harcjármű bmo – t orosz-ukrán háború

Vége, mindet kilőtték: Putyin hadserege elveszítette a legritkább csodafegyverét is

2026. február 02. 07:15

Döbbenetes fordulat: a T-72-esnél is erősebb volt, mégis teljesen megsemmisült az orosz elitalakulat büszkesége.

2026. február 02. 07:15
A hitelesített adatok szerint az orosz hadsereg a teljes körű ukrajnai háború során szinte teljesen elveszítette a BMO–T típusú, rendkívül ritka és erősen páncélozott harcjárműveit – számolt be róla az Unian hírügynökség. Legalább három példány biztosan megsemmisült, egyet pedig az ukrán erők zsákmányoltak, miközben újabb gyártásra az orosz védelmi minisztérium nem adott megrendelést. Szakértők szerint ma már az sem kizárt, hogy egyetlen ilyen jármű sem maradt hadrendben.

A BMO–T a lángszórós egységek szállítására kifejlesztett nehéz harcjármű, amely páncélvédettségben még a modern orosz harckocsikat is felülmúlja. A T–72-es alvázra épülő eszköznek gyakorlatilag csak a „Terminator–2” számít párjának, ám magas ára – darabonként akár félmillió dollár – végül megpecsételte a sorsát.

A veszteségek és az utánpótlás hiánya miatt a BMO–T gyakorlatilag eltűnt a frontról, ami újabb jelzés az orosz elit haditechnika kimerülésére. 

Nyitókép: Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

wadcutter
2026. február 02. 07:33
darabonként félmillió dollár, annál drágább egy Maybach Mercedes S580, amivel Jákli Mónika balesetet szenvedett
szantofer
2026. február 02. 07:30
A T–14 Armata orosz szuper tankkal mi a helyzet? Kilőtték mind a kettőt?
fogas paduc
2026. február 02. 07:28
És eközben Steiner átkarolja az oroszokat az állatkertnél...
optimista-2
2026. február 02. 07:26
Tehát nem vált be és lemondtak róla. Amikor gyártották, a drónokról még nem is hallottak.
