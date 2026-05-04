Mindenki csak találgat – így honosíthatták az FTC argentin labdarúgóját

Fél éve sincs még itt, de máris magyar állampolgár lett a Fradi argentin védője
Az Újpest elleni derbin már magyarként léphet pályára.
A hírek szerint nem rendelkezik magyar felmenőkkel a Ferencvárosba télen érkező hátvéd. Ennek ellenére az FTC labdarúgója már magyarként játszhatott az Újpest ellen.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, letette az állampolgársági esküt az FTC argentin futballistája, Mariano Gómez. A középhátvéd így az Újpest elleni derbin már magyarként állhatott Robbie Keane vezetőedző rendelkezésére.
Mivel a futballista kevesebb mint fél évvel ezelőtt, a téli átigazolási időszakban szerződött a Ferencvároshoz, és nincs magyar felmenője, csak találgatni lehet, hogyan lehetett őt ilyen gyorsan honosítani. A Fradi ezzel a gyorsított honosítással továbbra is képes volt megfelelni az általa rengeteget bírált úgynevezett „magyarszabálynak”, miszerint minden mérkőzésen minimum öt magyar állampolgársággal rendelkező labdarúgónak kell a pályán lennie.
„Mariano Gómez, a Ferencváros argentin hátvédje 2026. május elején tette le a magyar állampolgársági esküt, amit vasárnap, két órával a derbi előtt hoztak nyilvánosságra. Mivel csak 2026 januárjában érkezett Magyarországra, az általános honosítási feltételeknek nem felelt meg, így kizárólag a gyorsított eljárásnak köszönhette az argentin és spanyol útlevéllel is rendelkező belső védő, hogy immár magyarként léphetett pályára az Újpest ellen” – írja a Magyar Nemzet. A cikk hozzátette: a törvény lehetőséget ad a várakozási idő és bizonyos feltételek mellőzésére különleges esetekben. Ilyen például az úgynevezett kiemelkedő nemzeti érdek, amikor a köztársasági elnök a belügyminiszter előterjesztésére – a kormány javaslata alapján – felmentést adhat a lakóhelyre és a vizsgára vonatkozó feltételek alól, ha a honosításhoz Magyarországnak fontos érdeke fűződik.
Sportolók esetében ezt gyakran alkalmazzák olyan esetekben, amikor az adott játékos, mint Gómez, a válogatottban való szereplésükkel erősíthetik a nemzeti csapatot vagy klubjuk számára fontos a már említett „magyarszabály” betartása miatt.
Az M4 Sport nem megerősített információi szerint az argentin játékos nem rendelkezik magyar felmenőkkel, ez alapján a hatályos szabályok alapján csak akkor léphet pályára a magyar válogatottban, ha megszakítás nélkül öt évet játszik Magyarországon.
Extra motivációt jelentett, nagyon pozitív dolgok értek Magyarországon, nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Természetesen az a célom, hogy bekerüljek a válogatottba, ezért dolgozom, jó úton haladok, igyekszem így folytatni”
– idézte a Magyar Nemzet a 27 éves Mariano Gómezt.
