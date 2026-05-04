Mindenki csak találgat – így honosíthatták az FTC argentin labdarúgóját

„Mariano Gómez, a Ferencváros argentin hátvédje 2026. május elején tette le a magyar állampolgársági esküt, amit vasárnap, két órával a derbi előtt hoztak nyilvánosságra. Mivel csak 2026 januárjában érkezett Magyarországra, az általános honosítási feltételeknek nem felelt meg, így kizárólag a gyorsított eljárásnak köszönhette az argentin és spanyol útlevéllel is rendelkező belső védő, hogy immár magyarként léphetett pályára az Újpest ellen” – írja a Magyar Nemzet. A cikk hozzátette: a törvény lehetőséget ad a várakozási idő és bizonyos feltételek mellőzésére különleges esetekben. Ilyen például az úgynevezett kiemelkedő nemzeti érdek, amikor a köztársasági elnök a belügyminiszter előterjesztésére – a kormány javaslata alapján – felmentést adhat a lakóhelyre és a vizsgára vonatkozó feltételek alól, ha a honosításhoz Magyarországnak fontos érdeke fűződik.