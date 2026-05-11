Donald Trump visszautasította Irán válaszát: „Nem tetszik, teljesen elfogadhatatlan!”

Trump: elképzelhető az amerikai katonák áthelyezése Lengyelországba
Lengyelország kész lenne több amerikai katonát fogadni, de Donald Tusk miniszterelnök szerint Varsónak nem szabad szövetségeseitől „elcsábítania” a csapatokat.
Pedig az Egyesült Államok még engedményeket is tett, de úgy tűnik, hiába.
Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra vasárnap.
Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta,
„épp most olvastam Irán úgynevezett képviselőinek válaszát, Nem tetszik – teljesen elfogadhatatlan”.
A pakisztáni kormány előzőleg közölte, hogy a teheráni vezetés hozzá juttatta el a választ.
Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szintén vasárnap egy televízióinterjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok
kész lenne beleegyezni abban, hogy egy köztes megállapodásban ne szerepeljen az iráni atomprogram végleges lezárása feltételként
a Hormuzi-szoros újranyitásának érdekében.
(MTI)
