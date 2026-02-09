Háború – így léphetnek fel a magyarok a súlyos veszéllyel szemben

Nem fizetünk! – íme a nemzeti petíció három pontja
NEM a háború és NEM Ukrajna finanszírozására, NEM a rezsiárak emelésére!
Brüsszel háborús tervei súlyos gazdasági következményekkel járnának, különösen az energiaárak és a rezsiköltségek területén. Magyar családokra hárítanák a háború költségeit. A Nemzeti Petícióval fel lehet lépni a súlyos veszéllyel szemben.
„Nemet mondunk a háborúra” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, aki a nemzeti petíciós aláírásgyűjtésről osztott meg képeket. Mint ismert, a kormány nemzeti petíciót indított annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: „Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!”.
A kezdeményezés szerint
Brüsszel háborús tervei súlyos gazdasági következményekkel járnának, különösen az energiaárak és a rezsiköltségek területén
– írja az Origo.hu.
A petíció üzenete, hogy Magyarország nem vállal szerepet Ukrajna finanszírozásában, és elutasítja azokat az uniós döntéseket, amelyek a magyar családokra hárítanák a háború költségeit. A kezdeményezés hangsúlyozza: a magyar családok pénzét nem lehet háborús célokra fordítani, és nem elfogadható, hogy a konfliktus árát a mindennapi megélhetésen keresztül fizessék meg.
