Ezúttal Magyarország szólította fel Von der Leyent: tűkön ülve várjuk a válaszát

– fogalmaztak. A képviselők rámutattak: „Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80 százaléka vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken” – írták.

László András a kezdeményezés kapcsán emlékeztetett: az elmúlt években Magyarországot példátlan mértékű politikai támadások érték.

A Patrióták Európáért képviselőcsoport megkérdőjelezi ezen támadások legitimitását és ténybeli megalapozottságát. Hozzátette: a választásokat követően az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője, Manfred Weber is elismerte, hogy az Európai Parlamentnek le kell zárnia a 7-es cikk szerinti eljárást. „Ezzel megerősítette, hogy az ügy nem valós jogállamisági problémákon alapult, a brüsszeli elit csupán a neki nem tetsző politikai vezetés miatt büntette a magyar embereket” – fogalmazott.