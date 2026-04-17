Eltűnt a Mészáros Csoport neve a honlapról, közleményt adott ki az egyesület

Nagy változásokat vizionálnak Miskolcon. Nem elég, hogy a DVTK öles léptekkel halad a szakadék felé, most már a klub jövőjével kapcsolatban is egyre több kérdőjel lát napvilágot.
Zajlik az élet a Diósgyőri VTK háza táján: a miskolci multisportklub férfi futballcsapata a tavalyi, botrányoktól fűtött szezon után idén idén is teljes vakvágányon fut, a szurkolói bojkott, majd az edző- és sportigazgató-menesztés után is változatlanul öles léptekkel halad az élvonalbeli kiesés felé. Most pedig mindennek a tetejébe még egyre meredekebb pletykák is napvilágot láttak a jobb sorsra érdemes DVTK körül.
A legutóbbi, Ferencváros elleni vereségével immáron nyolc mérkőzés óta nyeretlen DVTK az NB I-ben már hét pontra van a még bennmaradást érő 10. helytől, s ha ez önmagában nem lenne elég, a klub jövőjével kapcsolatban is egyre több a kérdőjel, szóbeszéd.
Az Öltözőn Túl például előbb egy lehetséges nyári tulajdonosváltásról írt, majd a vasárnapi kormányváltást követően kiszúrta, hogy a klub egyik fő támogatója, a Mészáros Csoport neve lekerült a hivatalos honlapról a szponzorok közül, ami ugyancsak a fenti pletykákat erősíti.
A DVTK-nál érezték is, hogy meg kell szólalniuk, így a minap kiadtak egy konkrétumok nélküli tűzoltóközleményt, melyben többek között ezt írják:
„A felreppent pletykákkal ellentétben a klub egyetlen támogatója sem jelezte szándékát a támogatás megszüntetésére, a DVTK vezetőségének irányításával a napi munka minden szakosztálynál a megszokott rendben folyik, valamint nem zajlanak tárgyalások a labdarúgócsapat eladásáról sem. A klub menedzsmentje hosszú távon, stabil és kiszámítható módon kívánja működtetni az összes szakosztályt. (...)
A következő időszakban várhatóan nagyon sok találgatás lát majd napvilágot a magyar sporttal és a DVTK-val kapcsolatban, ezért arra kérjük a szurkolóinkat, hogy ne higgyenek a különböző álhíreknek: a klubbal kapcsolatos hiteles információkat továbbra is a klub hivatalos felületein találják meg."
Érdekesség, egy nappal ezt megelőzően a Kisvárdának kellett hasonló tartalmú közleményt kiadnia, nekik egyenesen a névadó főtámogatójukkal kapcsolatban.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
