02. 18.
szerda
02. 18.
szerda
Ez a hajó már elment: későn kaptak észbe az Európai Unióban, most már Magyarországra sem számíthatnak

2026. február 18. 21:26

Ezt nagyon benézték Nyugat-Európában.

2026. február 18. 21:26
Ha egyszer beengedjük az illegális migránsokat, hogy magyar területen bíráljuk el a menekültkérelmüket, akkor a kitoloncolásuk, kiutasításuk, visszaküldésük már nem lehetséges; ezáltal súlyos közbiztonsági következményeket vállalunk fel, amelynek számos példáját ismerjük Nyugat-Európából – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.

Bakondi György szerint éppen ezért az az első lépés, hogy illegálisan ne lehessen a határt átlépni.

Ezt Magyarország kerítés építésével, jogi határzárral, határvadász egységekkel, rendőri erőkkel megakadályozza. Aki pedig menekültkérelmet akar benyújtani, Belgrádban, a magyar nagykövetségen benyújthatja, „ott nem üldözi őket senki” és aki megkapja a menekültstátuszt, legálisan beutazhat, így nem kell szembenéznünk azzal a problémával, hogy „itt tartózkodnak és nem tudunk velük mit csinálni és bűncselekmények sorozatát követik el a lakosság sérelmére” – fogalmazott a főtanácsadó.

Az Európai Parlament terve

Mint rámutatott, mindezzel szemben az Európai Parlament elkészítette a migrációs paktumot, amely egy eléggé bonyolult, összetett jogszabály és annak alapján, amelyik országban már nagyon sok migráns van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján szét lehet osztani őket azokba az országokba, ahol nincsenek vagy kevesebben vannak.

Ugyanakkor a szétosztás nem veszi figyelembe az adott országban élő lakosság félelmeit,

mert „minden bizonnyal inkább politikai-ideológiai megfontolásokat követ az Európai Parlament, amikor a migrációval kapcsolatos döntéseket meghozza” – jegyezte meg.

Bakondi György közlése szerint Brüsszel „utat tévesztett”, ezért a tagállamok – érzékelve a lakossági hangulat változását – megkezdték a változtatásokat, például a schengeni térségbe tartozó államok visszaállították a belső határellenőrzést, csökkentették a szociális ellátórendszerben kapható juttatásokat, megnehezítették a családegyesítést.

Próbálkoznak a kitoloncolások aktivizálásával, azonban ekkora embertömeg apró változtatásokkal már nem kezelhető,

az meg nagyon nehezen képzelhető el, hogy tömegével kezdjék meg az Európában illegálisan tartózkodó bevándorlók kitoloncolását– mondta a főtanácsadó.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

(MTI)

 

