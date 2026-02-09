Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború zsigmond barna pál brüsszel

Háború – így léphetnek fel a magyarok a súlyos veszéllyel szemben

2026. február 09. 09:14

Brüsszel háborús tervei súlyos gazdasági következményekkel járnának, különösen az energiaárak és a rezsiköltségek területén. Magyar családokra hárítanák a háború költségeit. A Nemzeti Petícióval fel lehet lépni a súlyos veszéllyel szemben.

2026. február 09. 09:14
null

„Nemet mondunk a háborúra” hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, aki a nemzeti petíciós aláírásgyűjtésről osztott meg képeket. Mint ismert, a kormány nemzeti petíciót indított annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!”.

a magyar kormány Nemzeti Petíciót indított
Az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből; a magyar kormány Nemzeti Petíciót indított Illusztráció / Mike CLARKE / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Nemzeti Petícióval lehet üzenni – A magyar családokra hárítanák a háború költségeit

A kezdeményezés szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszel háborús tervei súlyos gazdasági következményekkel járnának, különösen az energiaárak és a rezsiköltségek területén 

– írja az Origo.hu.

A petíció üzenete, hogy Magyarország nem vállal szerepet Ukrajna finanszírozásában, és elutasítja azokat az uniós döntéseket, amelyek a magyar családokra hárítanák a háború költségeit. A kezdeményezés hangsúlyozza: a magyar családok pénzét nem lehet háborús célokra fordítani, és nem elfogadható, hogy a konfliktus árát a mindennapi megélhetésen keresztül fizessék meg.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. február 09. 11:16
csipkejozsika 2026. február 09. 10:55 • lazar-janos 2026. február 09. 10:49 ..."Pár forint.Nem tényező.-Az a pár plakát elhanyagolható.Nagyobb szükség van rájuk minthogy az árából megmentsék pár fideszes haszontalan életét, egy elhanyagolt kórházban .Akkor inkább a plakát."... Azzal is fogy a magyar, ugyibár ? Hány ember élete lett volna megmenthető, ha TI a nemzetáruló ballibbant takony csürhe nem erőszakoltátok volna ki, hogy az EU euromilliárdokat tartson vissza a járó támogatásaiból !? Na, pucolj innen, amíg föl nem koncolnak, szarfaszú provokátor, ügynök tetű !
Válasz erre
0
0
csipkejozsika
•••
2026. február 09. 10:55 Szerkesztve
lazar-janos 2026. február 09. 10:49 egy népirtás alatt álló szomszédos nemzet segítségért kinyújtott kezét teszi választási plakátokra," Pár forint.Nem tényező.-Az a pár plakát elhanyagolható.Nagyobb szükség van rájuk minthogy az árából megmentsék pár fideszes haszontalan életét, egy elhanyagolt kórházban .Akkor inkább a plakát.👍👏
Válasz erre
0
1
lazar-janos
2026. február 09. 10:49
A Nemzetthy Perverzió az, amikor valaki aki százmilliárdokat rabolt, egy népirtás alatt álló szomszédos nemzet segítségért kinyújtott kezét teszi választási plakátokra, hogy ő tovább lophasson.
Válasz erre
2
0
lazar-janos
2026. február 09. 10:44
A magyar családokat a háború nélkül is sikerült Európa kódisaivá tenni a nemzetmegvezetőnek. Mint amikor a hajléktalan kiabál a Rózsadombon. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!