„Drónfóbia”: új pszichés betegség pusztít az ukrán katonák körében

A szakértők úgy látják, hogy bár az ukrán erők képesek lassítani az orosz előrenyomulást, megállítani azt nem tudják.

Több katonai elemző szerint a tavaszi hónapokban Ukrajna helyzete tovább romolhat, miközben Moszkva a veszteségek ellenére is kitartóan halad előre.

A helyzetet tovább súlyosítja, hogy az ukrán orvosok egyre több, vegyi támadásra utaló sérüléssel találkoznak. Égési sérülések a légutakban, ismeretlen mérgezési tünetek és tüdőkárosodások utalnak arra, hogy Oroszország a fronton tiltott anyagokat is bevethet.

Európai hírszerzési szolgálatok korábban már jelezték: az orosz hadsereg nemcsak könnygázt, hanem a klórpikrin nevű vegyi harcanyagot is alkalmazhatja.

Mindez egy olyan háború képét rajzolja ki, amelyben a modern technológia és az embertelen hadviselés soha nem látott terhet ró a katonákra és az egészségügyi személyzetre egyaránt.