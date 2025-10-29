Ft
Tarr Zoltán Szijjártó Péter Orbán Viktor Deák Dániel

„Pánik a Karmelitában!” – Szijjártó Péter olyan feladatot kapott Orbán Viktortól, mint még soha (VIDEÓ)

2025. október 29. 16:19

Nem mindennapi videóval jelentkezett közösségi oldalán a kormányfő.

2025. október 29. 16:19
null

„Pánik a Karmelitában! Az eltűnt konzultáció nyomában” – olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán, ahol a miniszterelnök egy videót is megosztott követőivel. A felvételről többek között kiderül, hogy Szijjártó Péter melyik postaládába dobta be a kitöltött nemzeti konzultációs ívet, illetve a külügyminiszter egy különleges feladatot is kapott a kormányfőtől.

A posztot Deák Dániel is kommentálta, az elemző a következőket írta a bejegyzés alá: „Szerencsére kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei, emellett Tarr Zoltán Tisza-alelnök is elszólta magát, így tudni lehet, megpróbálják mindezt titkolni. Fontos, hogy a nemzeti konzultáción a lehető legtöbben mondják el a véleményüket, szeretnék-e a tiszás adóemelést!”

massivement5
2025. október 29. 16:41
Deák Dániel "elemző"... A rogángöbbelszi moszkovita narancslügenpresse hírhamisító komisszárja, médialakája legfeljebb... Legalább színvonalas lenne, de valami olyan primitív, hogy pillanatok alatt lebuknak az éppen aktuális hazugsággal. Ez fogja majd vitéz csuthy Orbaneszku maffiarezsimkéjének a bukását is okozni.
