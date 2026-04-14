Győzelmével átvette a vezetést a tabellán a Fradi – jöhet a szuperrangadó, amire mindenki várt

Hiába győzött a Fradi, Robbie Keane a magyarszabály és a játékvezetés miatt dühöngött
A Diósgyőr edzője a Mandinernek elárulta: nem bánta meg, hogy az év potyáját kapó kapust jelölte a kezdőcsapatba.
A Ferencváros hátrányból fordítva 2–1-re nyert a Puskás Akadémia ellen, és átvette a vezetést az NB I tabelláján. FTC–PAFC: ez történt a rangadón.
A kedd este kérdése az volt, hogy visszaáll-e az NB I-es tabella élére a címvédő Ferencváros? FTC–PAFC rangadót rendeztek ugyanis a Groupama Arénában, az Európa-liga miatt a 26. fordulóból elmaradt találkozót pótolták. A Fradi a 3 pont megszerzése esetén utolérhette pontszámban a listavezető ETO FC-t, ráadásul több győzelme miatt a vezetést is átvehette a tabellán. Mindezt öt nappal a győri vendégjátékuk előtt…
Volt tehát bőven tétje a mérkőzésnek a hazaiak számára, míg a vendégek gyenge idényüket próbálták meg kozmetikázni, hiszen csupán a 7. helyről várták a találkozót. A Fradiban Dibusz Dénes, Osváth Attila, Marius Corbu, Szalai Gábor és pénteki, Diósgyőr elleni győzelem során csak csereként beálló Gruber Zsombor képviselte a magyar színeket. A felcsúti csapatból nem maradhattak ki a válogatottak: Szappanos Péter, Nagy Zsolt és Lukács Dániel sem.
Ezt is ajánljuk a témában
A Puskás Akadémia a nagy forgalom miatt késve érkezett meg a találkozóra, ami így ötperces csúszással kezdődött. A nagy tét ellenére, talán a hétköznapi időpont miatt bántóan kevesen látogattak ki az Üllői útra, félház sem volt a stadionban (pontosan 7155 néző). Ahogy arra számítani lehetett, már a mérkőzés elejétől a hazai csapat birtokolta a labdát, és ahogy az pénteken a DVTK ellen is történt, ez helyzetekben egyáltalán nem mutatkozott meg.
A 24. percig kellett várni az első olyan jelenetre, ami kicsit lázba tudta hozni a közönséget: Kanikovszki szöglete után Reamaekers csúsztatott közelről, a labda a felső lécről pattant ki. Nem sokkal később megint a belga veszélyeztett: szabadrúgását Szappanos ütötte ki bravúrral a jobb alsó sarok elől, Zachariassen pedig hiába érkezett a kipattanóra, nem tudott a kapura lőni.
És ahogy az pénteken is történt a miskolciak ellen, a 34. percben első helyzetéből megszerezte a vezetést Hornyák Zsolt csapata:
Raemaekers ezúttal hibázott, nem tudott takarítani Lukács elől, aki így a félpályáról vezethette a kapura a labdát, 11 méterről pedig Dibusz mellett a hálóba lőtt, 0–1.
A PAFC támadójának ez volt a 15. gólja az évadban, amivel át is vette a vezetést a góllövőlistán.
Ettől kicsit fel is pörögtek az események:
a 39. percben Zachariassen fejesét Szappanos bravúrral kitütte, de éppen Josephre, akinek a testéről a hálóba pattant a labda. A VAR hosszasan, mintegy három percig vizsgálta, hogy nem volt-e les vagy kezezés, végül megadta a találatot, 1–1.
És még a szünet előtt meg is fordította az eredményt a Robbie Keane csapata:
O'Dowda labdáját Kanikovszki 15 méterről szépen lőtte be a bal alsó sarokba, 2–1.
A második félidőben egy távoli lövéssel Joseph veszélyeztetett először, illetve sokáig utoljára, ugyanis sok minden ennek a játékrésznek az első felében sem történt. Aztán a felcsúti Harutjunjan lövése törte meg a jeget, de Dibusz könnyedén védett. A hajrára kicsit felpörögtek az események: a 76. percben Duarte szabadrúgását csúsztatta meg Golla, Dibusz óriási bravúrral ütötte ki a labdát.
Újabb gól viszont már nem esett, így a Fradi 2–1-re nyert, beérte pontszámban az ETO FC-t, ráadásul több győzelme miatt a vezetést is átvette a tabellán.
Vasárnap pedig jöhet az ETO–Fradi szuperrangadó a bajnoki aranyéremért.
NB I, 26. forduló
Ferencváros–Puskás Akadémia 2–1 (2–1)
Gól: Joseph (39.), Kanikovszki (45.) ill., Lukács (34.)
***
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert