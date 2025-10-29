Ft
10. 29.
szerda
Orbán Balázs intelligencia Magyar Péter

Itt a bizonyíték: Magyar Péter nemrég még pont ugyanazt csinálta, amiért most Orbán Balázst perli

2025. október 29. 16:44

Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut.

2025. október 29. 16:44
„Érdekes fordulat: Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut” – kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Balázs, aki állítása alátámasztására több fényképet is megosztott. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint amíg az algoritmus Magyar Pétert fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik.

„A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet!"

– fogalmazott Orbán Balázs, aki megerősítette: az idézett mondatokat mind a Tisza-emberei mondták, szó szerint:

„Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: »Először választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!” – zárta bejegyzését a politikus.

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

makapaka2
2025. október 29. 17:18
Pötinek egyre savanyúbb lesz a szőlő!
nyugalom
2025. október 29. 17:08
Ocska, aljas tarajos poloska.
