Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaszország zelenszkij uniós csatlakozás ukrajna

Kezdhet pánikolni Zelenszkij: Olaszországban az asztalra csaptak, kerek perec kimondták, amit soha nem akart hallani

2026. február 02. 07:44

Vannak fontosabb országok Ukrajnánál.

2026. február 02. 07:44
null

Olaszország támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, ám Róma szerint Kijevnek türelmesnek kell lennie: a bővítési folyamatban jelenleg a nyugat-balkáni országok élveznek elsőbbséget – írja az Unian hírügynökség. Antonio Tajani olasz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Itália konkrét kötelezettségeket vállalt a térség államaival szemben, ezért számukra ezek az országok most prioritást jelentenek.

„Támogatjuk Ukrajna csatlakozását, de előtte ott vannak a Balkán országai, amelyekkel szemben kötelezettségeink vannak, és amelyek számunkra prioritást élveznek. (…) 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Segíteni fogjuk Ukrajnát, de végig kell járnia a maga útját”

– mondta Tajani arra a kérdésre reagálva, hogy felmerült Ukrajna gyorsított EU-tagsága.

Bár Tajani nem nevezte meg név szerint, kik előzik meg Ukrajnát a csatlakozási sorban, utalásaiból egyértelművé vált, hogy Szerbia és a többi balkáni állam kulcsszerepet játszik Olaszország uniós politikájában. A hat még nem csatlakozott balkáni ország mindegyike valamilyen szinten már bekapcsolódott az EU-bővítési folyamatba, többük esetében a tárgyalások is előrehaladott állapotban vannak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. február 02. 10:00
Jó szöveg (Taj.ni) ezt kellene nekünk is hangoztatni dörzsölten : "Támogatjuk Ukrajna csatlakozását, DE.... előbb..." , akkor leszállna rólunk Z. és felhagyna a fenyegetésekkel.
Válasz erre
1
0
a straight cold player
2026. február 02. 09:33
Ja kérem, úgy én is támogatom Ukrajna tagságát, ha minden olyan feltétel teljesít amit anno velünk szemben támasztottak. Azért is merem azt mondani, hogy ezekkel a feltételekkel elfogadható, mert az minimum 20 év. Ja de addig egy fillért sem! Legfeljebb piaci alapon. Pont mint a korábbi csatlakozóknál!
Válasz erre
4
0
Bitrex®
2026. február 02. 09:19
Ci sono paesi più importanti dell'Ucraina. Erről van szó!
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2026. február 02. 08:49
Mintha kissé finomodna a "már csak Magyarország ellenzi Ukrajna csatlakozását" nóta. A csatlakozást amúgy nem ellenezzük, ha teljesítik feltételeket, de hát ez is egy ilyen libsi bulvárfogás, minek is terhelnénk a lényeggel az embereket?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!