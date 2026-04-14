Győzelmével átvette a vezetést a tabellán a Fradi – jöhet a szuperrangadó, amire mindenki várt

A kedd este kérdése az volt, hogy visszaáll-e az NB I-es tabella élére a címvédő Ferencváros? FTC–PAFC rangadót rendeztek ugyanis a Groupama Arénában, az Európa-liga miatt a 26. fordulóból elmaradt találkozót pótolták. A Fradi a 3 pont megszerzése esetén utolérhette pontszámban a listavezető ETO FC-t, ráadásul több győzelme miatt a vezetést is átvehette a tabellán. Mindezt öt nappal a győri vendégjátékuk előtt…

FTC–PAFC: Kanikovszki góljával még a szünet előtt fordított a Fradi. Fotó: fradi.hu

Volt tehát bőven tétje a mérkőzésnek a hazaiak számára, míg a vendégek gyenge idényüket próbálták meg kozmetikázni, hiszen csupán a 7. helyről várták a találkozót. A Fradiban Dibusz Dénes, Osváth Attila, Marius Corbu, Szalai Gábor és pénteki, Diósgyőr elleni győzelem során csak csereként beálló Gruber Zsombor képviselte a magyar színeket. A felcsúti csapatból nem maradhattak ki a válogatottak: Szappanos Péter, Nagy Zsolt és Lukács Dániel sem.