Kezdhet pánikolni Zelenszkij: Olaszországban az asztalra csaptak, kerek perec kimondták, amit soha nem akart hallani

Vége, mindet kilőtték: Putyin hadserege elveszítette a legritkább csodafegyverét is
Döbbenetes fordulat: a T-72-esnél is erősebb volt, mégis teljesen megsemmisült az orosz elitalakulat büszkesége.
Vannak fontosabb országok Ukrajnánál.
Olaszország támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, ám Róma szerint Kijevnek türelmesnek kell lennie: a bővítési folyamatban jelenleg a nyugat-balkáni országok élveznek elsőbbséget – írja az Unian hírügynökség. Antonio Tajani olasz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Itália konkrét kötelezettségeket vállalt a térség államaival szemben, ezért számukra ezek az országok most prioritást jelentenek.
„Támogatjuk Ukrajna csatlakozását, de előtte ott vannak a Balkán országai, amelyekkel szemben kötelezettségeink vannak, és amelyek számunkra prioritást élveznek. (…)
Segíteni fogjuk Ukrajnát, de végig kell járnia a maga útját”
– mondta Tajani arra a kérdésre reagálva, hogy felmerült Ukrajna gyorsított EU-tagsága.
Bár Tajani nem nevezte meg név szerint, kik előzik meg Ukrajnát a csatlakozási sorban, utalásaiból egyértelművé vált, hogy Szerbia és a többi balkáni állam kulcsszerepet játszik Olaszország uniós politikájában. A hat még nem csatlakozott balkáni ország mindegyike valamilyen szinten már bekapcsolódott az EU-bővítési folyamatba, többük esetében a tárgyalások is előrehaladott állapotban vannak.
Ezt is ajánljuk a témában
Döbbenetes fordulat: a T-72-esnél is erősebb volt, mégis teljesen megsemmisült az orosz elitalakulat büszkesége.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP