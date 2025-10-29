„Pánik a Karmelitában!” – Szijjártó Péter olyan feladatot kapott Orbán Viktortól, mint még soha (VIDEÓ)

„Pánik a Karmelitában! Az eltűnt konzultáció nyomában” – olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán, ahol a miniszterelnök egy videót is megosztott követőivel. A felvételről többek között kiderül, hogy Szijjártó Péter melyik postaládába dobta be a kitöltött nemzeti konzultációs ívet, illetve a külügyminiszter egy különleges feladatot is kapott a kormányfőtől.

A posztot Deák Dániel is kommentálta, az elemző a következőket írta a bejegyzés alá: „Szerencsére kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei, emellett Tarr Zoltán Tisza-alelnök is elszólta magát, így tudni lehet, megpróbálják mindezt titkolni. Fontos, hogy a nemzeti konzultáción a lehető legtöbben mondják el a véleményüket, szeretnék-e a tiszás adóemelést!”