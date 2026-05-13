Tévéképernyőről a kormányzati kommunikáció mélyvízébe – bemutatjuk a Tisza-kormány szóvivőit
Köböl Anita, Magyar Éva és Szondi Vanda évtizedes újságíró tapasztalattal rendelkeznek. Az ATV és az RTL műsorainak mondanak búcsút az új kihívások miatt.
Az ex-RTL-es Szondi Vanda alaposan megtolta a Tisza Párt kampányszekerét.
„Mint azt az Ellenpont észrevette, az új szóvivő, az ex-RTL-es Szondi Vanda nem csak úgy találomra lett kiválasztva. Ugyanis Szondi alaposan megtolta a Tisza Párt kampányszekerét.
Híradós anyagaiban és TikTok-videóiban nagyon sokszor olyan témakörhöz nyúlt, amely vagy Magyar Péteréknek volt kedvező vagy eleve a Tisza fő kampánytémája volt.
Mindenki megnyugodhat, még Pankotai Lilinek is tetszik ez a kinevezés, ezt a döntést nem fogja megfúrni, mint ahogy azt korábban tette.
Az influenszer a következőt posztolta Szondi Vandáról Facebookon:
»Szondi Vanda kormányszóvivő lett! Egyszer a budapesti éjszakában futottam vele össze, és megköszöntem neki a munkáját, ami számomra is sokszor hivatkozási alap volt. Nem hittem volna, hogy egyszer azt is megéljük, hogy miután kétszer is kitiltották a Parlamentből újságíróként, most kormányszóvivőként híd lesz a kormány és a sajtó között.«
De még milyen híd lesz!
Facebook, Tik-Tok, YouTube már csatasorba állítva. Repkednek a lájkok, szmájlik és emojik, buli buli hátán.
A valóság, a lényeg nem számít, jöhet a hamisítatlan látványkormányzás.
Ki van adva az utasítás: legyen tánc!”
