Andrási Attila: Hol a színházi tükör a migrációról, az európai kultúra egyre gyorsuló eltűnéséről?

A történelem színházaként határozzák meg önmagukat, és ennek szellemében építik a repertoárt is. Hogy látja, van igény az ilyesmire kevésbé romantikus tálalásban is?

Mindenképpen. Csak hogy egy jellemző példát említsek, a Magyar Királyság utolsó három napját bemutató Tizennyolcat eddig nagyjából negyven iskolába vittük el, sikerrel, és a saját állandó játszóhelyünkön, a Pozsonyi úti Altemplomban, valamint a magyarlakta területek számtalan településén is ugyancsak minden alkalommal telt házzal fut. Annak ellenére, hogy a Covid, ahogy mindenkit, úgy a mi társulatunkat is nagyon érzékenyen érintette. Rögtön a beköltözésünk, illetve első budapesti bemutatónk után jöttek a bezárások, mégis sikerült visszakapaszkodnunk, sőt, a nézői bázisunk egyre stabilabb. Ami azért is örömteli, mert azt mutatja,

hogy sokan érdeklődnek a magyar múlt és annak elfeledett eseményei, hősei és antihősei iránt.

Kérdés, hogyan kell, lehet ezt a magyar múltat érvényesen megmutatni.

Számomra ez nem kérdés. Nem elég csak egy információhalmazt odaönteni a néző elé, és hagyni, hogy sokszor félrevezető képzelgéssel töltse ki az űrt. Helyette komoly forráskutatások során meg kell találnunk a feldolgozandó korszak, cselekménysorozat dramatikus ütőerét; csak így lesz a végeredmény egyszerre valósághű, mégis könnyen átélhető.