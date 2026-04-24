04. 24.
péntek
ferencváros magyar kupa eto fc NB I

Tényleg a magyarszabály és a játékvezetői döntések miatt került hátrányba a Fradi az NB I-ben?

2026. április 24. 06:03

A jelenlegi idényben látványosan átrendeződtek az erőviszonyok az NB I-ben. Az ETO és a Ferencváros bajnoki versenyfutásának alakulását az MLSZ által bevezetett magyarszabály, valamint a vitatott játékvezetői döntések szempontjából vizsgáltuk.

Szabó Levente
Szabó Levente

A bajnoki versenyfutás szempontjából kulcsfontosságú hétvégén az ETO FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Ferencvárost, amivel hárompontos előnyre tett szert a tabellán a labdarúgó NB I-ben. A rangadót a 82. percben Bánáti Kevin találata döntötte el, amely után a vendégek részéről lesgyanú merült fel, ám hosszas VAR-vizsgálatot követően a játékvezető érvényesnek ítélte a gólt. A két csapat néhány nappal később, szerdán a Magyar Kupa elődöntőjében ismét összecsapott: a rendes játékidő és a hosszabbítás sem hozott döntést (2–2), így tizenegyespárbaj következett a Groupama Arénában, amely után az FTC jutott be a május 9-i döntőbe.

Magyarszabály: Bánáti Kevin 27 mérkőzésen lépett pályára az idei szezonban
Hosszú VAR-ellenőrzést követően adták meg Bánáti Kevin hétvégi gólját / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Kapcsolódó cikkek

A magyar labdarúgás élvonala a 2025–2026-os idényben egyértelműen átmeneti korszakba lépett. Ebben az új környezetben a sportszakmai szempontok mellett a szabályozási keretek és a játékvezetés minősége minden korábbinál nagyobb hatással van a bajnoki címért zajló versenyfutásra. A Fradi évtizedes dominanciája megingani látszik, miközben a közbeszéd központi kérdésévé vált: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a címvédő visszaesése mennyiben írható a Magyar Labdarúgó-szövetség által bevezetett úgynevezett „magyarszabály”, illetve a vitatott bírói döntések számlájára.

A 2025–2030-as időszakra vonatkozó MLSZ-stratégia egyértelmű prioritása a hazai nevelésű játékosok szerepeltetésének növelése. Ez nem pusztán irányelvként jelent meg, hanem jelentős pénzügyi ösztönzőkkel alátámasztott rendszerként. A 4+1-es ajánlás szerint azok a klubok, amelyek mérkőzésenként legalább öt magyar játékost szerepeltetnek – köztük egy 2005-ös vagy fiatalabb labdarúgót –, mintegy 500 millió forintos támogatásra jogosultak. Ez az összeg érdemben befolyásolja az egyesületek gazdálkodását, ugyanakkor kettős nyomást helyez rájuk: miközben gazdaságilag a szabály betartása az ésszerű döntés, a versenyképesség gyakran a magasabb minőségű légiósokra épülne.

Ez a dilemma különösen a Ferencvárosi Torna Club esetében éles, amely egyszerre volt érdekelt az európai kupaporondon és a hazai bajnokságban. A nemzetközi sorozatokban nincs ilyen jellegű korlátozás, míg a Fizz Ligában a támogatás elvesztése még a zöld-fehérek költségvetésében is komoly pénzügyi hátrányt jelenthet. Ez a kettősség a keretmenedzsmentben és a taktikai döntésekben is feszültséget okoz Robbie Keane számára.

A magyarszabály mint strukturális kényszer és fejlődési lehetőség

Labdarúgásunk szereplői eltérően reagáltak a szabályozási környezetre. A győriek példája azt mutatja, hogy a rendszer lehetőségként is értelmezhető. Az ETO filozófiája szervesen illeszkedik az MLSZ elvárásaihoz: a csapat nemcsak teljesíti, hanem túl is teljesíti a magyar játékosokra vonatkozó ajánlást. Győrben a fiatalok integrálása nem kényszer, hanem stratégiai alapelv, amely stabilitást és kiszámítható teljesítményt eredményezett.

Ezzel szemben a Ferencvárosnál a szabály sok esetben kényszerű rotációhoz vezetett. Robbie Keane vezetőedzőnek az évad során rendkívül bő keretet kell mozgatnia, ami több alkalommal is a szerkezeti stabilitás rovására ment. Különösen a védekezésben volt érzékelhető az összhang hiánya, ahol a folyamatos változtatások miatt nehezen alakult ki stabil, jól működő egység: a kapuban ugyan Dibusz Dénes és Grófi Dávid is megbízható teljesítményt nyújtott, a védelemben azonban Nagy Barnabás és Szalai Gábor játéka sem volt kimondottan stabil. 

Az Üllői úton az idény egyik kulcstényezője két meghatározó játékos kiesése volt. Tóth Alex téli távozása jelentős űrt hagyott a középpályán: játékintelligenciája és szervezőkészsége révén fontos kapocs volt a csapatrészek között, ráadásul a fiatalszabály szempontjából is kiemelt értéket képviselt. Varga Barnabás hiánya szintén komoly érvágást jelentett. A csatár nemcsak gólerős volt, hanem jelenlétével lekötötte az ellenfél védelmét, teret nyitva a szélsők számára. Kiesésével az FTC támadójátéka kiszámíthatóbbá és kevésbé hatékonnyá vált.

Ezt is ajánljuk a témában

Eközben az ETO tudatos építkezésének eredménye beérett, amely stabil kerettel, következetes játékrendszerrel és a fiatalok aktív szerepeltetésével érte el sikereit. Vitális Milán 2480 NB I-es játékperccel a középpálya meghatározó alakjává vált, míg Csinger Márk 2467 pályán töltött perccel biztosít stabilitást a védelemben. A győriek nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is profitáltak a magyar futballisták szerepeltetéséből.

A bajnokság másik meghatározó eleme a játékvezetés körüli vita volt. Szabó Zsolt korábbi FIFA-játékvezető a Büntető.com-nak nyilatkozva úgy fogalmazott: a magyar bírói kar nincs jelen az európai élmezőnyben, és a VAR alkalmazása sem kellően következetes. Kritikája szerint a rendszer túlzott biztonságérzetet ad a játékvezetőknek, miközben a döntések minősége nem javul érdemben. Több vitatott ítélet is született a mostani kiírásban – köztük a Győr–Ferencváros rangadó győztes találata körüli szituáció, valamint a ZTE–FTC mérkőzésen a hazaiaknak megítélt véleményes büntető –, amelyek közvetve befolyásolták a bajnoki verseny alakulását.

Ezt is ajánljuk a témában

Az adatok alapján egyértelmű paradoxon rajzolódik ki: a Fradi jelentősen nagyobb piaci értékű és tapasztaltabb kerettel rendelkezik, mégsem tudta ezt a fölényt következetesen érvényesíteni. Ezzel szemben az ETO kisebb költségvetéssel, fiatalabb kerettel, de nagyobb stabilitással és hatékonysággal szerepelt a hazai bajnokságban. A különbség elsősorban a szervezettségben, a keret állandóságában és a stratégiai következetességben mutatkozott meg.

Összességében a Ferencváros visszaesése több tényező együttes hatásának eredménye: 

  • a magyarszabály okozta strukturális kényszerek, 
  • a kulcsjátékosok kiesése és
  • a játékvezetés körüli bizonytalanságok 

egyaránt hozzájárultak a bajnoki versenyben elszenvedett szűk hátrányhoz. Ezzel szemben a Győr példája azt bizonyítja, hogy megfelelő stratégiával a szabályozási környezet előnnyé alakítható.

A hajrához érkezve a verseny teljesen nyitott, de az előny a kisalföldieknél van. Három forduló maradt hátra az NB I-ből: az ETO a DVSC-vel, a Diósgyőrrel és a Kisvárdával találkozik, míg a Ferencváros a Paks ellen kezd, majd az Újpest elleni derbi következik, végül a Zalaegerszeg ellen zárja a bajnoki idényt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
2026. április 24. 07:56 Szerkesztve
A játékvezetői döntések évek óta defavorizálják az FTC-t. Nagyon ritkán kapnak az ellenfellei ellenében büntetőt, nem védik meg a játékosait a durva s ismételt belemenésektől. Hónapok óta nem játszik Gartenman, Maida, Ötvös, Cissé, sérült Jussuf, Acolatse. DE nem tudtok olyan játékosokat mutatni akik a fradisták miatt sérültek le! Ha látom, hogy Karakó, Bogár, Bognár, Rusz, Csonka vezeti a Fradi meccset, eleve számitok egy rossz eredményre!
bagoly-29
2026. április 24. 07:29
Nem értem, hogy ezen mit kell még elmagyarázni, hogy a hülye MLSZ vezetés is megértse? Egy csapat amely a nemzetközi szereplésre is súlyt fektet, a következő idényre a játékos keretét ennek megfelelően tölti fel, igazol. Ehhez minőségi és posztra kim nézett játékosokra van szüksége, akiket mindvégig firmában is kell tartani, hogy akármikor bevethetőek legyenek, már csak a gyakori sérülésekre is számítva. Ezért van sok légiós az FTC-nél, viszont a bajnokságban alig lehet őket használni (maximum 11-et meccsenként, de akkor is csak légióst légióssal cserélve) s így lehetetlen egyrészt csapatot szervezni, másrészt a kevesebbet szereplőket formában tartani. Nemzetközi színvonalnak megfelelő magyar játékost nem könnyű szerezni (fiatalon külföldre mennek, drágák, nem szokták az ellenfélnek eladni őket). A nemzetközi kupákban nemszereplő, vagy a főtáblákra fel nem jutó csapatok nincsennek ilyen csapatépitési problémában. De erre az FTC az idén ráfizethet. Rendezni kell, minél előbb!
wadcutter
2026. április 24. 07:09
Magyarországon ezek a szabályok. Aki nem tud így csapatot vezetni, ne a szabályokat hibáztassa.
tajoska
2026. április 24. 07:06
Mennyi pénzt kap a Fradi utánpótlásképzésre? Senkit sem sikerült NB I-es szintre hozni az elmúlt évtizedben?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!