Itt a bizonyíték: Magyar Péter nemrég még pont ugyanazt csinálta, amiért most Orbán Balázst perli

„Pánik a Karmelitában!” – Szijjártó Péter olyan feladatot kapott Orbán Viktortól, mint még soha (VIDEÓ)
Nem mindennapi videóval jelentkezett közösségi oldalán a kormányfő.
Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut.
„Érdekes fordulat: Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut” – kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Balázs, aki állítása alátámasztására több fényképet is megosztott.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint amíg az algoritmus Magyar Pétert fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik.
A napnál is világosabb, hogy a nyugdíjcsökkentési terveiről kirakott videó AI-segítségével, valós idézetek felhasználásával készült — az a döbbenet!”
– fogalmazott Orbán Balázs, aki megerősítette: az idézett mondatokat mind a Tisza-emberei mondták, szó szerint:
„Alelnök, programíró, gazdasági szakértő. Nyugdíjadó, nyugdíjcsökkentés, nyugdíjkedvezmény eltörlése. A jelige: »Először választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Hát, nem, nem lehet. Ezért nem is fogtok nyerni! Hiába megy a toporzékolás. Hiába próbáltok minket elhallgattatni. Nem hagyjuk magunkat, megvédjük a nyugdíjakat!” – zárta bejegyzését a politikus.
Fotó: MTI/Purger Tamás