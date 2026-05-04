Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Mindenki csak találgat – így honosíthatták az FTC argentin labdarúgóját

A hírek szerint nem rendelkezik magyar felmenőkkel a Ferencvárosba télen érkező hátvéd. Ennek ellenére az FTC labdarúgója már magyarként játszhatott az Újpest ellen.

null

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, letette az állampolgársági esküt az FTC argentin futballistája, Mariano Gómez. A középhátvéd így az Újpest elleni derbin már magyarként állhatott Robbie Keane vezetőedző rendelkezésére.

Az FTC futballistáját sikeresen honosították (Fotó: fradi.hu)

Mivel a futballista kevesebb mint fél évvel ezelőtt, a téli átigazolási időszakban szerződött a Ferencvároshoz, és nincs magyar felmenője, csak találgatni lehet, hogyan lehetett őt ilyen gyorsan honosítani. A Fradi ezzel a gyorsított honosítással továbbra is képes volt megfelelni az általa rengeteget bírált úgynevezett „magyarszabálynak”, miszerint minden mérkőzésen minimum öt magyar állampolgársággal rendelkező labdarúgónak kell a pályán lennie.

„Mariano Gómez, a Ferencváros argentin hátvédje 2026. május elején tette le a magyar állampolgársági esküt, amit vasárnap, két órával a derbi előtt hoztak nyilvánosságra. Mivel csak 2026 januárjában érkezett Magyarországra, az általános honosítási feltételeknek nem felelt meg, így kizárólag a gyorsított eljárásnak köszönhette az argentin és spanyol útlevéllel is rendelkező belső védő, hogy immár magyarként léphetett pályára az Újpest ellen” – írja a Magyar Nemzet. A cikk hozzátette: a törvény lehetőséget ad a várakozási idő és bizonyos feltételek mellőzésére különleges esetekben. Ilyen például az úgynevezett kiemelkedő nemzeti érdek, amikor a köztársasági elnök a belügyminiszter előterjesztésére – a kormány javaslata alapján – felmentést adhat a lakóhelyre és a vizsgára vonatkozó feltételek alól, ha a honosításhoz Magyarországnak fontos érdeke fűződik.

Sportolók esetében ezt gyakran alkalmazzák olyan esetekben, amikor az adott játékos, mint Gómez, a válogatottban való szereplésükkel erősíthetik a nemzeti csapatot vagy klubjuk számára fontos a már említett „magyarszabály” betartása miatt.

Az M4 Sport nem megerősített információi szerint az argentin játékos nem rendelkezik magyar felmenőkkel, ez alapján a hatályos szabályok alapján csak akkor léphet pályára a magyar válogatottban, ha megszakítás nélkül öt évet játszik Magyarországon.

Az FTC honosított futballistája be szeretne kerülni a magyar válogatottba

Extra motivációt jelentett, nagyon pozitív dolgok értek Magyarországon, nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában. Természetesen az a célom, hogy bekerüljek a válogatottba, ezért dolgozom, jó úton haladok, igyekszem így folytatni”

– idézte a Magyar Nemzet a 27 éves Mariano Gómezt.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
belbuda
2026. május 04. 17:58
A pártállam egyik utolsó húzása…🤨
