Kritikus állapotban Orbán Viktor szövetségese, az intenzív osztályon kezelik

A korábbi brazil elnök fia számolt be apja, Jair Bolsonaro egészségügyi állapotáról.
Megrendítő hangvételű bejegyzésben számolt be édesapja, Jair Bolsonaro, egykori brazil elnök egészségügyi állapotáról Carlos Bolsonaro brazil politikus.
A beszámoló szerint az egykori államfő legyengült állapotban van és gyógyszerek hatása alatt áll.
Fia leírása alapján Jair Bolsonaro egy székben ülve, félálomban pihent és alig reagált a külvilág ingereire.
Jair Bolsonaro állapota továbbra is aggasztó, ami miatt az intenzív osztályon kezelik. Fia arról is beszámolt, hogy légzési nehézségekkel küzd, amit vélhetően az egymást követő tüdőgyulladások okoznak.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök még 2023-ban utazott Dél-Amerikába, ahol a jobboldali pártok nemzetközi együttműködéséről tárgyalt Jair Bolsonaro, korábbi brazil elnökkel.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP