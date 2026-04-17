Rejtély, hol láthatjuk jövőre a magyar futballmeccseket – elindult a harc a közvetítési jogokért

Nagy változások körvonalazódnak?
Rekordgyorsasággal írta ki pályázatát az MLSZ. A magyar férfi és női bajnoki mérkőzések, valamint a nem UEFA-jogkezet válogatott mérkőzések közvetítéséért is megy a licitálás.
A Csakfoci számolt be róla elsőként, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) várhatóan egy olyan nyilvános pályázatot fog kiírni a magyar férfi és női bajnoki futballmérkőzések jövő évi közvetítési jogaiért, amelyen az államtól független televíziós csatornák is elindulhatnak. Nem is kellett sokat várni: pénteken már meg is jelent a felhívás az MLSZ hivatalos honlapján.
Mint a Csakfoci írja, a kiírt tender a labdarúgó- és futsalversenyek közvetítési és sugárzási jogainak értékesítésére vonatkozik a 2026/2027-es szezontól kezdődő időszakra. A felhívás magában foglalja a férfi és női bajnokságokat – tehát az NB I-et is –, a kupasorozatokat, futsalversenyeket, valamint azokat a válogatott mérkőzéseket is, amelyek közvetítési jogait nem az UEFA kezeli. A jelentkezőknek nincs sok idejük, az MLSZ láthatóan hamar rövidre akarja zárni a kérdést:
az előminősítési jelentkezések határideje 2026. április 23., vagyis jövő csütörtök, míg az első fordulós ajánlatokat egy héttel később, 2026. április 30-án 10 és 12 óra között lehet benyújtani.
A sietség oka valószínűleg az, hogy az MLSZ vezetősége a hétvégi kormányváltás után nem akarja megvárni az ilyenkor szokásos politikai rendszerfolyamatok lezárultát, s az új kormány felállását, ami egy hónapba is beletelhet. Ezzel viszont
a magyar futballközvetítési jogok nagy eséllyel ki is kerülnek a mérkőzések felett az utóbbi években monopolhelyzetben rendelkező állami közmédia, azaz az M4 Sport és partnercsatornái kezéből,
s a hírek szerint többek között az idén a Bajnokok Ligája jogait birtokló RTL és a Sport TV is rájuk startolhat.
A kormányváltás várhatóan a magyar futball terén is jelentős változásokat hoz majd, ennek előszele lehet a klubok körül már most erősödő pletykacunami.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy változások körvonalazódnak?
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt