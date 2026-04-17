Jogvédők szerint kirekesztés elvárni a migránsoktól, hogy ne bűnözzenek

Orbán megközelítését és Meloni mintáját venné át az Európai Parlament: így küldenék haza a migránsokat
Persze, Magyarországot továbbra is napi egymillió euróra bírságolják.
Az Euronews szerint komoly vitát váltott ki a „tisztességes életvitel” feltételének bevezetése.
Komoly kritikákat kapott Svédországban a kormány terve, amely a „tisztességes életvitel” feltételéhez kötné a nem uniós állampolgárok tartózkodási engedélyét – írja az Euronews. A javaslat része annak a szigorúbb migrációs politikának, amelyet a 2022-ben hatalomra került kabinet ígért.
Az új szabályozás szerint a hatóságok
is figyelembe vennének.
Aki nem felel meg az elvárásoknak, akár kiutasítással is számolhat.
A kritikusok szerint a rendszer kiszámíthatatlanná válhat. John Stauffer jogvédő úgy fogalmazott:
A következmények nagyon súlyosak lesznek”
– majd hozzátette:
Ez egy olyan rendszert hoz létre, ahol az emberek – jogi státuszuktól függően – eltérő jogokkal rendelkeznek, különösen a véleménynyilvánítás szabadsága terén.”
A svéd menekültjogi központ szerint az új szabályok bizonytalanságot keltenek. Elias Nygren ügyvéd szerint
nem világos, hogy egyes helyzetekben tanúsított viselkedést hogyan fognak megítélni.”
A kormány ugyanakkor kitart az intézkedés mellett. Johan Forssell migrációs miniszter hangsúlyozta:
„Nem emberi jog Svédországban maradni.”
Hozzátette:
Ha valaki Svédországba jön, az olyan, mintha vendég lenne: meg kell mutatnia, hogy a társadalom részévé akar válni.”
A szabályozás ugyanakkor még nem tartalmaz pontos listát arról, mi számít a „tisztességes életvitel” megsértésének.
Jogvédők attól tartanak, hogy a javaslat visszafogja a civil aktivitást is. A Greenpeace egyik svédországi vezetője szerint „sokan visszalépnek, mert nem merik vállalni a kockázatot”.
A vita már politikai szinten is éles: egy publicista szerint akár maga a miniszter is célkeresztbe kerülhetne a szabály alapján.
A reform illeszkedik a svéd kormány szélesebb stratégiájába. Ulf Kristersson miniszterelnök korábban „abszolút szükségesnek” nevezte a migráció feletti kontroll visszaszerzését.
A kabinet emellett drasztikusan megemelné a külföldön élő svédek hazatérésre ösztönző támogatását is. A bevándorlóktól való megszabadulást nagyban elősegítheti, hogy már az Európai Unió intézményein is képes át-átcsúszni egy-egy kezdeményezés, amely elősegíti és felgyorsíthatja a tömeges kitoloncolások folyamatát.
Ezt is ajánljuk a témában
Fotó: Migránsok Svédországban / ARMEND NIMANI / AFP