verdi sztrájk németország

Most érkezett a hír: totális bénulás fenyeget Németországban, milliókat érint a káosz

2026. február 02. 06:52

Országszerte jelentős fennakadások várhatók hétfőn egész nap.

2026. február 02. 06:52
null

Országszerte jelentős fennakadások várhatók hétfőn egész nap a németországi helyi és városkörnyéki tömegközlekedésben a Verdi szakszervezet figyelmeztető sztrájkja miatt.

A munkabeszüntetés csaknem mind a 16 tartományt érinti. A Verdi (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) közlése szerint számos települési közlekedési vállalatnál a buszok, villamosok és metrók a telephelyeken maradnak.

A Deutsche Bahn (DB) regionális és elővárosi vonatjáratai – köztük a berlini, hamburgi, müncheni, stuttgarti, kölni, nürnbergi és Rhein-Main térségi S-Bahnok –, valamint a DB regionális és távolsági vonatai viszont a vállalat tájékoztatása szerint menetrend szerint közlekednek, mivel a DB-t nem a Verdi képviseli a jelenlegi akcióban.

A sztrájk különösen a munkába járóknak, a diákoknak és a szülőknek okozhat nehézséget. Szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a munkavállalóknak alapvetően saját felelősségük időben beérni a munkahelyre, a közlekedési sztrájk nem mentesít a késés következményei alól.

(MTI) 

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

