Elképesztő, erre kevesen számítottak: történelmet írt a BL-ben a Fradit kiejtő azeri Qarabag

Qarabag–FTC: Tóth Alex irgalmatlan nagy góljával nyert a Fradi, de a BL-ről lemaradt
Pedig közel volt a hosszabbítás.
A Qarabag történelmi győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában a Benfica ellen, amivel edzőt buktatott, és előkészítette a terepet José Mourinhónak. Nyáron a Qarabag ejtette ki a Fradit a BL-ből.
A magyar futball szerelmesei már jól ismerhetik az azerbajdzsáni Qarabag csapatát, hiszen az elmúlt években kétszer is megtréfálta a Ferencvárost, legutóbb idén augusztusban, amikor a budapesti, kétgólos győzelmének köszönhetően a magyar bajnok kárára jutott fel a Bajnokok Ligája főtáblájára (idegenben a Fradi nyert egy góllal).
Az azeriek pedig kedd este óriási meglepetésre a BL 1. fordulójában folytatták menetelésüket: 3–2-re győzték le Portugáliában a Benfica csapatát. Mindezt úgy, hogy negyed óra után már kétgólos hátrányban voltak, de még a szünet előtt szépíteni tudtak. A második félidő elején jött az egyenlítés, majd a 86. percben Olekszij Kascsuk a győztes gólt is megszerezte.
Történelmi sikert ért el ezzel a Qarabag, hiszen első győzelmét aratta a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján. Ráadásul edzőt is buktattak, hiszen a Benfica már be is jelentette, a kínos kudarc után Bruno Lage távozik a kispadról. A portugál napilap, a BOLA értesülései szerint az utód nem más lehet, mint José Mourinho, aki akár már a szombati bajnokin munkába állhat.
A Real Madrid 2–1-re nyerni tudott a Marseille ellen, de Xabi Alonso csapata számára a meccs nem volt egy fáklyásmenet: egy eladott madridi labda után a franciák szereztek vezetést, ráadásul a 72. percben Dani Carvajalt kiállította a játékvezető. Ekkor már döntetlen volt az állás Kylian Mbappé büntetőből szerzett góljával, a francia ráadásul rúghatott később még egy 11-est, így alakult ki a 2–1-es végeredmény. A találkozó előtt francia huligánok összecsaptak a rendőrökkel.
Igazi thrillert játszott egymással a Juventus és a Borussia Dortmund: az unalmas első félidő után 8(!) gól esett a másodikban.
A németek kétszer is vezettek, az olaszok mindkétszer egyenlítettek, de a BVB ismét előnybe került, elhúzott 4–2-re – így kezdődött meg a hosszabbítás. A ráadásban Dusan Vlahovic és Lloyd Kelly is betalált, így 4–4-es döntetlennel ért véget a nap legjobb meccse.
Az angol Tottenham a spanyol Villarrealt győzte le 1–0-ra.
Az este 7 órás mérkőzésekről ITT írtunk.
Ismét felelevenítették a szabadrúgásgólját.
A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja
Kedden
SV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–3
Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) 0–2
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1
Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2–3
Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–4
Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1–0
