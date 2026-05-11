peking hszi csin - ping Kínai Népköztársaság Kína donald trump

Kezükben a világ sorsa: Kínába látogat a héten Donald Trump

2026. május 11. 06:24

Zajlik a világ újrafelosztása, létfontosságú a két vezető egyeztetése, hogy elkerüljük a legrosszabbat. Hivatalosan 2017 óta nem járt Kínában amerikai elnök.

2026. május 11. 06:24
null

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – jelentette be hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában. 

A republikánus politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta.

Trump és Hszi legutóbb tavaly októberben találkozott személyesen a dél-koreai Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján.

Elemzők szerint 

a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. 

A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is.

A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá 

a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan

 kérdése is.

(MTI)

Nyitókép: ROMAN PILIPEJ, tulajdonos: MTI/MTVA

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
•••
2026. május 11. 10:31 Szerkesztve
Ha a hegy nem megy mohamedhez, mohamed megy a hegyhez. Komolyra fordítva utolsó pillanatban megy. A félidős választások előtt. Utána már még kevésbé veszik komolyan. Ha megállítanák a fegyverkezési versenyt mindkettőt megsüvegelném, nagy tisztelettel.
Reszelő Aladár
2026. május 11. 08:58
Ideje lenne végre elrendezni a világ dolgait. Sokmindent kell átbeszélni és fontos döntéseket kell meghozni. Kezdetnek itt van Irán kérdése. Amit ott megy, az senkinek sem jó. Meg ott van Ukrajna is. Meg a vámok, meg a biznisz gyengülése. Szóval van dolog.
polárüveg
2026. május 11. 08:57
A sakk, illetve a go játék folytatódik, a játékban pozícióra törekvésnek lennie kell. Lesz-e a négy játékosból három vagy nem? Vagy belép-e az ötödik? Európa egyelőre amortizálás alatt.
Obsitos Technikus
2026. május 11. 07:39
Óceánia és Keletázsia megállapodik, hogy Európa menthetetlen, és hagyni kell, hogy Eurázsia bekebelezze.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!