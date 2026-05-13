gazdaság piac ipar Magyar Péter

Nagyon sajnálom, hogy Magyar Péter beszédírói leragadtak 2010-ben

2026. május 13. 06:11

Az új kormány tagjai letették a hivatali esküjüket, holnaptól el kell kezdeniük dolgozni.

Szalai Piroska
„Az új kormány tagjai letették a hivatali esküjüket, holnaptól el kell kezdeniük dolgozni. Magyar Pétertől ma ismét meg kellett hallgatnunk, hogy a magyar gazdaság összeszerelő üzemekből áll. Hát nem, már nem mondhatjuk hazánkra, hogy az összeszerelő üzemek országa lennénk.

Nagyon sajnálom, hogy a beszédírói leragadtak 2010-ben. Azóta már régen elköltöztek tőlünk az összeszerelő üzemek a jóval olcsóbb munkaerővel rendelkező országokba. A magyar munkaerő jóval drágább már, minthogy az összeszerelő üzemeknek megérje nálunk működni. Míg 2010-ben még a magyar átlagkereset nem érte el a jelenlegi 27 uniós tagállam átlagának felét, addig 2024-ben már az unió kétharmadára emelkedtünk.

Látható, hogy a keresetemelkedésünk nagyobb, mint az uniós átlag illetve a régi nagy államoké. A 2024-es évben egy teljes munkaidős egyedülálló munkavállaló nettó átlagkeresete hazánkban nőtt a 2. legnagyobb mértékben az egész unióban. Sőt a 2025-ben és 2026. I. negyedévében is tovább zárult az olló köztünk és az unió gazdagabb országai között. Az elköltözöttek helyett nagy hozzáadott értékű technológiák érkeztek, sokan hozták ide a K+F területüket.

Így aztán a munkaerőpiacon a high-tech szektorban foglalkoztatottak aránya nálunk a 4. legmagasabb Európában. Emellett nálunk a legmagasabb a teljes munkaidős foglalkoztatás is.

A túlképzettek aránya nálunk az 5. legalacsonyabb – vagyis az emberek a végzettségüknek megfelelő, értékes munkát végeznek. Az összeszerelő üzemek által fémjelzett gazdaságban ilyen jó struktúrájú munkaerőpiac elképzelhetetlen. Most már érdeklődéssel várom, hogy milyen intézkedéseket tervez a kormány”

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cinkegolyó
2026. május 13. 08:38 Szerkesztve
A törpe Néró. Erről a képről a másik bunkó, Jakab Péter jut az eszembe, aki attól érzett kielégülést, amikor a Parlamentben pár percre beült Orbán Viktor miniszterelnöki székébe. Ezek a székfoglaló utánzatok, akik a nyomába sem jöhetnek.
nuevas-reglas
2026. május 13. 08:02
piroska te mit keresel a parlamentben azt tudod ? mer mi tudjuk te egy hulla vagy
Sándor
2026. május 13. 07:57
Most meg a fos foltos gyatyás poloskás által behülyitett ugyanazok,...480-as jó reggelt! Ma mennyi a benzin?
Obsitos Technikus
2026. május 13. 07:07
Egyértelműen a neomarxista Ruff írja neki ezeket a szarokat.
Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.