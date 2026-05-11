Az év ingatlanhirdetése: kedvezményes áron eladó egy magyar stadion

Annyinak annyi, de nem úgy!
Negyedmilliárdért vihető is, festői környezetben, csak össze kell rá dobni! Avagy három év után ismét megkísérlik értékesíteni az egyik legszebb fekvésű magyar futball-létesítményt, a jobb sorsra érdemes, egykoron ikonikus salgótarjáni Kohász-stadiont.
Nem mindennapi hirdetés került fel Magyarország legnagyobb ingatlanportáljára: 2023 után ismét eladóvá vált a Salgótarjáni BTC egykori legendás otthona, a Szojka Ferenc-futballstadion. A szebb napokat megélt létesítmény hosszú idő óta vár jobb sorsára, mégsem kell senkinek – pedig évről évre „akciósabb”, idén például majd' százmillió forinttal kerül kevesebbe, mint három éve.
A magántulajdonban lévő 1344 négyzetméteres komplexumért 2023-ban még több, mint 336 millió forintot kértek volna, a mostani új hirdetés szerint viszont már lényegesen olcsóbban,
„mindössze” 249 millióért hozzájuthatna a leendő vevő.
Ezért cserébe a futballpálya mellé egy háromszintes épület is „járna” klubházzal, öltözőkkel-fürdőkkel, irodákkal, szertárakkal, játékvezetői helyiséggel, büfével, VIP-terasszal – no meg a felújításhoz elengedhetetlenül szükséges fejlesztési tervekkel.
Az egykori Kohász-stadiont, a salgótarjáni aranycsapat néhai otthonát tudniillik fénykorában az ország egyik legszebb fekvésű futballpályájaként emlegették, 1978-ban még volt, hogy helyi jelentések szerint 18 ezer szurkoló tombolt itt a Ferencváros elleni abszolút nézőcsúcs alkalmával.
Ám a létesítmény állapota az évek alatt jelentősen leromlott: a nyolcvanas években a focicsapat átköltözött inkább a szomszédos sporttelepre, és már leginkább csak a hozzá tartozó salakos futópályát használták az atléták. Az esetleges renoválásra 2017-ben csillant fel a remény legutóbb, amikor is a salgótarjáni klub a DVTK-val történt együttműködése révén komoly forrásokhoz jutott volna többek között a stadionrekonstrukcióra is.
A miskolci központú regionális multisportklub azonban az eredeti tervekkel ellentétben végül felújítás helyett kissé érthetetlen módon
inkább egy teljesen új arénát húzott fel a Szojkától nem messze, a tóstrandi sporttelepen: a szintén jobb sorsra érdemes, egykoron Grosics Gyula edzette, a hetvenes évek elején még bajnoki bronzérmes és európai kupaszereplő, ehhez képest jelenleg a megye egyben szereplő SBTC jelenleg is itt játssza meccseit.
A Szojka Ferenc-stadiont hirdető ingatlanos szakember az Indexnek nyilatkozva elárulta, a létesítmény iránt változatlanul nincs érdeklődés, de reméli, a közeljövőben ez megváltozik.
Nyitókép: Wikipédia