Felbolydult az élet Írországban: a világhírű MMA-harcos elnökként oldaná meg a migrációs kérdést (VIDEÓ)

Conor McGregor, a világhírű ír MMA-harcos hivatalosan is bejelentette, hogy indulna az ír köztársasági elnöki posztért, és arra kéri támogatóit, hogy lobbizzanak a helyi képviselőknél a jelölése érdekében – számolt be róla a Híradó.

„Amennyiben azt szeretnéd, hogy a nevem ott legyen az elnökválasztási szavazólapon, akkor arra kérlek, hogy még ma keresd meg a helyi önkormányzati képviselődet, és kérd meg, hogy jelöljön engem” – írta McGregor, aki a közösségi médiában közzétett videóban is bejelentette indulását az elnökválasztáson.

A világhírű MMA-harcos elsősorban a hajléktankérdést oldaná meg, valamint a migrációs válságot szeretné kezelni.

A felvételt itt tudja megtekinteni: