fehér ház elon musk marco rubio irán Kínai Népköztársaság egyesült államok donald trump

Donald Trump nem kér Kína segítségéből: „Iránban győzni fogunk így, vagy úgy”

2026. május 13. 06:01

Az amerikai elnök rendkívül magabiztos.



Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez – mondta Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatásra kedden.

Nem gondolom, hogy bármilyen segítségre lenne szükségünk Iránt illetően, győzni fogunk így, vagy úgy” 

– fogalmazott Donald Trump, majd megismételte: kitart Iránnal kapcsolatban megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondania nukleáris programjáról és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád „teljes sikerét” hangoztatta.

Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy vélhetően hosszan fog az iráni helyzetről beszélni Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Megjegyezte, hogy 

Kína kőolaj-felhasználásának jó részét a blokád alatt álló öböl térségéből szerzi be, míg az Egyesült Államoknak nincs ilyen problémája.

Donald Trump többnapos kínai útjával kapcsolatban pozitív várakozásának adott hangot, és úgy vélte „jó dolgok fognak történni”. Az előzetes tervek szerint csütörtökön és pénteken is tárgyalóasztalhoz ül az amerikai és a kínai elnök.

Trump legutóbb első elnöksége idején, 2017-ben járt hivatalos látogatáson Pekingben.

Ezúttal 

az Egyesült Államok 16 meghatározó vállalatának vezetője kíséri el, köztük Elon Musk, 

a Tesla elektromos autógyártó tulajdonosa, elnök-vezérigazgatója, valamint Tim Cook, az Apple vezérigazgatója és Larry Fink, a Blackrock befektetési vállalat vezérigazgatója. Az amerikai üzleti delegációnak tagja lesz többi között a Boeing, a GE Aerospace, a Meta, a Cargill, a Citigroup és a Goldman Sachs vezető tisztségviselője, ami jelzi, hogy 

komoly gazdasági megállapodásokat készítettek elő a felek.

Az amerikai adminisztráció tagjai közül – többek között – Pekingbe utazik Pete Hegseth védelmi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter, akit a kínai kormányhatóságok még 2020-ban szenátorként szankcióval sújtottak, aminek része a beutazási tilalom is, mert szót emelt az emberi jogok Kínában tapasztalható megsértése ellen. Ugyanakkor Marco Rubio külügyminiszterként ott lehet a kínai fővárosban.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
koklobox
2026. május 13. 08:27
Inkáb úgy, mint így....
szilvarozsa
2026. május 13. 07:15
Afganisztánban már bizonyítottatok.
orokkuruc-2
2026. május 13. 07:14
Trombi, bammeg, Hszi sose bolondulna meg annyira, hogy NEKTEK segítsen!
Hoked_ly
2026. május 13. 06:55
Az nem olyan biztos hogy győzni fog az USAG sereg! Nagy tétben fogadnék, hogy hatalmas veszteségek után, lógó orral fognak eloldalogni a Perzsa öbölnek, még a környékéről is! Túl nagy a támogatása az Iráni kormánynak a modern haditechnikai rendszerek terén! (Orosz, Kínai)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!