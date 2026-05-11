Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
salgótarjáni BTC Szojka Ferenc Stadion stadion DVTK

Az év ingatlanhirdetése: kedvezményes áron eladó egy magyar stadion

2026. május 11. 14:59

Negyedmilliárdért vihető is, festői környezetben, csak össze kell rá dobni! Avagy három év után ismét megkísérlik értékesíteni az egyik legszebb fekvésű magyar futball-létesítményt, a jobb sorsra érdemes, egykoron ikonikus salgótarjáni Kohász-stadiont.

2026. május 11. 14:59
null

Nem mindennapi hirdetés került fel Magyarország legnagyobb ingatlanportáljára: 2023 után ismét eladóvá vált a Salgótarjáni BTC egykori legendás otthona, a Szojka Ferenc-futballstadion. A szebb napokat megélt létesítmény hosszú idő óta vár jobb sorsára, mégsem kell senkinek – pedig évről évre „akciósabb”, idén például majd' százmillió forinttal kerül kevesebbe, mint három éve. 

Salgótarjáni BTC legszebb magyar stadion
Egyébként az egyik legszebb fekvésű magyar stadion (Forrás: oc.hu)

Ha nem kezdenek vele valamit, az enyészeté lesz az egyik legszebb fekvésű magyar stadion

A magántulajdonban lévő 1344 négyzetméteres komplexumért 2023-ban még több, mint 336 millió forintot kértek volna, a mostani új hirdetés szerint viszont már lényegesen olcsóbban, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„mindössze” 249 millióért hozzájuthatna a leendő vevő.

Ezért cserébe a futballpálya mellé egy háromszintes épület is „járna” klubházzal, öltözőkkel-fürdőkkel, irodákkal, szertárakkal, játékvezetői helyiséggel, büfével, VIP-terasszal – no meg a felújításhoz elengedhetetlenül szükséges fejlesztési tervekkel.

Az egykori Kohász-stadiont, a salgótarjáni aranycsapat néhai otthonát tudniillik fénykorában az ország egyik legszebb fekvésű futballpályájaként emlegették, 1978-ban még volt, hogy helyi jelentések szerint 18 ezer szurkoló tombolt itt a Ferencváros elleni abszolút nézőcsúcs alkalmával.

ALBERT Flórián; BRANIKOVICS László; VARGA Zoltán
Albert Flórián a salgótarjáni kapu előtt a Ferencváros-Salgótarjáni BTC NB I-es bajnokin a Kohász-stadionban, a háttérben Varga Zoltán (Fotó: MTI/Kovács Gyula)

Ám a létesítmény állapota az évek alatt jelentősen leromlott: a nyolcvanas években a focicsapat átköltözött inkább a szomszédos sporttelepre, és már leginkább csak a hozzá tartozó salakos futópályát használták az atléták. Az esetleges renoválásra 2017-ben csillant fel a remény legutóbb, amikor is a salgótarjáni klub a DVTK-val történt együttműködése révén komoly forrásokhoz jutott volna többek között a stadionrekonstrukcióra is. 

Ezt is ajánljuk a témában

A miskolci központú regionális multisportklub azonban az eredeti tervekkel ellentétben végül felújítás helyett kissé érthetetlen módon 

inkább egy teljesen új arénát húzott fel a Szojkától nem messze, a tóstrandi sporttelepen: a szintén jobb sorsra érdemes, egykoron Grosics Gyula edzette, a hetvenes évek elején még bajnoki bronzérmes és európai kupaszereplő, ehhez képest jelenleg a megye egyben szereplő SBTC jelenleg is itt játssza meccseit.

Ezt is ajánljuk a témában

A Szojka Ferenc-stadiont hirdető ingatlanos szakember az Indexnek nyilatkozva elárulta, a létesítmény iránt változatlanul nincs érdeklődés, de reméli, a közeljövőben ez megváltozik.

Nyitókép: Wikipédia

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!