Genk–FTC: 17 éves csodatini, dél-korai hős – ők várnak a Fradira az Európa-ligában

Mint ismert, a Ferencváros hazai pályán emberhátrányban, egy utolsó pillanatban szerzett góllal mentett meg egy pontot a cseh Viktoria Plzen ellen. A Genk meccsén is volt egy piros lap, ott a skót Rangers játékosát állították ki a 41. percben, így a belga együttes több mint egy félidőn át emberelőnyben játszhatott. Akár már az első játékrészben megszerezhette volna a vezetést, de a hosszabbítás hetedik percében O Hjon Gju büntetőt hibázott. A szünet után viszont már betalált a csatár, az 55. percben ziccerből volt eredményes, később pedig még egy lesgólt is szerzett, amelyet nem adott meg a játékvezető. A Genk tehát egy idegenbeli győzelemmel kezdett egy olyan csapat ellen, amellyel majd még idehaza a Fradi is találkozik a hatodik fordulóban.

Nagy volt az öröm a Genk gólja után (Fotó: Andy Buchanan/AFP)

Botrányos meccsel hangolt a Genk

A Genk a mostani idényben már 11 tétmérkőzést játszott, ezeken öt győzelem, két döntetlen és négy vereség a mérlege. Ami viszont fontosabb, hogy a legutóbbi kettőt megnyerte, idegenben és mindkettőt úgy, hogy sokáig emberelőnyben játszott (a múlt hétvégén a bajnokságban az 54. percben állítottak ki egy hazai játékost).

A St. Truiden otthonában rendezett találkozó elég botrányosra sikerült, ugyanis a 88. percben, 1–1-es állásnál a Genk-szurkolók mindenféle pirotechnikai eszközöket dobálták a pályára, aminek következtében a játékvezető félbeszakította a mérkőzést. A játék végül 15 percet állt.