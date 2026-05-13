Dömötör: A szeretetország biztosan nem megalázások tégláiból épül

„Sötét idők várnak hazánkra” – leköpték és lek*rvázták Szentkirályi Alexandrát
„Nem ez volt az első eset a választás óta” – fogalmazott a fideszes politikus.
„Végtelenül szomorú nézni, hogy a győzelmük (az ő szempontjukból érthető) örömét messze felülírja a megalázás vágya” – fogalmazott Dömötör Csaba.
„Megalázzák a vereséget elfogadó és levonuló jobboldaliakat, irodákban felvonulva, személyes tárgyakkal pózolva járatják csúcsra a gúnyt” – írta szerdán a Facebook-oldalán Dömötör Csaba.
„Azzal alázzák a köztársasági elnököt, hogy nem szerepelhet a beiktatás képein, majd le is vágják arról.
Porig aláznak újságírókat, most már nem csak a kampányban, hanem az új kormányfői pulpitusról is.
Végtelenül szomorú nézni, hogy a győzelmük (az ő szempontjukból érthető) örömét messze felülírja a megalázás vágya. Mindenkinek van felelőssége, nekünk is van felelősségünk abban, hogy a közélet hangneme egy kemény kampány után kevésbé legyen éles, és az ország ne váljon egy véget nem érő verbális lincselésfutam színterévé. Ezzel együtt is biztos: a szeretetország biztosan nem megalázások tégláiból épül” – fogalmazott Dömötör Csaba.
