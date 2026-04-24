Tényleg a magyarszabály és a játékvezetői döntések miatt került hátrányba a Fradi az NB I-ben?

A 2025–2030-as időszakra vonatkozó MLSZ-stratégia egyértelmű prioritása a hazai nevelésű játékosok szerepeltetésének növelése. Ez nem pusztán irányelvként jelent meg, hanem jelentős pénzügyi ösztönzőkkel alátámasztott rendszerként. A 4+1-es ajánlás szerint azok a klubok, amelyek mérkőzésenként legalább öt magyar játékost szerepeltetnek – köztük egy 2005-ös vagy fiatalabb labdarúgót –, mintegy 500 millió forintos támogatásra jogosultak. Ez az összeg érdemben befolyásolja az egyesületek gazdálkodását, ugyanakkor kettős nyomást helyez rájuk: miközben gazdaságilag a szabály betartása az ésszerű döntés, a versenyképesség gyakran a magasabb minőségű légiósokra épülne.

Ez a dilemma különösen a Ferencvárosi Torna Club esetében éles, amely egyszerre volt érdekelt az európai kupaporondon és a hazai bajnokságban. A nemzetközi sorozatokban nincs ilyen jellegű korlátozás, míg a Fizz Ligában a támogatás elvesztése még a zöld-fehérek költségvetésében is komoly pénzügyi hátrányt jelenthet. Ez a kettősség a keretmenedzsmentben és a taktikai döntésekben is feszültséget okoz Robbie Keane számára.

A magyarszabály mint strukturális kényszer és fejlődési lehetőség

Labdarúgásunk szereplői eltérően reagáltak a szabályozási környezetre. A győriek példája azt mutatja, hogy a rendszer lehetőségként is értelmezhető. Az ETO filozófiája szervesen illeszkedik az MLSZ elvárásaihoz: a csapat nemcsak teljesíti, hanem túl is teljesíti a magyar játékosokra vonatkozó ajánlást. Győrben a fiatalok integrálása nem kényszer, hanem stratégiai alapelv, amely stabilitást és kiszámítható teljesítményt eredményezett.

Ezzel szemben a Ferencvárosnál a szabály sok esetben kényszerű rotációhoz vezetett. Robbie Keane vezetőedzőnek az évad során rendkívül bő keretet kell mozgatnia, ami több alkalommal is a szerkezeti stabilitás rovására ment. Különösen a védekezésben volt érzékelhető az összhang hiánya, ahol a folyamatos változtatások miatt nehezen alakult ki stabil, jól működő egység: a kapuban ugyan Dibusz Dénes és Grófi Dávid is megbízható teljesítményt nyújtott, a védelemben azonban Nagy Barnabás és Szalai Gábor játéka sem volt kimondottan stabil.