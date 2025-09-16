Botrány a Real Madrid meccse előtt: francia futballhuligánokat püföltek a rendőrök (VIDEÓ)

Kedden (ma) este a Real Madrid az Olympique Marsielle-t fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában. A közösségi oldalakra felkerült egy felvétel, amelyen a francia csapat drukkerei spanyol rendőrökkel kerültek összetűzésbe a stadion előtt.

A francia drukkerek és a spanyol rendőrök összetűzése (Fotó: Fabrizio Romano/Facebook)

A Marseille drukkereit nem a visszafogottságukról ismerjük.



Francia csapattal kezd otthon a Real Madrid