bevándorlási bűnözés Svédország migráció bevándorlás Ulf Kristersson

Jogvédők szerint kirekesztés elvárni a migránsoktól, hogy ne bűnözzenek

2026. április 17. 16:46

Az Euronews szerint komoly vitát váltott ki a „tisztességes életvitel” feltételének bevezetése.

null

Komoly kritikákat kapott Svédországban a kormány terve, amely a „tisztességes életvitel” feltételéhez kötné a nem uniós állampolgárok tartózkodási engedélyét – írja az Euronews. A javaslat része annak a szigorúbb migrációs politikának, amelyet a 2022-ben hatalomra került kabinet ígért.

Az új szabályozás szerint a hatóságok

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron
  • nemcsak a bűncselekményeket,
  • hanem kisebb szabálysértéseket,
  • adósságokat vagy
  • akár a „szélsőséges kapcsolatokra” utaló jeleket

is figyelembe vennének.

Aki nem felel meg az elvárásoknak, akár kiutasítással is számolhat.

Jogbizonytalanság és súlyos következmények

A kritikusok szerint a rendszer kiszámíthatatlanná válhat. John Stauffer jogvédő úgy fogalmazott:

A következmények nagyon súlyosak lesznek”

– majd hozzátette:

Ez egy olyan rendszert hoz létre, ahol az emberek – jogi státuszuktól függően – eltérő jogokkal rendelkeznek, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága terén.”

A svéd menekültjogi központ szerint az új szabályok bizonytalanságot keltenek. Elias Nygren ügyvéd szerint

nem világos, hogy egyes helyzetekben tanúsított viselkedést hogyan fognak megítélni.”

Világos kormányzati álláspont

A kormány ugyanakkor kitart az intézkedés mellett. Johan Forssell migrációs miniszter hangsúlyozta:

„Nem emberi jog Svédországban maradni.”

Hozzátette:

Ha valaki Svédországba jön, az olyan, mintha vendég lenne: meg kell mutatnia, hogy a társadalom részévé akar válni.”

A szabályozás ugyanakkor még nem tartalmaz pontos listát arról, mi számít a „tisztességes életvitel” megsértésének.

Aktivizmus és elrettentő hatás

Jogvédők attól tartanak, hogy a javaslat visszafogja a civil aktivitást is. A Greenpeace egyik svédországi vezetője szerint „sokan visszalépnek, mert nem merik vállalni a kockázatot”.

A vita már politikai szinten is éles: egy publicista szerint akár maga a miniszter is célkeresztbe kerülhetne a szabály alapján.

Szigorodó irány

A reform illeszkedik a svéd kormány szélesebb stratégiájába. Ulf Kristersson miniszterelnök korábban „abszolút szükségesnek” nevezte a migráció feletti kontroll visszaszerzését.

A kabinet emellett drasztikusan megemelné a külföldön élő svédek hazatérésre ösztönző támogatását is. A bevándorlóktól való megszabadulást nagyban elősegítheti, hogy már az Európai Unió intézményein is képes át-átcsúszni egy-egy kezdeményezés, amely elősegíti és felgyorsíthatja a tömeges kitoloncolások folyamatát.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Migránsok Svédországban / ARMEND NIMANI / AFP

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. április 17. 17:04
ertelmes ember ezt nem ellenezheti amugy Oroszorszagban a tartozkodasi engedelyt ket kihagas utan megvonjak. Ha pl megbirsagolnak mert atmentel a piroson, akkor utana mar nagyon vigyazz... es ez nagyon helyes
Galerida
2026. április 17. 16:53
Csak annyit kell tenniük, hogy elkérik Kunczétól a "Megélhetési bűnözés" jól bevált kézikönyvét és átszámolják Svéd koronára!
