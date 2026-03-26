Orbán megközelítését és Meloni mintáját venné át az Európai Parlament: így küldenék haza a migránsokat

Ez a hajó már elment: későn kaptak észbe az Európai Unióban, most már Magyarországra sem számíthatnak
Ezt nagyon benézték Nyugat-Európában.
Persze, Magyarországot továbbra is napi egymillió euróra bírságolják.
Az Európai Parlament csütörtökön fogadta el azt az új jogszabályt, amely jelentősen felgyorsítaná az illegális migránsok visszaküldését, és lehetővé tenné úgynevezett kitoloncolási központok létrehozását az Európai Unión kívül – írja az Euronews. Az úgynevezett „visszatérési rendelet” célja, hogy növelje azoknak az arányát, akiknek nincs joguk az EU-ban tartózkodni, miközben szigorúbb szabályokat vezet be: a fogva tartás időtartama akár két évre is nőhet, és gyakorlatilag korlátlan idejű beutazási tilalom is kiszabható az illegális bevándorlókkal és a bűnelkövetőkkel szemben.
A szabályozás egyik legvitatottabb eleme, hogy a tagállamok nemcsak a származási országba, hanem
harmadik országokba is visszaküldhetik a migránsokat, amennyiben erről kétoldalú megállapodás születik.
Ezekben az országokban úgynevezett „visszatérési központokat” hoznának létre. A jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy az EU olyan, nem elismert állami szereplőkkel is tárgyaljon a visszafogadásról, ami kritikusok szerint akár nem demokratikus rezsimekkel való együttműködéshez is vezethet.
A döntés komoly politikai vitákat váltott ki. A javaslatot a Európai Néppárt és jobboldali pártok támogatásával fogadták el, miközben baloldali képviselők élesen bírálták. Szerintük a szabályozás már nem pusztán a visszaküldésről szól,
hanem arról, hogy a migránsokat akár olyan országokba is áthelyezhetik, amelyekhez semmi közük.
Mások viszont azzal érvelnek, hogy egyértelmű üzenetet kell küldeni: aki illegálisan érkezik Európába, nem maradhat.
A végleges szabályokról még tárgyalnia kell az Európai Parlamentnek és a tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak, de az irány egyértelmű: az EP-képviselők egy része már kezdi belátni, hogy fel kell lépni az illegális migrációval szemben.
Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP