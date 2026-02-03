Ft
Kezdhet pánikolni Zelenszkij, de Szoboszlai kijelentésének örülhetnek, miközben futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes aranyköpése

2026. február 03. 06:14

Olaszország támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, az európai topligákban hétfőn zárul a januári átigazolási időszak, Kunhalmi ezúttal a Facebook-oldalán csillantotta meg páratlan szakértelmét. Ezek voltak a hétfői nap legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. február 03. 06:14
null

Olaszország támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, ám Róma szerint Kijevnek türelmesnek kell lennie: a bővítési folyamatban jelenleg a nyugat-balkáni országok élveznek elsőbbséget – írja az Unian hírügynökség. Antonio Tajani olasz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Itália konkrét kötelezettségeket vállalt a térség államaival szemben, ezért számukra ezek az országok most prioritást jelentenek.

Segíteni fogjuk Ukrajnát, de végig kell járnia a maga útját”

– mondta Tajani arra a kérdésre reagálva, hogy felmerült Ukrajna gyorsított EU-tagsága.

Szoboszlai kijelentésének Liverpoolban és Madridban is örülhetnek

Az európai topligákban hétfőn zárul a januári átigazolási időszak: az angol Premier League-ben, a német Bundesligában, az olasz Serie A-ban és a francia Ligue 1-ben magyar idő szerint este 8 óra a határidő, míg a spanyol La Ligában éjfél. Ez azért lényeges, mert a jelenkor legjobb magyar futballistáját, Szoboszlai Dominiket idén már többször is hírbe hozták a spanyol gigász Real Madriddal, így válogatottunk csapatkapitányánál rá is kérdeztek, hogyan áll az ügye pillanatnyilag.

Mint ismert, Szoboszlai jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig él Liverpoolban, ám minekutána a most futó idényben a Premier League-címvédő legfontosabb játékosává nőtte ki magát, a klub máris kezdeményezte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat – ami nem is csoda, hiszen időközben a futballvilág legnagyobb gigászai igyekeznek megkörnyékezni és magukhoz csábítani a világklasszis középpályást.

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb aranyköpése

Kunhalmi ezúttal a Facebook-oldalán csillantotta meg páratlan szakértelmét, olvassák:

»Ne papoljon a Fidesz, se Lázár János, se Orbán Viktor, mert érdemes lenne inkább arról beszélniük és arról számot adniuk, hogy mit tettek az oktatással. Pedig ha jó az iskola, bárkiből bármi lehet. Ezért nem az oktatásban dolgozók a felelősök, hanem a kormány.«”

Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb aranyköpése

Ha hallgatott volna, bölcs maradt volna.

Most érkezett a hír: totális bénulás fenyeget Németországban, milliókat érint a káosz

Országszerte jelentős fennakadások várhatók hétfőn egész nap a németországi helyi és városkörnyéki tömegközlekedésben a Verdi szakszervezet figyelmeztető sztrájkja miatt.

A munkabeszüntetés csaknem mind a 16 tartományt érinti. A Verdi (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) közlése szerint számos települési közlekedési vállalatnál a buszok, villamosok és metrók a telephelyeken maradnak.

Ez gyors volt: Kapitány István akkorát hazudott, hogy még a balos Lakmusz is fennakadt rajta

„A lengyelek esetében 75 ezer lengyel megy haza évente Lengyelországba. 20 ezer még kimegy, hogy tanuljon, ami egy nagyon-nagyon jó dolog; Magyarország esetében [viszont] közel 700 ezer ember van külföldön, és nem látom, hogy jönnének haza” – mondta a Magyarországra hazaköltözött Kapitány István az ATV stúdiójában.

Becsületére legyen mondva a Lakmusznak, hogy nekik is csúnyán felszaladt a szemöldökük erre az ordító csúsztatásra, az adatok ilyen mértékben tendenciózus elferdítésére – nem világos, hogy egy magára adó, világlátott ellenzéki, akit épp a két lábon járó szakértelemként igyekeznek eladni, aki épp a higgadt tényszerűséget lenne hivatott megtestesíteni a Jakab Péter-i mélységeket idéző pártvezéri kommentekkel szemben, mi okból fogalmaz meg ilyen bárgyú állítást. Ki nem kényszerítetten, ráadásul.

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

pandalala
2026. február 03. 07:35
" Kezdhet pánikolni Zelenszkij, de Szoboszlai kijelentésének örülhetnek, miközben futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes aranyköpése " aha, és éjjjjen a népek megbonthatatlan baráccccsága ....
