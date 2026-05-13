Donald Trump nem kér Kína segítségéből: „Iránban győzni fogunk így, vagy úgy”

Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez – mondta Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatásra kedden.

Nem gondolom, hogy bármilyen segítségre lenne szükségünk Iránt illetően, győzni fogunk így, vagy úgy”

– fogalmazott Donald Trump, majd megismételte: kitart Iránnal kapcsolatban megfogalmazott célja mellett, miszerint Teheránnak le kell mondania nukleáris programjáról és nem kerülhet atomfegyver birtokába. Egyben az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád „teljes sikerét” hangoztatta.