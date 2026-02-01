Ft
háború ukrán front orvos drónháború katona

„Drónfóbia”: új pszichés betegség pusztít az ukrán katonák körében

2026. február 01. 15:41

Az ukrán front menti kórházakban már nem a lövési sebek jelentik a fő problémát, hanem a drónháború minden eddiginél brutálisabb következményei.

2026. február 01. 15:41
null

Az ukrán front menti szükségkórházak orvosai szerint a háború természete alapjaiban változott meg – számolt be a Welt

Míg a konfliktus elején főként lőtt sebesüléseket láttak el, ma már döntően dróncsapások okozta, szétroncsolt testek érkeznek hozzájuk. 

A Harkiv megyei front közelében működő úgynevezett stabilizációs pontokon az ellátás sokszor csak éjszaka lehetséges, mivel nappal az utánpótlási útvonalakat folyamatosan orosz drónok figyelik. Az orvosok szerint a sérülések mintegy 90 százalékát repeszek okozzák, a klasszikus lövési sebek ritkává váltak.

A drónháború nemcsak fizikai, hanem súlyos pszichés következményekkel is jár. 

Ukrán katonai orvosok egyre gyakrabban beszélnek egy új jelenségről, amelyet „drón-fóbia” néven emlegetnek. 

Több sebesült pánikrohamot kap a műtőkben vagy a kórtermekben, pusztán egy műszer hangját is drónzúgásnak vélve. 

Az orvosok szerint sok katona teljesen kimerülten érkezik, napok óta alvás, megfelelő ellátás és fájdalomcsillapítás nélkül, mert a sebesültek evakuálása gyakran napokig lehetetlen.

A veszteségek mértéke drámai: a Center for Strategic and International Studies friss elemzése szerint 

a háború kezdete óta az ukrán és az orosz veszteségek száma megközelíti a kétmillió főt, beleértve a halottakat és a súlyosan sebesülteket is. 

A szakértők úgy látják, hogy bár az ukrán erők képesek lassítani az orosz előrenyomulást, megállítani azt nem tudják. 

Több katonai elemző szerint a tavaszi hónapokban Ukrajna helyzete tovább romolhat, miközben Moszkva a veszteségek ellenére is kitartóan halad előre.

A helyzetet tovább súlyosítja, hogy az ukrán orvosok egyre több, vegyi támadásra utaló sérüléssel találkoznak. Égési sérülések a légutakban, ismeretlen mérgezési tünetek és tüdőkárosodások utalnak arra, hogy Oroszország a fronton tiltott anyagokat is bevethet. 

Európai hírszerzési szolgálatok korábban már jelezték: az orosz hadsereg nemcsak könnygázt, hanem a klórpikrin nevű vegyi harcanyagot is alkalmazhatja. 

Mindez egy olyan háború képét rajzolja ki, amelyben a modern technológia és az embertelen hadviselés soha nem látott terhet ró a katonákra és az egészségügyi személyzetre egyaránt.

Nyitókép: Raul ARBOLEDA / AFP

Nyitókép: Raul ARBOLEDA / AFP

