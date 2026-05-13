05. 13.
szerda
tisza párt pankotai lili szondi vanda Magyar Péter RTL

Kiderült a budapesti éjszaka titka, Pankotai Lili leleplezte az új kormányszóvivőt

2026. május 13. 05:43

Az ex-RTL-es Szondi Vanda alaposan megtolta a Tisza Párt kampányszekerét.

Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Mint azt az Ellenpont észrevette, az új szóvivő, az ex-RTL-es Szondi Vanda nem csak úgy találomra lett kiválasztva. Ugyanis Szondi alaposan megtolta a Tisza Párt kampányszekerét.

Híradós anyagaiban és TikTok-videóiban nagyon sokszor olyan témakörhöz nyúlt, amely vagy Magyar Péteréknek volt kedvező vagy eleve a Tisza fő kampánytémája volt.

Mindenki megnyugodhat, még Pankotai Lilinek is tetszik ez a kinevezés, ezt a döntést nem fogja megfúrni, mint ahogy azt korábban tette.

Az influenszer a következőt posztolta Szondi Vandáról Facebookon:

»Szondi Vanda kormányszóvivő lett! Egyszer a budapesti éjszakában futottam vele össze, és megköszöntem neki a munkáját, ami számomra is sokszor hivatkozási alap volt. Nem hittem volna, hogy egyszer azt is megéljük, hogy miután kétszer is kitiltották a Parlamentből újságíróként, most kormányszóvivőként híd lesz a kormány és a sajtó között.«

De még milyen híd lesz!

Facebook, Tik-Tok, YouTube már csatasorba állítva. Repkednek a lájkok, szmájlik és emojik, buli buli hátán.

A valóság, a lényeg nem számít, jöhet a hamisítatlan látványkormányzás.

Ki van adva az utasítás: legyen tánc!”

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
wombatmenhely
2026. május 13. 08:43
Lilike milyen posztot kap MP-től? Most elsőéves, tehát a ciklus végére jó esetben a hároméves alapképzésen lehet túl. Anno OV kivárta, amíg Deutsch lediplomázik.
Upuaut
2026. május 13. 07:19
Megvolt Petinek?
Dixtroy
2026. május 13. 07:15
Szendi, Szondi, Romulusz, Rémusz, Vanda, Öveg.
Obsitos Technikus
2026. május 13. 06:18
Ki ez a Vandi Szonda?
