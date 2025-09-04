Eddig még soha nem merészkedett Von der Leyen: már ígérni sem tud semmit Magyarországnak

Levélben szólította fel az unió bel- és migrációs ügyekben illetékes biztosát László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője arra, hogy Brüsszel hagyjon fel a kettős mérce alkalmazásával a határvédelem támogatása terén, és minden, a külső határon fekvő állam védekezését támogassa.

Csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján a politikus megdöbbentőnek nevezte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke minapi, Lengyelországban tett látogatása során csak az unió keleti – Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös – külső határának migrációval szembeni védelmére ígért pluszforrásokat,

noha más szakaszokon is van migrációs nyomás az Európai Unión.

Magyarország 21015 óta védi az Európai Unió külső határait az illegális migrációval ellen. Több mint egymillió illegális belépési kísérletet akadályoztak meg a magyar rendőrök, és több mint kétmilliárd eurót költöttük már az uniós és a magyar határ védelmére – jelentette ki László András.

Felidézte: noha Magyarország kérte, hogy Brüsszel járuljon hozzá e költségekhez, ezeknek csak minimális hányadát fizette ki Brüsszel, „helyette egy pert kaptunk a nyakunkba”, majd egy 200 milliós és egy napi egymillió eurós büntetést, „amíg meg nem változtatjuk úgy a magyar jogszabályokat, hogy lényegében megnyitjuk a magyar határokat az illegális migránsok előtt”.

Hozzátette: a nap folyamán levélben fordult Magnus Brunner bel- és migrációs ügyekben illetékes uniós biztoshoz, azt tudakolva, valóban csak az unió keleti határán fekvő államok kapnak-e többletforrást a következő költségvetési ciklusban a védekezésre. Kiemelte: előkészítés alatt áll a következő uniós büdzsé, ezért itt az ideje foglalkozni a kérdéssel.

Az az álláspontunk, hogy minden olyan országot, amely védik a közös külső határokat, támogatni kellene

– közölte László András. Jelezte, azt is tudakolta az uniós biztostól, mikor vetnek véget e kettős mérce Magyarországgal szembeni alkalmazásának. A politikus kiemelte: teljesen mindegy, hogy melyik határon keresztül jut az unióba egy migráns, ha itt bűncselekményt követ el.

A Tisza Párt esete

A Tisza Párt kiszivárgott adóügyi elképzeléseire vonatkozó kérdésre László András úgy nyilatkozott: ha igaz volna az ellenzéki párt azon közlése, hogy a közterhek csökkentésére készülnek, akkor nem kellene úgy tiltakozniuk, ahogyan teszik. Egészen tarthatatlan az a fajta hazudozás, az a fajta menekülés, amit ebben az ügyben csinál a Tisza Párt – fogalmazott. Annak a véleményének adott hangot, hogy mindez azt mutatja: az ellenzéki párt nem vállalja fel adóemelési elképzeléseit.

Hangsúlyozta: az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány kézzelfogható intézkedéseket tett a családok, a fiatalok támogatására, „a Tisza pedig kapkod”, az Európai Bizottság által az éves országjelentésekben régóta követelteknek megfelelően.

A Tisza most bemutatta azt, hogy nemcsak Ukrajna és a migráció ügyében, de adóügyekben is kiszolgálná a brüsszeli elvárásokat.

Mi erre határozott nemet mondunk, és kiállunk a magyar érdekek mellett – fogalmazott László András.