Kispesti krimi: elképesztő meccsen jutott kupadöntőbe a ZTE

A pályán ugyanakkor más volt a helyzet, mert bár közhelynek hangzik, de a tét tényleg rányomta a bélyegét az összecsapásra. Az élvonalban pazar idényt futó zalaegerszegiek nagyon keveset mutattak a tőlük megszokott gyors, kispasszos, kombinatív játékukból és ez a kispestieket dicséri, akik a legelejétől kezdve nyomás alá helyezték őket. Ez ugyanakkor nem helyzetekben mutatkozott meg, hanem kikényszerített hibákban – egy ilyenből szerezte meg a vezetést a Bp. Honvéd.

A magasan letámadó Branko Pauljevics addig-addig settenkedett a zalai tizenhatos közelében, amíg a labdát a büntetőterületen belül sztoikus nyugalommal vezetgető Calderóntól el nem csente a játékszert, amit aztán 8 méterről elegánsan a hosszú felsőbe helyezett, 1–0!

A fordulást követően „észbe kaptak” a zalaegerszegiek, akik láthatóan és érezhetően sebességet váltottak, ehhez a területük is megvolt. A Honvéd-nevelés Szendrei Norbert bombája nem sokkal kerülte el Dúzs Gellért kapuját, majd Maxsuell kísérlete után már a Merkantil Bank Ligában jobbára a kispadon csücsülő 24 éves kispesti kapusnak kellett hárítania.