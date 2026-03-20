Szánthó Miklós: „A világ jobboldalának szemében Magyarország ma egy ilyen jelkép”

Fel, győzelemre! – így hangzik az idei CPAC Hungary mottója, amelyet március 21-én ötödik alkalommal tartanak meg az Alapjogokért Központ társszervezésében. Összeállításunk az esemény evolúciójáról, valamint az idei magyar rendezvény jelentőségéről.
Szalai Laura és Szilvay Gergely írása a Mandiner hetilapban
CPAC Hungary
2022: Az első magyarországi CPAC mottója az „Isten, haza, család” volt, és kétszáz külföldi vendég érkezett rá. Mint a szervezők írták: „A CPAC Hungaryvel az volt a célunk, hogy valóra váltsuk a globalista liberálisok legszörnyűbb rémálmát: a nemzeti erők nemzetközi együttműködését.”
2023: A második rendezvény jelmondata az „Együtt erő vagyunk!” lett, és négyszáz külföldi vendég érkezett Budapestre. Orbán Viktor akkor úgy fogalmazott: hazánkban az utóbbi több mint tíz évben valóban sikerrel kísérletezték ki a „globalista progresszív vírus” ellenszerét, azt, hogy a nemzet, a családok védelme és a béke érdekében nemet kell mondani a migrációra, a genderügyre és a háborúra.
2024: A harmadik hazai CPAC a „Wokebusters! Csapoljuk le a mocsarat!” jelmondattal startolt el, és ötszáz külföldi vendéget fogadott. Donald Trump videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. Felszólalt többek között Tony Abbott volt ausztrál kormányfő – aki először kapta meg a populista jelzőt –, Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök és Janez Janša volt szlovén kormányfő, öt magyar és két izraeli miniszter, tíz pártelnök, soraikban a spanyol Voxot vezető Santiago Abascallal és a holland Szabadságpártot vezető Geert Wildersszel, továbbá három amerikai kongresszusi képviselő.
2025: A tavalyi CPAC meghirdette: „Eljött a patrióták kora”, ami az Európai Parlamentben Orbán Viktor által összehozott frakcióra is utalt. A CPAC honlapján azzal hirdették a rendezvényt: „békét, szuverenitást, szabadságot és biztonságot akarunk”. Az Egyesült Államok elnöke exkluzív videóüzenetben jelentkezett be, hangsúlyozva, hogy tiszteli és szereti Magyarországot. Orbán Viktornak külön is üzent: mint mondta, nagyszerű vezetőnek tartja őt, mert kiváló munkát végez.
Január közepén megjelent egy videó, amelyben Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Bohár Dánielnek azt mondta: nem biztos, hogy a budapesti CPAC idén össze fog jönni, de „valamit majd mondani kell”. A videóra rá is ugrott az ellenzéki sajtó, mondván, nem sikerül a tervek szerint megszervezni az eseményt, ám hamar kiderült, az akció csak felvezetője az idei CPAC-időpont bejelentésének.
A CPAC-et, azaz a Konzervatív politikai akció konferenciáját 1974-ben alapította az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) és a Fiatal Amerikaiak a Szabadságért (YAF) szervezet. Az ACU az Egyesült Államok egyik legnagyobb tradíciójú, alulról szerveződő politikai mozgalma, s az egyik legbefolyásosabb konzervatív lobbiszervezet, szoros kapcsolatban áll a törvényhozás konzervatív szárnyával. A szervezet 1964 óta foglalkozik a konzervatív politikai ügyek előmozdításával. Emlékezetes, a hatvanas évek időszaka nem volt éppen kegyes az amerikai konzervativizmus számára: kulcsfigurája és mind a mai napig szimbolikus alakja, Barry Goldwater katasztrofális vereséget szenvedett az 1964-es elnökválasztáson.
Visszatérve az első CPAC-hez, a programbeszédet az a Ronald Reagan tartotta, aki akkor Kalifornia kormányzója volt, és ma az Egyesült Államok kiemelkedő elnökei, illetve a Republikánus Párt és az amerikai konzervativizmus meghatározó alakjai között tartják számon. Reagan legendás beszéde a „ragyogó hegyi városról” (shining city upon a hill) szólt, amivel az egyik első amerikai telepes lelkész, John Winthrop szavait visszhangozta: az USA egyfajta új Jeruzsálemként példát kíván mutatni.A kilencvenes évek végéig a hangsúly a fiatalok megszólításán és a konzervatív mozgalomba való bevonásán volt. A kétezres években már a konzervatív nagyágyúk rendszeres szereplésének köszönhetően az idősebb korosztályok is nagy számban mentek el személyesen is átélni a CPAC-élményt.
Az ACU vezetője Matt Schlapp, aki George W. Bush politikai igazgatója volt az első elnöksége alatt, korábban pedig a Fox News kommentátora. A Trump-kormányzathoz is szoros szálak fűzik. Az ő irányítása alatt megháromszorozódott azok száma, akik valamely felületen élőben nézik a CPAC-et. A 2019-es eseményen közel 20 ezer érdeklődő vett részt, és 25 millió amerikai követte élőben; a rendezvényről helyszíni jelentkezésekkel számolt be a Fox News, a CNN és más csatornák.
Túlzás nélkül lehet állítani, hogy az amerikai konzervatív politika gigászai szólaltak fel az évek során, de Ronald Reagan neve szinte egybeforrott a CPAC-kel.
Erről Matt Schlapp is beszélt, kiemelve, hogy az esemény létrejöttének egyik célja a politikus elnöki ambícióinak előmozdítása volt. 1974 és 1988 között Reagan sorozatos vendége és előadója volt a rendezvénynek, majd elnökként az idősebb és az ifjabb Bush is rendre felszólalt. Az éves CPAC-felmérés pedig hagyományosan a konzervatív mozgalom véleményének barométereként szolgál. A résztvevőknek kiosztott kérdőív többek közt a konzervatív elnökjelöltek értékelését kéri.
A CPAC legfontosabb szerepéről Matt Schlapp 2025 februárjában a Mandiner kérdésére azt mondta: „Segíteni Donald Trump elnökségét. Mi vagyunk a legnagyobb szurkolói. Mi vagyunk a szövetségesei a kormányon kívül. Értékeljük a törvényhozókat, szenátorokat és a kongresszus tagjait abból a szempontból, hogy segítik-e Trumpot és programját. Harcolni fogunk érte a médiában és a bíróságokon.”
2022-ben a CPAC Hungaryvel Európába is megérkezett az esemény. A magyarországi fórum a nemzeti szuverenitást képviselő politikai és közéleti szereplők egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhelye lett. A fő szónok minden évben Orbán Viktor, a miniszterelnök mindig a nemzetközi jobboldalnak fogalmaz meg valamilyen meghatározó üzenetet.
Az első évben ismertette és alkalmazásra javasolta a 12 pontos jobboldali sikerreceptet. Ennek első pontja, hogy „a saját szabályaink szerint kell játszani”, vagyis nem szabad elfogadni a mások által kínált utat, mert „aki az ellenfelei szabályai szerint játszik, az veszíteni fog”. A recept tartalmazza továbbá a nemzeti érdek érvényesítését a külpolitikában, a konzervatív média szükségességét, az olyan gazdaságpolitika folytatását, amivel a nem rájuk szavazók is jól járnak, a barátok szerepének fontosságát, a közösségépítést, valamint az intézmények és intézetek létrehozását a sikeres politikához.
Orbán Viktor a 2025-ös beszédében felidézte, hogy az előző CPAC Hungary színpadán állva megjósolta, Donald Trump lesz a következő amerikai elnök. Trump győzelmét civilizációs fordulatnak értékelte, amelynek köszönhetően „nem fulladunk bele a woke tengerbe, nem árasztanak el bennünket a migránsok”, és amely visszaadta a normális élet és a béke reményét. Trump újabb győzelmét a nyugati világ valaha volt legnagyobb visszatérésének nevezte, amely egyúttal súlyos pofon a baloldalnak.
Matt Schlapp a tavalyi sajtótájékoztatón elmondta, Trump és Orbán között szoros kapcsolat van, mindketten hallgatnak a másikra. Az elnök szívesen kikéri Orbán véleményét a háború kérdéséről, Oroszországról, az energiapolitikáról és más ügyekről, nagyszerű az együttműködés a két ország között.
A miniszterelnök a tavalyi rendezvényen arról is beszélt, hogy Brüsszel elrabolta az európai álmot, amely helyett ma már egy rémálommal kell szembenézni. Szavai szerint az európai emberek nem érzik magukat biztonságban a saját lakóhelyükön, és gyakorlatilag elveszik tőlük a szülőföldjüket. „Ez nem integráció, hanem szervezett népességcsere” – utalt a migrációra. Megemlítette, hogy Brüsszelben megpróbálták elnémítani az MCC Brussels társszervezésében megvalósuló Nemzeti konzervativizmus konferenciát. Kitért arra is, hogy Európa a globális liberális birodalom védőbástyája akar lenni, továbbá azt mondta, hogy Brüsszellel nem az a legfőbb baj, hogy liberális, progresszív bürokraták uralják, hanem az, hogy „háborúpárti”. Miközben az Egyesült Államok végre békepárti lett, Brüsszel beleragadt a háborúba – jelentette ki a kormányfő.
Az idei CPAC Hungaryt kétségkívül meghatározza a magyar választás, a felszólalók várhatóan konzervatív nézőpontból érintik majd a voksolás tétjét. A szervezők a következőképpen foglalták össze az idei kontextust: „Brüsszel és csatolmányaik eltökéltebbek, mint valaha: elhatározták, hogy egyszer és mindenkorra leszámolnak a magyar jobboldallal. Tudják, hogy mi vagyunk a homok a gépezetben, a bot a küllők között, a tüske a köröm alatt.
Ha elesünk, Európa is elesik. De jól tudják ezt a barátaink is Európában és világszerte, éppen ezért lesz itt mindenki, aki számít. Mert győzünk – és akkor ők is győznek.”
A magyar modell egy új európai politikai korszak előhírnöke – Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Mekkora jelentősége van a magyar választásnak a világ jobboldala számára?
Soha nem volt még ekkora jelentősége, ugyanis a magyar jobboldal a globális antiglobalista, békepárti ébredés motorja. Ha mi elbukunk, az apokalipszist semmi nem állíthatja meg Európában. Nem csak a „veszélyek korában”, konkrétan veszélyes pillanatban vagyunk, szüntelenül azon kell dolgozunk, hogy az ukrajnai háború ne közelebb, hanem egyre távolabb kerüljön az EU-tól és Magyarországtól. Fordulópontnál állunk, ugyanis a háború kapcsán kétféle megközelítés létezik. Az egyik azon az egyszerű ténymegállapításon nyugszik, hogy a háború rossz, ne háborúzzunk, vagy ha már háborúznak, ne szálljunk be. A másik viszont a háborúban látja a „megoldást”, orwelli módra azt mondja, hogy a háború béke. Nézzük csak meg a nyugati vezetők – persze komfortzónájuk meleg öleléséből adott – nyilatkozatait Mark Ruttétől Ursula von der Leyenen keresztül Manfred Weberig. Mindannyian arról beszélnek minden egyes nap, hogy Európának háborúznia kell. És ennek a háborús tengelynek a folyosóján tántorog felettébb szolgálatkészen a Tisza Párt is – és erre mond nemet a CPAC Hungary.
Ez a geopolitikai helyzet, de mi a szerepe ebben a magyar választásnak?
A magyar jobboldali politika lényege az volt eddig is: kimaradni a konfliktusból, megvédeni az ország biztonságát és nem hagyni, hogy a magyar társadalom fizesse meg egy geopolitikai hazárdjáték árát. Orbán Viktor személyesen járt közben a világ nagy hatalmú vezetőinél, hogy a béke időpontja minél közelebb kerülhessen. Még a béke aláírásának helyszínéül is felajánlottuk Budapestet. Ezért mondjuk, hogy a magyar választás túlmutat az ország határain. A világ jobboldalának szemében Magyarország ma annak a jelképe, hogy egy nemzet képes-e ellenállni a háborús logikának és a globalista nyomásgyakorlásnak. A CPAC „Fel, győzelemre!” jelmondata ezért nem pusztán politikai szlogen, inkább felhívás: a patrióta erőknek most kell megmutatniuk, hogy a béke, a szuverenitás és a nemzeti érdek politikája nemcsak morálisan helyes, hanem politikailag is reális és az egyedüli jó lehetőség. Ha Magyarország megőrzi szuverenitását, és a patrióta kormányzat folytatni tudja a munkát, az üzenet lesz Európának, Kijevnek és a globalista gépezetnek is: a józan ész politikája nemcsak létezik, hanem képes győzni is.
Tavaly azt mondta: Európában is elkezdődött a józan ész forradalma, csak ezt a liberális, globalista elit még megpróbálja visszanyomni. Hol tart ez a jelenség?
A józan ész forradalma nem egyetlen választásban vagy egyetlen országban jelenik meg, hanem szervesen épülő folyamat. Európa-szerte látjuk, hogy a választók egyre kevésbé fogadják el azt a politikát, amely figyelmen kívül hagyja a hétköznapi emberek tapasztalatait. Az utóbbi években a migráció, a genderdili, az energiaválság, a háború és a háborús infláció mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre többen kezdjenek kételkedni a globalista politika dogmáiban. A választók egyre inkább érzik, ez a politikai elit nyájas mosollyal ideológiai célokat követ, miközben a hétköznapi emberek biztonsága és megélhetése veszélybe kerül. Ezért beszélünk a józan ész forradalmáról a CPAC Hungaryn is. Az emberek Európában egyszerűen vissza akarják kapni a beleszólást a saját életükbe. A nemzeti szuverenitás, a kulturális identitás és a gazdasági stabilitás kérdései a veszélyek korában ismét központi témává váltak. A globalista elit természetesen megpróbálja visszanyomni ezt a folyamatot.
Mire gondol?
Intézményi nyomással, lejárató akciókkal vagy éppen médiatámadásokkal próbálják marginalizálni azokat az erőket, amelyek eltérnek az uralkodó liberális narratívától. Nézzük csak meg, mi történik az AfD-vel Németországban vagy Le Penékkel Franciaországban. De a trend világos: egyre több országban jelennek meg patrióta mozgalmak, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek, és amelyek azt mondják, hogy Európa nem ideológiai kísérlet, hanem nemzetek közössége. Ebben a folyamatban Magyarország úttörő szerepet játszik. Sokáig elszigetelt kivételnek próbálták beállítani a magyar modellt, ma viszont egyre többen látják: valójában egy új európai politikai korszak előhírnöke. Ezért vagyunk „veszélyesek”, ezért állunk az útjában minden globalistának, ezért avatkoznak be alpári igyekezettel a magyar választásba
olajblokáddal, aranykonvojjal, fizikai megfélemlítéssel. A drámai az, hogy Volodimir Zelenszkijjel együtt a Tisza győzelmét kívánó magyarországi baloldali gépezet mindebben partner.
Hogyan befolyásolja az európai jobboldali szövetségesekkel való viszonyt az egyre mélyülő magyar–ukrán konfliktus? Mit gondol Zelenszkij fenyegetéséről és annak visszhangjáról?
Ha egy ország megpróbálja blokád alá venni Magyarország energiaellátását, az már-már nyílt agresszió. Amikor pedig az ukrán vezetés ezt a miniszterelnöknek és családjának címzett nyílt fenyegetésekkel egészíti ki, az pedig egy újabb szint. Ilyen aljasságnak semmi keresnivalója nincsen a politikában – mondom, sajnálatos és sajátos, hogy erre az egész beavatkozási projektre a tiszás holdudvar cinkos összekacsintással és témaeltereléssel reagál. És hogy miért teszik ezt? Mert Magyarország nem küld pénzt, nem küld fegyvert és nem küld katonát ebbe a háborúba. A Barátság kőolajvezeték körüli helyzet és a fenyegetések is ezért vannak. Zelenszkijék azt szeretnék, hogy az Országgyűlésben ne magyar, hanem ukrán többség legyen. Ennek a nyílt szolgálati műveletnek a fedőarca Magyar Péter, akinek az álcáját a tények leleplezik:
ukrán fejlesztésű pártapplikáció, ukrán ügynökök a pártelnök körül, Ukrajna- és energiaszankció-párti határozatok az EP-ben, majd a müncheni paktum, legutóbb egy végtelenül gyanús pénzszállító aranykonvoj. De ha ez még mind nem lenne is, a Tisza a fogantatása pillanatától brüsszeli projekt. A brüsszeli döntéshozók pedig háborúpártiak, ezt nem is titkolják, ők mondják, hogy az „ukrajnai háború a mi háborúnk”. Totális vereségre akarják kényszeríteni az oroszokat a hadszíntéren, mert csak az orosz jóvátételből kaphatnák vissza a Kijevbe folyatott euró-százmilliárdokat. A német vezetésű totális háborúba – csakúgy, mint nyolcvan évvel ezelőtt – pedig minden európai nemzetet be akarnak ezért vonni, Magyarországot is. A választás tétje tehát, hogy külföldi háborús érdeket kiszolgáló bábkormány lesz idehaza, vagy egy száz százalékban
a magyar érdeket érvényesítő alternatíva.
Minden eddiginél nagyobb jobboldali találkozót ígérnek. Kiket emelne ki az idei résztvevők közül, kik az új nevek, kik a rendszeresen visszatérők?
A CPAC Hungary mára valójában több lett konferenciánál. Ez az esemény szervezi össze a világ jobboldalát. Egy globális találkozó, amely éppen azért antiglobalista, mert a nemzetek szuverenitását és a patrióta politikát állítja a középpontba. A konferencia fő szónoka minden évben Orbán Viktor – megígérhetem, hogy idén is így lesz –, és rendszeresen érkeznek vendégek a világ minden tájáról. Donald Trump támogatása különösen fontos jelzés: azt mutatja, hogy Magyarország egy kiemelt szövetség része. Érkeznek az Egyesült Államokból kongresszusi képviselők, illetve más prominens politikusok is. És persze vannak barátaink Európában és a világ más részein is. Budapestre jön többek között Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor, influenszer, Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt társelnöke és spanyol jó barátunk, a Vox elnöke, Santiago Abascal is. A többieket még nem árulom el, nehogy a balos sajtó korán „jóllakjon”. A fenti nevekből is kiviláglik, hogy a CPAC Hungary ma már annak a nemzetközi patrióta közösségnek a találkozóhelye, amely hisz a szuverenitásban, a békében és a nemzeti önrendelkezésben. Ha valaki látni akarja, merre tart a világ jobboldala, akkor érdemes figyelnie arra, mi történik a CPAC Hungary színpadán március 21-én. Vagyis: fel, patrióta győzelemre!
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán