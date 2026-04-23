Borbély agyondicsérte a feledékeny Dibuszt, aki a Mandinertől kapott választ a kérdésére

Két nap, két tizenegyespárbaj – a Ferencváros lesz a ZTE ellenfele a Magyar Kupa-döntőben
Kispesten és az Üllői úton is szétlövésben dőlt el az elődöntő.
Dibusz Dénes a hosszabbítás első felében elképesztő reflexszel tornázta ki a győri Vitális Milán lövését. A rutinos kapussal felidéztük az FTC–ETO labdarúgó Magyar Kupa-elődöntő kulcsmozzanatait.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a keddi Magyar Kupa-elődöntő után a másik ágon a szerdai FTC–ETO is elképesztő izgalmak után dőlt el. A rendes játékidő 2–2-es végeredménye már az első félidőben kialakult, a hátralevő 75 percben már nem született gól. Ez nagyban köszönhetően a ferencvárosiak magyar válogatott kapusának, Dibusz Dénesnek, aki a hosszabbítás első felében elképesztő reflexszel tornázta ki Vitális Milán lövését. Érdekesség, hogy egy nappal korábban a zalaegerszegi Joao Victor Vitáliséhoz hasonló akrobatikus mozdulatból volt eredményes és mentette meg csapatát a kieséstől.
A győriek vezetőedzője, Borbély Balázs is felemlegette a hatalmas hárítást a lefújást követően:
A legnagyobb helyzet a hosszabbítás első felében adódott előttünk, amit Dibusz bravúrral védett. Ezért ő a Ferencváros kapusa, mert ilyenekre képes. Ilyen a futball. Nekünk nincs olyan széles keretünk, mint a Fradinak, de ezzel dolgozunk. Büszke vagyok a srácokra, maximálisan helytálltak. Mindkét mérkőzés – a vasárnapi és a szerdai is – jó reklám volt a magyar futballnak.”
Furcsa módon maga a főszereplő nem is emlékezett arra, kinek a próbálkozását hatástalanította a látványos vetődéssel, Dibusz Dénes végül a Mandiner kérdéséből kapta meg rá a választ. A 35 éves hálóőr így rekonstruálta az esetet:
A mi bal oldalunkról volt egy beadás, de őszintén szólva, nem is tudtam, ki érkezett rá. Ezek szerint a Vitu volt az, aki kapásból rá tudta húzni a labdát. Szerencse, hogy sikerült jobb kézzel kiütnöm a lövést, aztán a Schöninek (Schön Szabolcs – a szerk.) egy kicsit keményebb volt a feje, mint kellett volna, és onnan fölé pattant a játékszer. Nagyon veszélyes szituáció volt, de nekünk is voltak hasonlóan nagy ziccereink, amelyekből betalálhattunk volna, de a mérkőzés egészét nézve igazságos a döntetlen.
A népligetiek csapatkapitánya ezután a tizenegyespárbajra is kitért.
Mindig eszébe jut ilyenkor az embernek, hogy valaki középre fogja rúgni, de Zseljkótól nem számítottam rá, mert amikor még nálunk játszott, mindig jobbra rúgta. Engem átvert, alábökött, de kicsit magasabbra szállt a labda, mint ahogy szerette volna, a felső lécről végül kifelé pattant. Vitálisénál pedig minden valószínűség szerint jobbra kellett volna vetődnöm, a statisztika ezt indokolta, de most mégis máshogy döntöttem, örülök, hogy bejött. Számoltunk vele, hogy büntetők lesznek. Volt, akinél tudtuk, merre tart majd a lövés, de például Krpicsnek idén még nem volt tizenegyese, szóval amikor jött a következő rúgó, figyeltem a kapusedzőket, akik a kezükkel jelezték, hogy hova várható a kísérlet. Gyakoroltuk a tizenegyeseket a keddi edzésen, de a hatékonyságunkkal akkor is akadt probléma. Örültem volna, ha ezúttal pontosabban rúgunk, de ez van, két kihagyott tizenegyes is belefért, így is továbbjutottunk”
– fogalmazott Dibusz Dénes.
A Magyar Kupa május 9-i döntőjében a 2023-ban diadalmaskodó Zalaegerszegi TE lesz az ellenfele, a meccsnek a Puskás Aréna ad otthont.
Fotók: MTI/Hegedüs Róbert