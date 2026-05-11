Kezükben a világ sorsa: Kínába látogat a héten Donald Trump

Donald Trump visszautasította Irán válaszát: „Nem tetszik, teljesen elfogadhatatlan!”
Pedig az Egyesült Államok még engedményeket is tett, de úgy tűnik, hiába.
Zajlik a világ újrafelosztása, létfontosságú a két vezető egyeztetése, hogy elkerüljük a legrosszabbat. Hivatalosan 2017 óta nem járt Kínában amerikai elnök.
Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására – jelentette be hétfőn a kínai külügyminisztérium szóvivője.
Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Kínában.
A republikánus politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta.
Trump és Hszi legutóbb tavaly októberben találkozott személyesen a dél-koreai Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján.
Elemzők szerint
a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd.
A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is.
A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá
a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan
kérdése is.
(MTI)
