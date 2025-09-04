Ft
Felbolydult az élet Írországban: a világhírű MMA-harcos elnökként oldaná meg a migrációs kérdést (VIDEÓ)

2025. szeptember 04. 21:06

Conor McGregor is bejelentkezett az ír elnökválasztásra.

2025. szeptember 04. 21:06
null

Conor McGregor, a világhírű ír MMA-harcos hivatalosan is bejelentette, hogy indulna az ír köztársasági elnöki posztért, és arra kéri támogatóit, hogy lobbizzanak a helyi képviselőknél a jelölése érdekében – számolt be róla a Híradó.

„Amennyiben azt szeretnéd, hogy a nevem ott legyen az elnökválasztási szavazólapon, akkor arra kérlek, hogy még ma keresd meg a helyi önkormányzati képviselődet, és kérd meg, hogy jelöljön engem” – írta McGregor, aki a közösségi médiában közzétett videóban is bejelentette indulását az elnökválasztáson.

A világhírű MMA-harcos elsősorban a hajléktankérdést oldaná meg, valamint a migrációs válságot szeretné kezelni.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Toma78
2025. szeptember 04. 22:18 Szerkesztve
Figyeljétek meg a sok agyhalott meg fogja szavazni .. Nem lennék meglepve ha 4 év múlva mondjuk itt is az ellenzék az ózdi KGST indiánt vagy a TOI TOI baszót indítaná hátha nekik sikerülne program nélkül is a fiatalok körében népszerűségüket kihasználva legyőzni a Fideszt .. Ezért fog nyerni McGregor is tök mindegy, hogy szarul is kijöhetnek belőle lásd Ukrajna a kokós koldus tucat szinésszel. Aki azóta is hülye a politikához csak profi koldus és tolvaj lett azóta...
Pandaka pygmaea
2025. szeptember 04. 22:13
Ő már jóideje a normalitás mellett áll ki, úgyhogy hajrá Connor!
chiron
2025. szeptember 04. 21:15 Szerkesztve
"Fag an Bhealach / Faugh a Ballagh!" avagy: "El az utunkból!" Harci kiáltás azokból az időkből, mikor még nem ismerték a hópihe csillámpónikat.
