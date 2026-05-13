Orbán Viktor: „Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák” (VIDEÓ)
A volt kormányfő közzétette az átadás-átvétel mérlegét.
Szívesen segítünk, mielőtt a végén még elhiszi a saját hazugságait!
„Hallom, leltározni támadt kedve a bukott miniszterelnöknek. Na, akkor vágjunk bele! Kíváncsi rá, milyen országot hagy valójában maga után? Szívesen segítünk, mielőtt a végén még elhiszi a saját hazugságait! Csak aztán ne mondja, hogy nem figyelmeztettük: garantáltan nem fog tetszeni neki a látvány.
Íme a Fidesz valódi öröksége:
Az elszabadult költekezés miatt már idén áprilisra elverték az egész évre tervezett költségvetési hiány több mint 71 százalékát, így a kassza gyakorlatilag teljesen kiürült.
A magyar gazdaság évek óta nem növekszik érdemben: bár most kétségbeesetten a legutolsó, 1,7 százalékos negyedéves GDP-adattal hakniznak, ez a szerény bővülés valójában csak egy minimális korrekció a NER utolsó éveit jellemző folyamatos stagnálás és technikai recesszió után.”
Nyitókép: Facebook / Fekete-Győr András