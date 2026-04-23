Kubatov Gábor kijelentésére záporoznak a reakciók

Borbély agyondicsérte a feledékeny Dibuszt, aki a Mandinertől kapott választ a kérdésére
„Mindig eszébe jut ilyenkor az embernek, hogy...”
A Ferencváros bejutott a Magyar Kupa fináléjába, de az ETO elleni elődöntőben mutatott teljesítmény hagyott kívánnivalót maga után. A szurkolók Kubatov Gábor klubelnök közösségi médiás bejegyzése alatt fejezték ki nemtetszésüket.
„Sima meccs, »könnyű« továbbjutás! Gratulálok a Győrnek, nagy küzdelem volt!” – írta a Facebook-oldalán Kubatov Gábor, az FTC elnöke azt követően, hogy csapata a 2–2-es rendes játékidőt és a gól nélküli hosszabbítást követően tizenegyesekkel legyőzte az ETO-t a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében, így sorozatban a harmadik évben is bejutott a fináléba.
A bejegyzésre késő este óta már több mint 150 hozzászólás érkezett.
A Ferencváros szurkolói a továbbjutás ellenére nem elégedettek Robbie Keane együttesének produkciójával, és változásokat sürgetnek.
A Fradinak a presztízs mellett azért is lenne nagyon fontos idén a Magyar Kupa elhódítása, mert akkor indulhatna az Európa-ligában, ellenben ha elveszíti a kupadöntőt és a bajnokságot sem nyeri meg, akkor csak a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferencia-ligában szerepelhetne a következő idényben. A fináléban a másodosztályú Budapest Honvédot szintén tizenegyesekkel felülmúló Zalaegerszeg lesz a fővárosi zöld-fehérek ellenfele május 9-én.
