Borbély agyondicsérte a feledékeny Dibuszt, aki a Mandinertől kapott választ a kérdésére

A legnagyobb helyzet a hosszabbítás első felében adódott előttünk, amit Dibusz bravúrral védett. Ezért ő a Ferencváros kapusa, mert ilyenekre képes. Ilyen a futball. Nekünk nincs olyan széles keretünk, mint a Fradinak, de ezzel dolgozunk. Büszke vagyok a srácokra, maximálisan helytálltak. Mindkét mérkőzés – a vasárnapi és a szerdai is – jó reklám volt a magyar futballnak.”

Furcsa módon maga a főszereplő nem is emlékezett arra, kinek a próbálkozását hatástalanította a látványos vetődéssel, Dibusz Dénes végül a Mandiner kérdéséből kapta meg rá a választ. A 35 éves hálóőr így rekonstruálta az esetet:

A mi bal oldalunkról volt egy beadás, de őszintén szólva, nem is tudtam, ki érkezett rá. Ezek szerint a Vitu volt az, aki kapásból rá tudta húzni a labdát. Szerencse, hogy sikerült jobb kézzel kiütnöm a lövést, aztán a Schöninek (Schön Szabolcs – a szerk.) egy kicsit keményebb volt a feje, mint kellett volna, és onnan fölé pattant a játékszer. Nagyon veszélyes szituáció volt, de nekünk is voltak hasonlóan nagy ziccereink, amelyekből betalálhattunk volna, de a mérkőzés egészét nézve igazságos a döntetlen.

A népligetiek csapatkapitánya ezután a tizenegyespárbajra is kitért.