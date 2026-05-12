Az abortuszkérdést venné napirendre a progresszív oldal – mi lehet a Tisza-kormány reakciója?

Még meg sem alakult az új kormány, de az ország vezetésére készülő Tisza Pártnak máris szembesülnie kellett a szavazótáboruk világnézeti heterogenitásából fakadó problémával, miszerint nem lehet mindenkinek megfelelni. Különösen olyan, az egyébként is polarizált magyar társadalmat mélyen megosztó kérdésekben mint a migráció, a genderideológia és az abortusz kérdése. A kampány alatt Magyar Péter és pártja ügyesen egyensúlyozott, ám kormányra kerülve már nem fogja tudni elkerülni a felelősséget; minden döntésüknek – népszerű(tlen)ségben mérhető – következménye lesz.

Az abortuszhoz fűződő jog támogatói tiltakoznak a Séta az Életért (March For Life) elnevezésű, évente megrendezett abortuszellenes tüntetés megrendezése ellen Washingtonban

Kép: MTI/EPA/Will Oliver

A kormányzati pozíciók osztogatása közben a Tisza liberális hívei körében óriási felháborodást keltett, hogy Rubovszky Rita személyében egy vallásos, keresztény jelölt neve is felvetődött mint potenciális jelölt az oktatási miniszteri tisztségre. Progresszív-liberális influenszerek (Pankotai Lilitől Molnár Áronig) és Soros-támogatott drogügyi aktivisták mellett a magyar atesiták is felszólították (!) a leendő miniszterelnököt, hogy ne a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérje fel oktatási miniszternek.