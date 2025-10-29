Itt a bizonyíték: Magyar Péter nemrég még pont ugyanazt csinálta, amiért most Orbán Balázst perli

„Érdekes fordulat: Úgy tűnik, Magyar Péter csak akkor ellenzi a mesterséges intelligenciát, ha az nem az ő PR-osztályán fut” – kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Balázs, aki állítása alátámasztására több fényképet is megosztott.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint amíg az algoritmus Magyar Pétert fényezte, vagy a miniszterelnököt próbálta lejáratni, nem volt ekkora pánik.