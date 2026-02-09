Háború – így léphetnek fel a magyarok a súlyos veszéllyel szemben

„Nemet mondunk a háborúra” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, aki a nemzeti petíciós aláírásgyűjtésről osztott meg képeket. Mint ismert, a kormány nemzeti petíciót indított annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: „Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!”.

Az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből; a magyar kormány Nemzeti Petíciót indított Illusztráció / Mike CLARKE / AFP