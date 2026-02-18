Ez a hajó már elment: későn kaptak észbe az Európai Unióban, most már Magyarországra sem számíthatnak

Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekültkérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges; ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.

Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni.

Ezt Magyarország kerítés építésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekültkérelmet akar benyújtani, Belgrádban, a magyar nagykövetségen benyújthatja, „ott nem üldözi őket senki” és aki megkapja a menekültstátuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy „itt tartózkodnak és nem tudunk velük mit csinálni és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére” – fogalmazott a főtanácsadó.