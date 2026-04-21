04. 22.
szerda
Szerzőink
04. 22.
Bp. Honvéd ZTE FC Magyar Kupa-elődöntő Kispest Zalaegerszeg Magyar Kupa

Kispesti krimi: elképesztő meccsen jutott kupadöntőbe a ZTE

2026. április 21. 22:51

Tizenegyesekkel dőlt el az első elődöntő a labdarúgó Magyar Kupában. Az NB I-es ZTE-nek végül túlóráznia kellett a másodosztályú Budapest Honvéd ellen, de a szétlövést követően a zalaegerszegiek ünnepelhettek.

Nagy Péter

Túlzás lenne azt állítani másfél héttel az országgyűlési választásokat követően, hogy futball-lázban ég az ország, mindenesetre a vasárnapi telt házas, az M4 Sporton egy évtizedes rekordot megdöntő ETO–FTC NB I-es „bajnoki döntő” után 48 órával ismét több mint ötezer magyar mozdult meg egy labdarúgó mérkőzés miatt. A Honvéd életében az utóbbi napokban minden a ZTE elleni Magyar Kupa-elődöntőről szólt (még akkor is, ha a BVSC hétfőn elnapolta a nagy rivális Vasas feljutását), ezért szinte senkit sem ért váratlanul, amikor a hazai tábor az első félidő harmadához érve percekig „megakasztotta” a mérkőzést. Beletelt egy kis időbe, mire a görögtűz okozta vörös köd felszállt, de a helyszínen tartózkodók között mindenki szó nélkül várta, hogy Csonka Bence játékvezető jelzést adjon a folytatásra.

Bp. Honvéd–ZTE: sokáig úgy nézett ki, hogy Branko Pauljevics főszereplő lesz az első Magyar Kupa-elődöntőben

Bp. Honvéd–ZTE: másodosztályú rivális, elsőosztályú hangulat

Bár a Kispest 2023 nyarán az NB II-be „száműzte” magát, az impozáns Bozsik Arénában kedd este a hangulat minden volt, csak nem másodosztályú. A vendégszektorba az összes jegy elkelt és hazai részről is jelentős érdeklődés mutatkozott a találkozó iránt. A kiemelt biztonsági kockázatú meccsre Szombathelyről és a IX. kerületből érkezett „segítség” a kemény magba. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A pályán ugyanakkor más volt a helyzet, mert bár közhelynek hangzik, de a tét tényleg rányomta a bélyegét az összecsapásra. Az élvonalban pazar idényt futó zalaegerszegiek nagyon keveset mutattak a tőlük megszokott gyors, kispasszos, kombinatív játékukból és ez a kispestieket dicséri, akik a legelejétől kezdve nyomás alá helyezték őket. Ez ugyanakkor nem helyzetekben mutatkozott meg, hanem kikényszerített hibákban – egy ilyenből szerezte meg a vezetést a Bp. Honvéd. 

A magasan letámadó Branko Pauljevics addig-addig settenkedett a zalai tizenhatos közelében, amíg a labdát a büntetőterületen belül sztoikus nyugalommal vezetgető Calderóntól el nem csente a játékszert, amit aztán 8 méterről elegánsan a hosszú felsőbe helyezett, 1–0!

 

A fordulást követően „észbe kaptak” a zalaegerszegiek, akik láthatóan és érezhetően sebességet váltottak, ehhez a területük is megvolt. A Honvéd-nevelés Szendrei Norbert bombája nem sokkal kerülte el Dúzs Gellért kapuját, majd Maxsuell kísérlete után már a Merkantil Bank Ligában jobbára a kispadon csücsülő 24 éves kispesti kapusnak kellett hárítania.

Megélénkült a meccs, s bár újabb gól – egészen a végéig – nem született, izgalomnak így sem volt híja: a 81. percben például kisebb csetepaté alakult ki az oldalvonalon túl időhúzás miatt. A tömegjelenetbe bekapcsolódott mindenki, még a melegítő játékosok is, végül az egyik stábtagot állították ki a házigazdáktól. 

A rendes játékidő utolsó percében megfagyott a vér a kispesti publikum ereiben, de a csereként beálló Alfonso fejében maradt az egyenlítés – ezzel sokan elkönyvelték, hogy ismét fináléba jut a nyolcszoros kupagyőztes, az MK-serleget legutóbb 2020-ban megkaparintó kispesti egylet. De nem, mert a ráadásban, a 93. percben jött a feketeleves: 

egy baloldali beadást a hosszún Bitca fejelt vissza, érkezett rá középen Joao Victor, aki 7 méterről akrobatikus mozdulattal, félfordulatból a jobb felsőbe lőtt, 1–1!

A 21 brazil támadó káprázatos „oldalollóval” mentette hosszabbításra a találkozót.

A folytatásban sem volt megállás, a színvonal emelkedésével a gólok száma is nőtt a túlórában: 

a megtáltosodó Joao Victor nem a mellette sprintelő Skribek Alent választotta, hanem a hosszún érkező Alfonsót, aki higgadtan, 8 méterről a jobb alsóba passzolt, 1–2!

Hiába került ugyanakkor pozitív spirálba a ZTE, még a hosszabbítás első félidejében egalizált az NB II-es együttes: 

a 101. percben az éppen csak pályán lévő Ujváry Ferenc jobb oldali beadását Zan Mauricio rossz helyre ütötte, érkezett a labdára Szamosi Ádám, aki az öt és felesről a hálóba fejelt, 2–2!

A második felvonásban akadtak helyzetek mindkét oldalon, de még egyszer már nem rezdültek meg a hálók, így tizenegyesekkel dőlt el az első elődöntő. 

A büntetőpárbajban a hazaiak részéről Szabó Alex a kapu mellé lőtt a harmadik párban, s mivel rajta kívül senki más nem rontott, a sorozatot 2023-ban megnyerő Zalaegerszeg győzött és jutott a döntőbe.

A másik ágon a bajnoki címvédő Ferencváros az NB I-ben listavezető Győrrel csap össze szerda este a Groupama Arénában. A Magyar Kupa-finálé május 9-én a Puskás Arénában lesz.

Fotók: Purger Tamás/MTI/MTVA

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Wertzu
2026. április 21. 23:32
Csak a tények kedvéért: Győrben messze nem volt teltház!
frankie-bunn
2026. április 21. 22:56
huhh, izgi volt... gratulálok mindenkinek ! :D
