Egy újabb vasárnap, amikor nézettségi rekordot döntött az egyik magyar TV-csatorna

Az M4 Sport történetének második legnézettebb NB I-es labdarúgó mérkőzése volt a vasárnapi ETO–FTC Fizz Liga-rangadó – a csatorna közleménye szerint. Ahogy azt a Mandineren is olvashatták, a Győr hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Ferencvárost az NB I 30. fordulójában, és ezzel három pontos előnyre tett szert az élen. Mindkét csapatnak három mérkőzése maradt hátra a bajnokságban.

Forrás: M4 Sport

Az M4 Sport felidézi: a bajnoki döntőnek is beillő meccs hatalmas téttel bírt mindkét együttes számára, így nem meglepő, hogy náluk is rengetegen követték az izgalmakat: