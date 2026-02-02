Vége, mindet kilőtték: Putyin hadserege elveszítette a legritkább csodafegyverét is

„Drónfóbia”: új pszichés betegség pusztít az ukrán katonák körében
A hitelesített adatok szerint az orosz hadsereg a teljes körű ukrajnai háború során szinte teljesen elveszítette a BMO–T típusú, rendkívül ritka és erősen páncélozott harcjárműveit – számolt be róla az Unian hírügynökség. Legalább három példány biztosan megsemmisült, egyet pedig az ukrán erők zsákmányoltak, miközben újabb gyártásra az orosz védelmi minisztérium nem adott megrendelést. Szakértők szerint ma már az sem kizárt, hogy egyetlen ilyen jármű sem maradt hadrendben.
A BMO–T a lángszórós egységek szállítására kifejlesztett nehéz harcjármű, amely páncélvédettségben még a modern orosz harckocsikat is felülmúlja. A T–72-es alvázra épülő eszköznek gyakorlatilag csak a „Terminator–2” számít párjának, ám magas ára – darabonként akár félmillió dollár – végül megpecsételte a sorsát.
A veszteségek és az utánpótlás hiánya miatt a BMO–T gyakorlatilag eltűnt a frontról, ami újabb jelzés az orosz elit haditechnika kimerülésére.
Nyitókép: Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
