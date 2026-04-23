Robbie Keane ETO FC Kubatov Gábor Ferencváros Magyar Kupa FTC

Kubatov Gábor kijelentésére záporoznak a reakciók

2026. április 23. 08:07

A Ferencváros bejutott a Magyar Kupa fináléjába, de az ETO elleni elődöntőben mutatott teljesítmény hagyott kívánnivalót maga után. A szurkolók Kubatov Gábor klubelnök közösségi médiás bejegyzése alatt fejezték ki nemtetszésüket.

„Sima meccs, »könnyű« továbbjutás! Gratulálok a Győrnek, nagy küzdelem volt!” – írta a Facebook-oldalán Kubatov Gábor, az FTC elnöke azt követően, hogy csapata a 2–2-es rendes játékidőt és a gól nélküli hosszabbítást követően tizenegyesekkel legyőzte az ETO-t a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében, így sorozatban a harmadik évben is bejutott a fináléba.

A bejegyzésre késő este óta már több mint 150 hozzászólás érkezett.

A Ferencváros szurkolói a továbbjutás ellenére nem elégedettek Robbie Keane együttesének produkciójával, és változásokat sürgetnek.

  • „Most nem kellett tartani a magyarszabályt, bárki pályára léphetett, de semmivel sem volt jobb a teljesítmény, mint az öt magyar játékossal. Óriási hibák, labdavesztések, nincs gólerős befejező játékosunk. Gyenge edzői teljesítmény” – kommentelte egy drukker. 
  • „Magyar srácok nélkül sem voltunk jobbak az ETO-nál” – jelentette ki egy másik. 
  • „Azt hiszem, a magyarszabály folyamatos emlegetését mint magyarázatot most be is lehet fejezni. Helyette a »sajnos nem úgy sikerültek az igazolások« a megfelelő mondat” – írta egy harmadik. 
  • „Kínkeserves győzelem. Sokkal többet vártam a légiós csapatunktól, de természetesen örülök a döntőbe jutásnak” – jegyezte meg egy negyedik. 
  • „Bárcsak ilyen csapatunk lenne, mint az ETO-nak. Sokkal szebb, nézhetőbb, szerethetőbb focit játszanak, sajnos be kell vallani” – áhítozott egy ötödik.

A Fradinak a presztízs mellett azért is lenne nagyon fontos idén a Magyar Kupa elhódítása, mert akkor indulhatna az Európa-ligában, ellenben ha elveszíti a kupadöntőt és a bajnokságot sem nyeri meg, akkor csak a harmadik számú nemzetközi sorozatban, a Konferencia-ligában szerepelhetne a következő idényben. A fináléban a másodosztályú Budapest Honvédot szintén tizenegyesekkel felülmúló Zalaegerszeg lesz a fővárosi zöld-fehérek ellenfele május 9-én.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

A mérkőzés összefoglalója

 

narancsliget1
2026. április 23. 08:35
Nem szólalt fel a 2022-2026 közötti ciklusban a fideszes Kovács Zsolt és Kubatov Gábor,
Kétes
2026. április 23. 08:26
Kubatov “idézőjelbe” tette a “könnyű” gyözelmet. Ismerem pár éve a Fradi tábort és olvasom a kommenteket is. Lapozzunk! Ezzel együtt az ETO játékosainak jobb az erőnléte. Ez látszott. Az is biztos, hogy az igazolások nem igazán sikerültek. Persze ez nem csak Kubatovékon múlt. Illetve annyiban, hogy egy pénzügyi tervet is telesíteniük kellett, ami annyit tesz, hogy olcsón venni és drágán eladni. Más kérdés, hogy a nagy bevétel most Varga és Tóth A. eladásából jött, de nem látszik, hogy megismételhető lenne. A légiósok gyakran ingyen érkeztek eddig. Ugyanakkor megkérdezem, hogy miért nem tudtunk türelmesebbek lenni Baráth P., Redzic, de akár Gavrics esetében? Ha a Debrecen legyőzi vasárnap az ETO-t, mert az ETO fáradt lesz és mi nyerünk, akkor (átmenetileg) kevéssé borús lesz a kép!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!