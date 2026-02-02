Kezdhet pánikolni Zelenszkij: Olaszországban az asztalra csaptak, kerek perec kimondták, amit soha nem akart hallani

Olaszország támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, ám Róma szerint Kijevnek türelmesnek kell lennie: a bővítési folyamatban jelenleg a nyugat-balkáni országok élveznek elsőbbséget – írja az Unian hírügynökség. Antonio Tajani olasz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Itália konkrét kötelezettségeket vállalt a térség államaival szemben, ezért számukra ezek az országok most prioritást jelentenek.

