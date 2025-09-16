Ft
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marseille videó Real Madrid Bajnokok Ligája szurkolók

Botrány a Real Madrid meccse előtt: francia futballhuligánokat püföltek a rendőrök (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 20:59

Elszabadultak az indulatok a Real Madrid BL-meccse előtt. A francia csapat drukkereit a spanyol rendőrök vették kezelésbe.

2025. szeptember 16. 20:59
null

Kedden (ma) este a Real Madrid az Olympique Marsielle-t fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában. A közösségi oldalakra felkerült egy felvétel, amelyen a francia csapat drukkerei spanyol rendőrökkel kerültek összetűzésbe a stadion előtt.

A francia drukkerek és a spanyol rendőrök összetűzése
A francia drukkerek és a spanyol rendőrök összetűzése (Fotó: Fabrizio Romano/Facebook)

A Marseille drukkereit nem a visszafogottságukról ismerjük.


Francia csapattal kezd otthon a Real Madrid

A blancók eddig 15-ször nyerték meg a legrangosabb európai kupasorozatot, most a Marseille ellen kezdenek a BL-ben. Ezzel a mérkőzéssel egy időben három találkozót rendeznek még.

A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja
Kedden
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

Korábban
SV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–3
Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) 0–2

Fotó: Christophe Simon/AFP

 

