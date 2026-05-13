Most érkezett: ez óriási lehetőség Magyarország számára, olajhatalommal egyezkedik a Mol

Újabb fontos tárgyalásokat folytatott egymással az azeri állami olajvállalat, a SOCAR és a magyar Mol-csoport – szúrta ki a Világgazdaság.
A megbeszélésekre az üzbegisztáni Taskentben, az OGU2026 olaj- és gázipari konferencia keretében került sor, ahol Rovshan Najaf, a SOCAR elnöke találkozott Marton Zsomborral, a Mol kutatás-termelési üzletágának ügyvezető alelnökével.
A Mol közleménye szerint a felek áttekintették a két vállalat hosszú ideje fennálló együttműködését, valamint már az új közös projektek lehetőségei is napirendre kerültek.
A tárgyalások középpontjában az azerbajdzsáni olaj- és gázkitermelés további bővítése állt.
Kiemelt téma volt a Shamakhi-Gobustan szárazföldi blokk fejlesztése is, amely az egyik legfontosabb új közös projekt lehet a két társaság számára. A területen tavaly írt alá kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást a SOCAR és a Mol. A projekt operátora a Mol lett 65 százalékos részesedéssel, míg a SOCAR 35 százalékot birtokol.
