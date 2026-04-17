04. 17.
péntek
labdarúgás közvetítési jog NB I

Rejtély, hol láthatjuk jövőre a magyar futballmeccseket – elindult a harc a közvetítési jogokért

2026. április 17. 12:46

Rekordgyorsasággal írta ki pályázatát az MLSZ. A magyar férfi és női bajnoki mérkőzések, valamint a nem UEFA-jogkezet válogatott mérkőzések közvetítéséért is megy a licitálás.

2026. április 17. 12:46
A Csakfoci számolt be róla elsőként, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) várhatóan egy olyan nyilvános pályázatot fog kiírni a magyar férfi és női bajnoki futballmérkőzések jövő évi közvetítési jogaiért, amelyen az államtól független televíziós csatornák is elindulhatnak. Nem is kellett sokat várni: pénteken már meg is jelent a felhívás az MLSZ hivatalos honlapján. 

Nagy kérdés, melyik csatorna közvetítheti a következő idénytől a magyar bajnoki és válogatott labdarúgó-mérkőzéseket (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nagy harc várható a magyar meccsekért

Mint a Csakfoci írja, a kiírt tender a labdarúgó- és futsalversenyek közvetítési és sugárzási jogainak értékesítésére vonatkozik a 2026/2027-es szezontól kezdődő időszakra. A felhívás magában foglalja a férfi és női bajnokságokat – tehát az NB I-et is –, a kupasorozatokat, futsalversenyeket, valamint azokat a válogatott mérkőzéseket is, amelyek közvetítési jogait nem az UEFA kezeli. A jelentkezőknek nincs sok idejük, az MLSZ láthatóan hamar rövidre akarja zárni a kérdést: 

az előminősítési jelentkezések határideje 2026. április 23., vagyis jövő csütörtök, míg az első fordulós ajánlatokat egy héttel később, 2026. április 30-án 10 és 12 óra között lehet benyújtani.

A sietség oka valószínűleg az, hogy az MLSZ vezetősége a hétvégi kormányváltás után nem akarja megvárni az ilyenkor szokásos politikai rendszerfolyamatok lezárultát, s az új kormány felállását, ami egy hónapba is beletelhet. Ezzel viszont 

a magyar futballközvetítési jogok nagy eséllyel ki is kerülnek a mérkőzések felett az utóbbi években monopolhelyzetben rendelkező állami közmédia, azaz az M4 Sport és partnercsatornái kezéből,

 s a hírek szerint többek között az idén a Bajnokok Ligája jogait birtokló RTL és a Sport TV is rájuk startolhat.

A kormányváltás várhatóan a magyar futball terén is jelentős változásokat hoz majd, ennek előszele lehet a klubok körül már most erősödő pletykacunami.  

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. április 17. 13:31
Most majd kiderül, hogy valójában mennyit ér. Ha a piaci szereplőktől érkezik nagyobb licit, mint amit az MTVA adna, akkor tudhatjuk, hogy jól bántak a pénzünkkel, mert piaci ár alatt fizettelk érte. Amúgy tényleg apró betűkkel: az RTL, a SportTV a Network4 úgy piaci szereplők, hogy elve fizetős TV-k. Az m4Sport meg ingyen fogható. Már ha ez számít. Mert mondjuk akinek nincs otthon TV előfizetése, az még mindig hozzáférhet, míg a többihez bajosabban.
states-2
2026. április 17. 13:03
Legyünk őszinték, ha ezt a szart, ami a magyar foci, mindenek előtt a bajnokság, tele ötödosztályú külföldiekkel, beszántják, nem kár.
pollip
2026. április 17. 12:56
Legyen az rtl- nél. Ott biztosan fizetni kell érte:-)))
Upuaut
2026. április 17. 12:53
Remélem, az RTL veszi meg, és a streamingkanálisán fogja sugározni! Nézze az, aki duplán mazochista! Igazán nem értem a sietséget. Pszhihopeti be akarja darálni az MTVA-t, így ha nyerne, bukna minden.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!