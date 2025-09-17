Ft
Qarabag Bajnokok Ligája Ferencváros

Elképesztő, erre kevesen számítottak: történelmet írt a BL-ben a Fradit kiejtő azeri Qarabag

2025. szeptember 17. 08:49

A Qarabag történelmi győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában a Benfica ellen, amivel edzőt buktatott, és előkészítette a terepet José Mourinhónak. Nyáron a Qarabag ejtette ki a Fradit a BL-ből.

2025. szeptember 17. 08:49
null

A magyar futball szerelmesei már jól ismerhetik az azerbajdzsáni Qarabag csapatát, hiszen az elmúlt években kétszer is megtréfálta a Ferencvárost, legutóbb idén augusztusban, amikor a budapesti, kétgólos győzelmének köszönhetően a magyar bajnok kárára jutott fel a Bajnokok Ligája főtáblájára (idegenben a Fradi nyert egy góllal).

Qarabag
A Qarabag a Fradit is megtréfálta. Fotó: MTI/EPA

Az azeriek pedig kedd este óriási meglepetésre a BL 1. fordulójában folytatták menetelésüket: 3–2-re győzték le Portugáliában a Benfica csapatát. Mindezt úgy, hogy negyed óra után már kétgólos hátrányban voltak, de még a szünet előtt szépíteni tudtak. A második félidő elején jött az egyenlítés, majd a 86. percben Olekszij Kascsuk a győztes gólt is megszerezte.

Történelmi sikert ért el ezzel a Qarabag, hiszen első győzelmét aratta a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján. Ráadásul edzőt is buktattak, hiszen a Benfica már be is jelentette, a kínos kudarc után Bruno Lage távozik a kispadról. A portugál napilap, a BOLA értesülései szerint az utód nem más lehet, mint José Mourinho, aki akár már a szombati bajnokin munkába állhat.

A Qarabagon túl: a többi 21 órás mérkőzésről

A Real Madrid 2–1-re nyerni tudott a Marseille ellen, de Xabi Alonso csapata számára a meccs nem volt egy fáklyásmenet: egy eladott madridi labda után a franciák szereztek vezetést, ráadásul a 72. percben Dani Carvajalt kiállította a játékvezető. Ekkor már döntetlen volt az állás Kylian Mbappé büntetőből szerzett góljával, a francia ráadásul rúghatott később még egy 11-est, így alakult ki a 2–1-es végeredmény. A találkozó előtt francia huligánok összecsaptak a rendőrökkel.

Igazi thrillert játszott egymással a Juventus és a Borussia Dortmund: az unalmas első félidő után 8(!) gól esett a másodikban.

A németek kétszer is vezettek, az olaszok mindkétszer egyenlítettek, de a BVB ismét előnybe került, elhúzott 4–2-re – így kezdődött meg a hosszabbítás. A ráadásban Dusan Vlahovic és Lloyd Kelly is betalált, így 4–4-es döntetlennel ért véget a nap legjobb meccse.

Az angol Tottenham a spanyol Villarrealt győzte le 1–0-ra.

Az este 7 órás mérkőzésekről ITT írtunk.

A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja
Kedden
SV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–3
Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 0–2
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1
Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2–3
Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–4
Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1–0


Nyitókép: Bruno de Carvalho / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

