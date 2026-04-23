Robbie Keane magyarázata olaj a tűzre, kiakadtak a Fradi-szurkolók

Kiosztották a csapatot a Ferencváros szurkolói, akik a győriekre irigykednek.
A Ferencváros vezetőedzője közvetve megint a magyarszabályra panaszkodott, pedig az ETO elleni kupaelődöntőben Dibusz Dénesen kívül csak külföldi játékos kapott helyet a kezdőcsapatában. Robbie Keane úgy véli, a légiósok a meccshiány miatt fizikailag nem álltak készen arra, hogy végigjátsszák a találkozót.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője az ETO ellen tizenegyesekkel megnyert Magyar Kupa-elődöntő után ismét a magyarszabályra panaszkodott, de ezúttal más oldalról közelítette meg a helyzetet. Az ír tréner szerint a csapata azért futballozott gyengén a szerdai találkozón, mert – ahogyan az M4 Sportnak fogalmazott – „több játékos nem tud rendszeres lehetőséghez jutni a bajnokságban”, ezáltal pedig nincs meg a meccsritmusuk.
Nagyon jól kezdtünk, de a srácok roppant fáradtak voltak, Cadu, Cebrail (Makreckis) és Callum (O’Dowda) is. A fizikumok megsínyli, hogy nem tudnak pályára lépni eleget a bajnokságban. Mindenki hullafáradt volt. (…) Az biztos, hogy a hétvégi, Paks elleni bajnokira lesznek változtatások. Nincs más lehetőségünk
– idézte az FTC hivatalos honlapja Keane-t.
A szurkolóknak nem tetszik a vezetőedző folytonos magyarázkodása, ők szakmailag többet várnának el Keane-től.
„Tényleg köszönjük a nemzetközi szinten elért remek eredményeket, ahol egy reaktív futballal sikeresek tudtunk lenni a jelenlegi játékosállománnyal. Azonban amikor kezdeményezni és focizni kellett volna, akkor mind a magyar, mind a külföldi játékosokkal szenvedtünk. Az eddigi nyilatkozatok alapján a nagyobb közvélemény azt várta, hogy most majd szétverjük a Győrt, ehelyett rohadt nagy szerencsével sikerült döntőbe jutnunk. Köszönöm a tavalyi bajnoki címet, az idei nemzetközi kupateljesítményt, az esetleges idei címe(ke)t is (megelőlegezve), de remélem, visz a Celtic vagy a Spurs” – kötött útilaput Keane talpára egy ötödik drukker.
A Ferencváros – amely az NB I-ben három fordulóval a vége előtt hárompontos hátrányban második a tabellán az ETO mögött – a Magyar Kupa május 9-i döntőjében a Zalaegerszeggel csap majd össze a Puskás Arénában.
