labdarúgás eto közvetítés M4 Sport NB I FTC

Egy újabb vasárnap, amikor nézettségi rekordot döntött az egyik magyar TV-csatorna

2026. április 21. 10:27

Az elmúlt egy évtized legnézettebb és a magyar sportcsatorna történetének második legtöbb nézőt vonzó NB I-es labdarúgó mérkőzése volt a vasárnapi ETO–FTC Fizz Liga-rangadó. Az ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy a nyártól az M4 Sport közvetíti-e a hazai élvonalbeli meccseket.

Az M4 Sport történetének második legnézettebb NB I-es labdarúgó mérkőzése volt a vasárnapi ETO–FTC Fizz Liga-rangadó – a csatorna közleménye szerint. Ahogy azt a Mandineren is olvashatták, a Győr hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Ferencvárost az NB I 30. fordulójában, és ezzel három pontos előnyre tett szert az élen. Mindkét csapatnak három mérkőzése maradt hátra a bajnokságban.

M4 Sport, nézettség
Forrás: M4 Sport

M4 Sport: a jelen biztató, a jövő kérdéses

Az M4 Sport felidézi: a bajnoki döntőnek is beillő meccs hatalmas téttel bírt mindkét együttes számára, így nem meglepő, hogy náluk is rengetegen követték az izgalmakat: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

358 747-en kapcsolódtak be a találkozóba, amivel ez lett az elmúlt egy évtized legnézettebb és az M4 Sport történetének második legtöbb nézőt vonzó hazai élvonalbeli összecsapása.

A sportcsatorna emlékeztet: az első helyen egy 2015 decemberi Fradi–Újpest áll, különös egybeesés, hogy a zöld-fehérek azt a derbit a győrihez hasonlóan 1–0-ra elvesztették, igaz, akkor az előnyük már 18 pont volt a tabella élén.

A top 10-ben egyébként egyetlen egy olyan mérkőzés van, ami nem a Ferencvárosi Torna Club nevéhez köthető: 

a 2016–2017-es idény utolsó fordulójában rendezett Budapest Honvéd–Videoton párosítás 339 771 nézőt ültetett a televízió elé.

Ez a meccs az ötödik legnézettebb első osztályú találkozó a platform történetében.

Lapunk korábban megírta: a magyar futballközvetítési jogok kikerülhetnek az állami közmédia, azaz az M4 Sport és partnercsatornái kezéből a kormányváltás miatt,  s a hírek szerint többek között az idén a Bajnokok Ligája jogait birtokló RTL és a Sport TV is rájuk startolhat. A Magyar Labdarúgó-szövetség már ki is írta a tendert: 

az előminősítési jelentkezések határideje 2026. április 23., vagyis csütörtök, míg az első fordulós ajánlatokat egy héttel később, 2026. április 30-án 10 és 12 óra között lehet benyújtani.

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Upuaut
2026. április 21. 11:42
Vegye meg az RTL, és az RTL+-on sugározza! Fizessen, akit érdekel!
zakar zoltán béla
2026. április 21. 11:18
Petyike lesz partaljegyző?
