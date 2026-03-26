Orbán megközelítését és Meloni mintáját venné át az Európai Parlament: így küldenék haza a migránsokat

Ezekben az országokban úgynevezett „visszatérési központokat” hoznának létre. A jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy az EU olyan, nem elismert állami szereplőkkel is tárgyaljon a visszafogadásról, ami kritikusok szerint akár nem demokratikus rezsimekkel való együttműködéshez is vezethet.

A döntés komoly politikai vitákat váltott ki. A javaslatot a Európai Néppárt és jobboldali pártok támogatásával fogadták el, miközben baloldali képviselők élesen bírálták. Szerintük a szabályozás már nem pusztán a visszaküldésről szól,

hanem arról, hogy a migránsokat akár olyan országokba is áthelyezhetik, amelyekhez semmi közük.

Mások viszont azzal érvelnek, hogy egyértelmű üzenetet kell küldeni: aki illegálisan érkezik Európába, nem maradhat.

A végleges szabályokról még tárgyalnia kell az Európai Parlamentnek és a tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak, de az irány egyértelmű: az EP-képviselők egy része már kezdi belátni, hogy fel kell lépni az illegális migrációval szemben.