parlamentnek le kell zárnia a 7-es cikk szerinti eljárást. „Ezzel megerősítette, hogy az ügy nem valós jogállamisági problémákon alapult, a brüsszeli elit csupán a neki nem tetsző politikai vezetés miatt büntette a magyar embereket” – fogalmazott.

A politikus aláhúzta: Lengyelország esetében az Európai Bizottság röviddel a választásokat követően feloldotta a befagyasztott uniós forrásokat, és az ellene indított 7. cikk szerinti eljárást is megszüntették 2024-ben.

Magyarország esetében elvárjuk, hogy az Európai Parlament lezárja a 7. cikk szerinti eljárást, az Európai Bizottság pedig azonnal oldja fel a visszatartott forrásokat.

A LIBE bizottság haladéktalanul tegye meg a Magyarországgal szemben indított eljárás lezáráshoz szükséges lépéseket” – tette hozzá László András.

Az uniós szerződés hetedik cikke szerinti eljárás azokkal a tagállamokkal szemben alkalmazható, amelyek megsértik az Európai Unió alapértékeit. A többi tagállam részéről ennek egyhangú megállapítására van szükség, és csak ezt követően sújthatják büntetéssel az adott országot, ami a szerződés szerint akár a szavazati jog felfüggesztése is lehet.

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

 

Összesen 82 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hangillat
•••
2026. május 12. 13:05 Szerkesztve
"„Elég a magyar emberek politikai okokból történő, hazugságokra alapozott büntetéséből” " Akkor ég el, ha előzőleg meggyújtják! A másvalóság fekete, vakító fénye világtalanít sötét elméket. Szabadság és UVDL & Co. inkompatibilis. Kindertojást nem Kindertyúk tojja. Itt Peti (hülyegyerek) Kinderkakas tojja híveinek..
Válasz erre
0
0
csapláros
•••
2026. május 12. 12:44 Szerkesztve
buktoragyufaarus 2026. május 12. 12:11 • ..."A bukott fidesz kdnp nem magyarország ,csak egy kisebbség .Szavuk sincs a kutyát nem érdekli mit össze szenvednek."... Ezen nem kéne örömködnöd, mert a Tisza is csak egy kisebbség, és ha Poloskapeti puccer, az Unió minden kápójának is tükör fényesre sikálja a csizmáját, az Unió akkor sem, vagy annál inkább nem fogja az eljárást megszűntetni és a forrásokat felszabadítani. Rábasztatok a kormányváltásra haver... Szolgának születtetek, annak is maradtok...
Válasz erre
8
0
Executioner
•••
2026. május 12. 12:43 Szerkesztve
A hazug állítások következményeként várjuk, hogy induljanak felelősségre vonások azon EU-s politikusok ellen, akik azokat támasztották a magyarság ellen. Javaslom, hogy MP vezetésével indítsanak jóvátételi eljárást az érdekünkben. Ha ez a némber valóban a magyarok érdekében akar tevékenykedni, akkor megteszi ezt a "szívességet" azért cserében, hogy az EU vezetése által is elismert választásokba történő beavatkozás ellenére hagytuk nyerni. Ez a minimum, amit meg kell tennie.
Válasz erre
9
0
csapláros
2026. május 12. 12:39
CirmoS 2026. május 12. 11:19 ..."Szegény Fidesz....látom még mindig nem értik, hogy miből lett elege"... NE TERELJ, megvezetett patkány TROLL. Itt most arról van szó, hogy Magyarországon MÁR liberálnáci diktatúra van. Innentől értelmét veszítette - elvileg - mind a 7-es cikkely eljárás, mind a forrás visszatartás. De nemcsak a fideszeseknek nincsenek illúziói. NEM LESZ törölve az eljárás és egy nagy lengőt kap a LIBERÁLNYILAS kormány is a forrásokból. Ahogyan Szálasi, úgy poloskapeti is hiába ad szabad kezet, hogy kirabolják az országot. Akkoriban Hitler és Sztálin, most meg kettő az egyben, a head and shoulders liberálnáci Unió visz el majd innen mindent. Vághatjátok a fát, csak a forgácsokat fogjátok termelni, amíg csak egy fogpiszkálótok marad.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!