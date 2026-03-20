03. 20.
péntek
Giorgia Meloni Olaszország népszavazás

Veszélyben Meloni hatalma: népszavazás szabotálhatja a miniszterelnökségét

2026. március 20. 11:48

Egy bírósági reformról szóló referendumban bíznak az olasz kormányfő ellenfelei.

Amikor Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 2022 decemberében részt vett első európai vezetői csúcstalálkozóján Brüsszelben, kevesen számítottak volna rá, hogy négy évvel később az egyik leghatékonyabb politikus lesz az asztalnál – írja a Politico. A portál szerint nem sokan gondolták volna, hogy még mindig ott lesz, mivel az olasz vezetők köztudottan rövid ideig tudnak kormányozni. Figyelemre méltó, hogy a jobboldali Olasz Testvériség párt ugyanolyan sziklaszilárdan néz ki a közvélemény-kutatásokban, mint négy évvel ezelőtt, és most az olasz miniszterelnökök között rekorderré léphet elő Meloni, ha kihúzza szeptemberig.

A március 22-én és 23-án esedékes népszavazás lesz most Giorgia Meloni kormányzásának nagy tesztje.

Az olasz jobboldal évtizedek óta panaszkodik amiatt, hogy az igazságszolgáltatás elfogult a baloldal irányába. Ez a konfliktus egészen a kilencvenes évek Mani Pulite (Tiszta Kezek) korrupcióellenes kampányáig nyúlik vissza, amely porig rombolta az akkori politikai elitet.

A népszavazáson szereplő javaslat az igazságszolgáltatás átalakítására irányul. De ez egy nagy téttel járó ügy. Maguk a reformok rendkívül technikai jellegűek – és a kormány saját bevallása szerint valójában nem fogják felgyorsítani Olaszország közismerten hosszadalmas bírósági eljárásait.

A Politico szerint a népszavazás egy általánosabb bizalmi szavazássá változhat Meloni és kormánya iránt. 

Az időzítés nem jó, mivel az olaszok széles körben elutasítják a miniszterelnök szövetségesét, Donald Trump amerikai elnököt, és attól tartanak, hogy az iráni háború felhajtja a már amúgy is magas energiaárakat.

Egy a népszavazáson esetleg elszenvedett vereség lenne a kormányfő első nagyobb kudarca – és eloszlatná a politikai legyőzhetetlenség légkörét, amelyet Giorgia Meloni nemcsak Rómában, hanem Brüsszelben is sugároz.

Meloni azonban ragaszkodik ahhoz, hogy még akkor sem mond le, ha elveszíti a népszavazást. Antonio Tajani külügyminiszter határozottan kijelentette, hogy a népszavazásnak „semmi köze a kormány stabilitásához”. A miniszter hozzátette: „Ez a kormány a következő nemzeti választások napjáig fog működni”.

Fotó: Alberto PIZZOLI / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. március 20. 13:49
Kibaszott Meloni, az áruló, azt kapja amit megérdemel...
tapir32
2026. március 20. 13:15
Hajrá Meloni!
Hangillat
2026. március 20. 12:35 Szerkesztve
"igazságszolgáltatás elfogult a baloldal irányába." Valami olyan reforn-terv kellene ami, a mindennapi kisembereket megszólítja: ne hozhassanok olyan helyzetbe, amilyenben vagy, mert az álhumánus törvények lenyomták a normalitást- migráns stb.
turul-895
•••
2026. március 20. 12:27 Szerkesztve
Tipikus NŐ , mindent elhisz a hódolóinak , aztán picsog ha sokan "tűbe-fűzik" és utána ejtik , nem egy biztos támasz ! Se vele , se nélküle . . .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!