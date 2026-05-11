Kezükben a világ sorsa: Kínába látogat a héten Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – jelentette be hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában.

A republikánus politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta.