Veszélyben Meloni hatalma: népszavazás szabotálhatja a miniszterelnökségét

Amikor Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 2022 decemberében részt vett első európai vezetői csúcstalálkozóján Brüsszelben, kevesen számítottak volna rá, hogy négy évvel később az egyik leghatékonyabb politikus lesz az asztalnál – írja a Politico. A portál szerint nem sokan gondolták volna, hogy még mindig ott lesz, mivel az olasz vezetők köztudottan rövid ideig tudnak kormányozni. Figyelemre méltó, hogy a jobboldali Olasz Testvériség párt ugyanolyan sziklaszilárdan néz ki a közvélemény-kutatásokban, mint négy évvel ezelőtt, és most az olasz miniszterelnökök között rekorderré léphet elő Meloni, ha kihúzza szeptemberig.

A március 22-én és 23-án esedékes népszavazás lesz most Giorgia Meloni kormányzásának nagy tesztje.

Az olasz jobboldal évtizedek óta panaszkodik amiatt, hogy az igazságszolgáltatás elfogult a baloldal irányába. Ez a konfliktus egészen a kilencvenes évek Mani Pulite (Tiszta Kezek) korrupcióellenes kampányáig nyúlik vissza, amely porig rombolta az akkori politikai elitet.