Kezdhet pánikolni Zelenszkij, de Szoboszlai kijelentésének örülhetnek, miközben futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes aranyköpése

Olaszország támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, ám Róma szerint Kijevnek türelmesnek kell lennie: a bővítési folyamatban jelenleg a nyugat-balkáni országok élveznek elsőbbséget – írja az Unian hírügynökség. Antonio Tajani olasz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Itália konkrét kötelezettségeket vállalt a térség államaival szemben, ezért számukra ezek az országok most prioritást jelentenek.

Segíteni fogjuk Ukrajnát, de végig kell járnia a maga útját”

– mondta Tajani arra a kérdésre reagálva, hogy felmerült Ukrajna gyorsított EU-tagsága.