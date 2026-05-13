Tábi Stefániát hétfőn látták utoljára.
Hétfőn eltűnt egy 16 éves lány Győrben – írja a Police.hu.
Tábi Stefánia sikeres vizsgát tett a megyeszékhely egyik iskolájában, de azóta sem tért haza Ácsra. Eltűnését családja jelentette a rendőrségnek, amelyet követően a hatóságok körözést adtak ki a tinédzserre.
A leírás szerint a lány 156–160 centiméter magas, vékony testalkatú, barna haja és barna szeme van, valamint köldök- és ajakpiercinget visel. Eltűnésekor fekete szoknyában, fekete, fehér mintás sportcipőben és fekete műbőr dzsekiben volt.
A rendőrség kérte, hogyha bárkinek bármi információja van az eltűnt lányról, azt azonnal jelezze.
