Robbie Keane ETO FC Ferencváros Magyar Kupa FTC

Robbie Keane magyarázata olaj a tűzre, kiakadtak a Fradi-szurkolók

2026. április 23. 09:11

A Ferencváros vezetőedzője közvetve megint a magyarszabályra panaszkodott, pedig az ETO elleni kupaelődöntőben Dibusz Dénesen kívül csak külföldi játékos kapott helyet a kezdőcsapatában. Robbie Keane úgy véli, a légiósok a meccshiány miatt fizikailag nem álltak készen arra, hogy végigjátsszák a találkozót.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője az ETO ellen tizenegyesekkel megnyert Magyar Kupa-elődöntő után ismét a magyarszabályra panaszkodott, de ezúttal más oldalról közelítette meg a helyzetet. Az ír tréner szerint a csapata azért futballozott gyengén a szerdai találkozón, mert – ahogyan az M4 Sportnak fogalmazott – „több játékos nem tud rendszeres lehetőséghez jutni a bajnokságban”, ezáltal pedig nincs meg a meccsritmusuk.

Nagyon jól kezdtünk, de a srácok roppant fáradtak voltak, Cadu, Cebrail (Makreckis) és Callum (O’Dowda) is. A fizikumok megsínyli, hogy nem tudnak pályára lépni eleget a bajnokságban. Mindenki hullafáradt volt. (…) Az biztos, hogy a hétvégi, Paks elleni bajnokira lesznek változtatások. Nincs más lehetőségünk

– idézte az FTC hivatalos honlapja Keane-t.

A szurkolóknak nem tetszik a vezetőedző folytonos magyarázkodása, ők szakmailag többet várnának el Keane-től.

  • „Eddig az volt a baja, hogy nem játszhatnak a világsztárjai, most meg az, hogy játszottak!? Csak jelezném neki, ha két köpés között a meccset is nézte volna, akkor láthatta volna, hogy az első félidőben egy erősen tartalékos és felforgatott ETO ellen játszottak a felsőpolcosok, aztán mégsem előnnyel fordultak, sőt…” – fejtette ki véleményét egyikük az M4 Sport Facebook-oldalán. 
  • „Eddig a magyarszabály volt a kifogás a vereségekért, most meg pont az ellenkezője” – írta egy másik. 
  • „Magyarázkodás ezerrel a jó taktika helyett” – kommentelte egy harmadik. 
  • „Ez is pont ugyanolyan ikszes meccs volt, mint a vasárnapi. És Borbély (Balázs) sokkal jobb edző, mint Keane” – jelentette ki egy negyedik.

„Tényleg köszönjük a nemzetközi szinten elért remek eredményeket, ahol egy reaktív futballal sikeresek tudtunk lenni a jelenlegi játékosállománnyal. Azonban amikor kezdeményezni és focizni kellett volna, akkor mind a magyar, mind a külföldi játékosokkal szenvedtünk. Az eddigi nyilatkozatok alapján a nagyobb közvélemény azt várta, hogy most majd szétverjük a Győrt, ehelyett rohadt nagy szerencsével sikerült döntőbe jutnunk. Köszönöm a tavalyi bajnoki címet, az idei nemzetközi kupateljesítményt, az esetleges idei címe(ke)t is (megelőlegezve), de remélem, visz a Celtic vagy a Spurs” – kötött útilaput Keane talpára egy ötödik drukker.

A Ferencváros – amely az NB I-ben három fordulóval a vége előtt hárompontos hátrányban második a tabellán az ETO mögött – a Magyar Kupa május 9-i döntőjében a Zalaegerszeggel csap majd össze a Puskás Arénában.

Nyitókép: fradi.hu

A Ferencváros–ETO kupaelődöntő összefoglalója

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
smokey-eye
2026. április 23. 10:37
Van egy csomó dolog, amihez valóban kell a meccsrutin, mert igazán jól csak éles meccsen gyakorolható . De az ERŐNLÉT nem ilyen . Futás és konditerem . Ennyi . Az erőnlét fejlesztéshez nem kell meccs .
chief Bromden
2026. április 23. 09:57
Anno még ifista koromban, ha úgy látta az edzőnk, hogy erőnléti problémák vannak, az edzés végén 10 kör időre. A divatból focizgatók abbahagyták. Robbie, a fölösleget el kell adni!
survivor
2026. április 23. 09:26
Magyar jatekosok nelkül magyar csapat ? Néger Fradi... Most elvesztik a bajnoki címet is. Insallah....
Mazsola0408
2026. április 23. 09:25
Vegye már észre, hogy jelenleg egy csapat az ETO játsza a futballt. A Fradi elképzelés nélkül sodródik nincs semmi stílusa a csapatnak. Ez független a magyar szabálytól
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!