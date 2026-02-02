Most érkezett a hír: totális bénulás fenyeget Németországban, milliókat érint a káosz

A Deutsche Bahn (DB) regionális és elővárosi vonatjáratai – köztük a berlini, hamburgi, müncheni, stuttgarti, kölni, nürnbergi és Rhein-Main térségi S-Bahnok –, valamint a DB regionális és távolsági vonatai viszont a vállalat tájékoztatása szerint menetrend szerint közlekednek, mivel a DB-t nem a Verdi képviseli a jelenlegi akcióban.

A sztrájk különösen a munkába járóknak, a diákoknak és a szülőknek okozhat nehézséget. Szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a munkavállalóknak alapvetően saját felelősségük időben beérni a munkahelyre, a közlekedési sztrájk nem mentesít a késés következményei alól.