Elképesztő, erre kevesen számítottak: történelmet írt a BL-ben a Fradit kiejtő azeri Qarabag

A Qarabagon túl: a többi 21 órás mérkőzésről

A Real Madrid 2–1-re nyerni tudott a Marseille ellen, de Xabi Alonso csapata számára a meccs nem volt egy fáklyásmenet: egy eladott madridi labda után a franciák szereztek vezetést, ráadásul a 72. percben Dani Carvajalt kiállította a játékvezető. Ekkor már döntetlen volt az állás Kylian Mbappé büntetőből szerzett góljával, a francia ráadásul rúghatott később még egy 11-est, így alakult ki a 2–1-es végeredmény. A találkozó előtt francia huligánok összecsaptak a rendőrökkel.